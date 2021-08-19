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Проверил лично: Шойгу проехал на танке по трассе для биатлона на АрМИ-2021
Проверил лично: Шойгу проехал на танке по трассе для биатлона на АрМИ-2021
Шойгу проехал на танке по трассе для биатлона на АрМИ-2021
2021-08-19T16:26+0300
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сергей шойгу
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На полигоне в подмосковном Алабине Сергей Шойгу проехал на новом Т-80БВМ по трассе для танкового биатлона на Армейских международных играх — 2021 (АрМИ-2021). Маршрут протяженностью в 4 километра проверку прошел: министр обороны высоко оценил готовность инфраструктуры к проведению международных соревнований. Конкурс "Танковый биатлон" в 2021 году пройдет на полигоне Алабино с 22 августа по 4 сентября, в нем примут участие команды более чем из 20 стран.Всего для участия в международных соревнованиях в Россию прибыли более 100 военных спортсменов.
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сергей шойгу, видео, в мире, россия

Проверил лично: Шойгу проехал на танке по трассе для биатлона на АрМИ-2021

16:26 19.08.2021 (обновлено: 17:04 19.08.2021)
219
© Video: Youtube / RT на русском
Министр обороны России проинспектировал на новом Т-80БВМ трассу для танкового биатлона.
На полигоне в подмосковном Алабине Сергей Шойгу проехал на новом Т-80БВМ по трассе для танкового биатлона на Армейских международных играх — 2021 (АрМИ-2021).
Маршрут протяженностью в 4 километра проверку прошел: министр обороны высоко оценил готовность инфраструктуры к проведению международных соревнований.
Конкурс "Танковый биатлон" в 2021 году пройдет на полигоне Алабино с 22 августа по 4 сентября, в нем примут участие команды более чем из 20 стран.
Всего для участия в международных соревнованиях в Россию прибыли более 100 военных спортсменов.
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