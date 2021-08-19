https://ru.sputnik.md/20210819/stoyanoglo-oprotestuet-konstitutsionnom-sude-popravki-44037656.html

Генпрокурор опротестует в Конституционном суде поправки в закон "О прокуратуре"

Генпрокурор опротестует в Конституционном суде поправки в закон "О прокуратуре"

Стояногло выступил с жесткими заявлениями и заверил, что опротестует в Конституционном суде поправки в закон "О прокуратуре". 19.08.2021, Sputnik Молдова

2021-08-19T11:44+0300

2021-08-19T11:44+0300

2021-08-19T12:05+0300

общество

в молдове

молдова

генеральная прокуратура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/03/31538119_0:104:3072:1832_1920x0_80_0_0_366f198c51247604b099dd655d764b52.jpg

КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. Генеральный прокурор Александр Стояногло опротестует предлагаемые депутатами поправки в закон "О прокуратуре". Об этом Стояногло объявил на брифинге в четверг. По его словам, президент страны Майя Санду нарушила принцип разделения власти. В то же время, она нарушает принципы сотрудничества администрации президента с прокуратурой. "Я обратился к главе государства с просьбой вернуть Высший совет безопасности на путь законности. Я публично заявляю, что Генпрокуратура не будет действовать по указке и не допустит вмешательства. Прекратите отдавать нам приказы", - добавил генпрокурор. Ранее на брифинге Стояногло отметил, что по завершению последнего заседания Высшего совета безопасности стало ясно, что власти готовят поправки в законы, чтобы отправить в отставку генерального прокурора.Также генпрокурор призвал Венецианскую комиссию, дипломатические миссии, аккредитованные в Молдове, а также другие специализированные международные учреждения высказаться о конфликте, возникшем в республике связи с предлагаемыми поправками к Закону о прокуратуре.Напомним, в пятницу депутаты парламента в первом чтении проголосовали за законопроект о внесении поправок в закон "О прокуратуре". Что предлагается изменить в законе "О прокуратуре" Законопроект о внесении поправок в закон "О прокуратуре" предусматривает внесение изменений в положения закона. А именно добавление механизма оценки деятельности генпрокурора и его дисциплинарной ответственности. Оба механизма предусматривают отставку должностного лица. По данным авторов проекта, предлагаемые изменения "расширят полномочия прокуроров, в том числе и по отношению к генпрокурору". Также некоторые положения из законопроекта помогут сделать Высший совет прокуроров более независимым, а также в случае необходимости это позволит отстранить генпрокурора на период уголовного расследования и назначения временного главы Генпрокуратуры.

https://ru.sputnik.md/20210819/stoyanoglo-genprokuratura-ne-stanet-vypolnyat-ukazaniya-44037027.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, генеральная прокуратура