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Стояногло: Генпрокуратура не станет выполнять указания в политических интересах
Стояногло: Генпрокуратура не станет выполнять указания в политических интересах
Стояногло призвал президента Молдовы не вмешиваться в деятельность Генеральной прокуратуры. 19.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-19T11:22+0300
2021-08-19T11:36+0300
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в молдове
молдова
генеральная прокуратура
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КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. Генеральная прокуратура не станет выполнять указания в политических интересах. Об этом заявил Александр Стояногло на брифинге в четверг. В то же время Стояногло заявил, что Майя Санду нарушает принцип разделения власти. Кроме того, генпрокурор прокомментировал требования от него отчетов. "Апогей напряжения между мной и Санду был достигнут на последнем заседании Высшего совета безопасности. Думаю, что это первый раз, когда глава государства позволяет себе призывать к отчету глав прокуратуры", - заявил Стояногло.По мнению Стояногло, после заседания ВСБ стало ясно, что готовится отставка генпрокурора. "Мы считаем, что принцип законности в сотрудничестве с прокуратурой был нарушен президентом. Я обращаюсь к главе государства и обращусь в Конституционный суд, чтобы вернуть генпрокурора в составе Высшего совета прокуроров", - уточнил Стояногло. Также глава Генпрокуратуры призвал власти опубликовать стенограммы последнего заседания ВСБ.
https://ru.sputnik.md/20210813/parlamente-zakon-prokuratura-chto-zhdet-stoyanoglo-43872387.html
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в молдове, молдова, генеральная прокуратура

Стояногло: Генпрокуратура не станет выполнять указания в политических интересах

11:22 19.08.2021 (обновлено: 11:36 19.08.2021)
261
© Sputnik / Mihai CarausАлександр Стояногло
Александр Стояногло - Sputnik Молдова, 1920, 19.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Стояногло призвал президента Молдовы не вмешиваться в деятельность Генеральной прокуратуры.
КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. Генеральная прокуратура не станет выполнять указания в политических интересах. Об этом заявил Александр Стояногло на брифинге в четверг.
В то же время Стояногло заявил, что Майя Санду нарушает принцип разделения власти. Кроме того, генпрокурор прокомментировал требования от него отчетов.
"Апогей напряжения между мной и Санду был достигнут на последнем заседании Высшего совета безопасности. Думаю, что это первый раз, когда глава государства позволяет себе призывать к отчету глав прокуратуры", - заявил Стояногло.
По мнению Стояногло, после заседания ВСБ стало ясно, что готовится отставка генпрокурора.
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"Мы считаем, что принцип законности в сотрудничестве с прокуратурой был нарушен президентом. Я обращаюсь к главе государства и обращусь в Конституционный суд, чтобы вернуть генпрокурора в составе Высшего совета прокуроров", - уточнил Стояногло.
Также глава Генпрокуратуры призвал власти опубликовать стенограммы последнего заседания ВСБ.
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