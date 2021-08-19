https://ru.sputnik.md/20210819/stoyanoglo-genprokuratura-ne-stanet-vypolnyat-ukazaniya-44037027.html

Стояногло: Генпрокуратура не станет выполнять указания в политических интересах

Стояногло: Генпрокуратура не станет выполнять указания в политических интересах

Стояногло призвал президента Молдовы не вмешиваться в деятельность Генеральной прокуратуры. 19.08.2021, Sputnik Молдова

2021-08-19T11:22+0300

2021-08-19T11:22+0300

2021-08-19T11:36+0300

общество

в молдове

молдова

генеральная прокуратура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/03/31538079_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_abeaa01b1dfa42977ba9ad939f8f3a3b.jpg

КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. Генеральная прокуратура не станет выполнять указания в политических интересах. Об этом заявил Александр Стояногло на брифинге в четверг. В то же время Стояногло заявил, что Майя Санду нарушает принцип разделения власти. Кроме того, генпрокурор прокомментировал требования от него отчетов. "Апогей напряжения между мной и Санду был достигнут на последнем заседании Высшего совета безопасности. Думаю, что это первый раз, когда глава государства позволяет себе призывать к отчету глав прокуратуры", - заявил Стояногло.По мнению Стояногло, после заседания ВСБ стало ясно, что готовится отставка генпрокурора. "Мы считаем, что принцип законности в сотрудничестве с прокуратурой был нарушен президентом. Я обращаюсь к главе государства и обращусь в Конституционный суд, чтобы вернуть генпрокурора в составе Высшего совета прокуроров", - уточнил Стояногло. Также глава Генпрокуратуры призвал власти опубликовать стенограммы последнего заседания ВСБ.

https://ru.sputnik.md/20210813/parlamente-zakon-prokuratura-chto-zhdet-stoyanoglo-43872387.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, генеральная прокуратура