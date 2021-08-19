https://ru.sputnik.md/20210819/sandu-zayavleniya-stoyanoglo-neverny-bezotvetstvenny-44059575.html
Санду: заявления Стояногло неверны и безответственны
Санду: заявления Стояногло неверны и безответственны
Санду ответила на обвинения Стояногло
2021-08-19T16:12+0300
2021-08-19T16:12+0300
2021-08-19T16:25+0300
политика
в молдове
молдова
майя санду
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КИШИНЕВ, 19 авг – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду ответила на своей странице в Facebook на заявления генпрокурора Александра Стояногло. Напомним, ранее в четверг Стояногло рассказал, что Санду на последнем заседании Высшего совета безопасности требовала открыть уголовные дела на оппозиционных политиков.По словам Санду, на заседании "не говорилось об уголовных делах против оппозиции, как дезинформирует генпрокурор".Как считает Санду, прежде чем делать заявления, Стояногло нужно было ознакомиться с отчетом заседания, на которое он не пришел.По мнению президента, она всегда просила от генпрокурора только расследовать крупные коррупционные дела. Это же Санду просила и на заседании ВСБ."Вместе с сегодняшними заявлениями нынешний генпрокурор встал в единый фронт с уголовниками, став инструментом и сообщником, а также он показал свой страх перед действиями нового правительства по очистке системы", - уверена Санду.Как полагает глава государства, "ни Стояногло, ни коррумпированные лица, которых он пытается защитить, не смогут остановить самую важную реформу, в которой нуждается страна - очищение судебной системы и прокуратуры от влияния коррумпированных групп".
https://ru.sputnik.md/20210819/litvinenko-obvinil-stoyanoglo-vo-lzhi-44045624.html
https://ru.sputnik.md/20210819/stoyanoglo-sandu-trebovala-ugolovnye-dela-na-oppozitsionnykh-politikov-44039181.html
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в молдове, молдова, майя санду
Санду: заявления Стояногло неверны и безответственны
16:12 19.08.2021 (обновлено: 16:25 19.08.2021)
Президент Молдовы ответила на ранее прозвучавшие заявления генпрокурора.
КИШИНЕВ, 19 авг – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду ответила на своей странице в Facebook на заявления генпрокурора Александра Стояногло.
Напомним, ранее в четверг Стояногло рассказал, что Санду на последнем заседании Высшего совета безопасности требовала открыть уголовные дела на оппозиционных политиков.
Заявления, сделанные сегодня генпрокурором Александром Стояногло, неверны и безответственны. На заседании ВСБ 10 августа обсуждалось, что члены двух преступных группировок, причастных к крупным коррупционным делам, беспрепятственно покидают страну, и прокуратура ничего не делает, чтобы их остановить или вернуть в Молдову для привлечения к ответственности.
Майя Санду
президент Молдовы
По словам Санду, на заседании "не говорилось об уголовных делах против оппозиции, как дезинформирует генпрокурор".
Как считает Санду, прежде чем делать заявления, Стояногло нужно было ознакомиться с отчетом заседания, на которое он не пришел.
По мнению президента, она всегда просила от генпрокурора только расследовать крупные коррупционные дела. Это же Санду просила и на заседании ВСБ.
"Вместе с сегодняшними заявлениями нынешний генпрокурор встал в единый фронт с уголовниками, став инструментом и сообщником, а также он показал свой страх перед действиями нового правительства по очистке системы", - уверена Санду.
Как полагает глава государства, "ни Стояногло, ни коррумпированные лица, которых он пытается защитить, не смогут остановить самую важную реформу, в которой нуждается страна - очищение судебной системы и прокуратуры от влияния коррумпированных групп".