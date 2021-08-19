https://ru.sputnik.md/20210819/psrm-obespokoena-deystviyami-vlasti-i-trebuet-obnarodovat-stenogrammu-zasedaniya-vsb-44063601.html

ПСРМ обеспокоена действиями власти и требует обнародовать стенограмму заседания ВСБ

ПСРМ обеспокоена действиями власти и требует обнародовать стенограмму заседания ВСБ

Социалисты требуют опубликовать стеновграмму заседания ВСБ

2021-08-19T17:37+0300

2021-08-19T17:37+0300

2021-08-19T17:43+0300

политика

майя санду

генпрокуратура молдовы

партия социалистов республики молдова

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КИШИНЕВ, 19 авг — Sputnik. Партия социалистов (ПСРМ) заявила в четверг об обеспокоенности "незаконными и антидемократическими манипуляцями" новой власти.Так ПСРМ расценила информацию о требовании президента страны Майи Санду возбудить политические дела против лидеров оппозиции. О том, что президент Молдовы на заседании Высшего совета безопасности требовала открыть уголовные дела против Игоря Додона, Зинаиды Гречаной и Владимира Воронина, заявил на брифинге генеральный прокурор Александр Стояногло.Партия социалистов в своем заявлении подчеркнула, что такие действия противоречат нормам Конституции и нарушают все нормы международного права, закрепленные в международных договорах, к которым присоединилась Республика Молдова.Учитывая серьезность заявлений Генпрокуратуры, депутаты Блока коммунистов и социалистов обратились к президенту Молдовы с призывом обнародовать стенограмму заседания Высшего совета безопасности от 10 августа.В то же время юристы ПСРМ готовят обращения к нескольким международным институтам по вопросам права, уважения демократии и верховенства закона, "чтобы сообщить о серьезных нарушениях и злоупотреблениях со стороны нынешней власти". Социалисты намерены также обратить дипломатов, аккредитованных в Кишиневе, на действия власти.

https://ru.sputnik.md/20210819/stoyanoglo-sandu-trebovala-ugolovnye-dela-na-oppozitsionnykh-politikov-44039181.html

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майя санду, генпрокуратура молдовы, партия социалистов республики молдова