https://ru.sputnik.md/20210819/stoyanoglo-otstavka-otkaz-otceot-parlament-44038316.html
Генеральный прокурор - о возможной отставке и отказе отчитываться в парламенте
Генеральный прокурор - о возможной отставке и отказе отчитываться в парламенте
Стояногло не зачитает отчет в парламенте: уйдет ли он в отставку
2021-08-19T12:06+0300
2021-08-19T12:06+0300
2021-08-19T12:06+0300
общество
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молдова
генеральная прокуратура
парламент
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КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. Генеральный прокурор Александр Стояногло не пойдет на заседание парламента, куда его вызвали депутаты зачитать отчет о продвижении расследования о "банковском мошенничестве". В то же время он прокомментировал многочисленную критику политиков в свой адрес и призывы уйти в отставку. "У меня нет причин уходить в отставку. Ни моральных, ни профессиональных. Никто не привел ни одного примера, который показывал бы, что я нарушил закон", - отметил генпрокурор. Напомним, о приглашении Александра Стояногло на заседание законодательного органа стало известно после заявления председателя парламента Игоря Гросу в телепередаче. Ранее в постоянном бюро парламента приняли решение о созыве внеочередной сессии законодательного органа на период с 20 по 24 августа. Ожидалось, что на заседании 20 августа депутаты заслушают отчет о ходе процесса возврата денег, украденных из банковской системы. "Необходимость парламентских слушаний по этому вопросу обусловлена повышенным интересом граждан, но также и тем фактом, что это условие Европейского Союза о выделении второго транша макрофинансовой помощи нашей стране", - говорится в заявлении пресс-службы парламента. Еще одно заседание парламента состоится во время внеочередной сессии 24 августа. В его рамках во втором чтении должны быть приняты несколько законопроектов.
https://ru.sputnik.md/20210819/stoyanoglo-oprotestuet-konstitutsionnom-sude-popravki-44037656.html
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в молдове, молдова, генеральная прокуратура, парламент
Генеральный прокурор - о возможной отставке и отказе отчитываться в парламенте
Генпрокурор рассказал, уйдет ли он в отставку и почему не придет на заседание парламента.
КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. Генеральный прокурор Александр Стояногло не пойдет на заседание парламента, куда его вызвали депутаты зачитать отчет о продвижении расследования о "банковском мошенничестве".
Я не пойду в парламент на слушания. Не существует ни одного легального положения, которое обязывало бы меня это сделать. Мы отправим информационную записку.
Александр Стояногло
Генеральный прокурор
В то же время он прокомментировал многочисленную критику политиков в свой адрес и призывы уйти в отставку.
"У меня нет причин уходить в отставку. Ни моральных, ни профессиональных. Никто не привел ни одного примера, который показывал бы, что я нарушил закон", - отметил генпрокурор.
Напомним, о приглашении Александра Стояногло на заседание законодательного органа стало известно после заявления председателя парламента Игоря Гросу в телепередаче.
Ранее в постоянном бюро парламента приняли решение о созыве внеочередной сессии законодательного органа на период с 20 по 24 августа. Ожидалось, что на заседании 20 августа депутаты заслушают отчет о ходе процесса возврата денег, украденных из банковской системы.
"Необходимость парламентских слушаний по этому вопросу обусловлена повышенным интересом граждан, но также и тем фактом, что это условие Европейского Союза о выделении второго транша макрофинансовой помощи нашей стране", - говорится в заявлении пресс-службы парламента.
Еще одно заседание парламента состоится во время внеочередной сессии 24 августа. В его рамках во втором чтении должны быть приняты несколько законопроектов.