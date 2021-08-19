https://ru.sputnik.md/20210819/stoyanoglo-sandu-trebovala-ugolovnye-dela-na-oppozitsionnykh-politikov-44039181.html

Стояногло: Санду требовала возбудить уголовные дела на оппозиционных политиков

Стояногло: Санду требовала возбудить уголовные дела на оппозиционных политиков

Стояногло: Санду требовала возбудить уголовные дела на оппозиционных политиков

2021-08-19T12:29+0300

2021-08-19T12:29+0300

2021-08-19T12:29+0300

политика

в молдове

зинаида гречаная

владимир воронин

молдова

игорь додон

генеральная прокуратура

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КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду требовала возбудить уголовные дела против оппозиционных политиков, заявил на брифинге в четверг генпрокурор Александр Стояногло. По словам Стояногло, глава государства озвучила такие требования на последнем заседании Высшего совета безопасности, которое состоялось 10 августа. Как отметил генпрокурор, в этом списке политиков были названы имена членов Блока коммунистов и социалистов Игоря Додона, Зинаиды Гречаной и Владимира Воронина. Ранее на брифинге генпрокурор выступил с рядом обвинений в адрес президента Молдовы, заявив о нарушении принципа разделения властей в стране. Кроме того, Стояногло объявил, что опротестует в Конституционном суде поправки в закон "О генпрокуратуре", а также не станет выступать с отчетом перед депутатами на заседании парламента 20 августа.

https://ru.sputnik.md/20210819/stoyanoglo-oprotestuet-konstitutsionnom-sude-popravki-44037656.html

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в молдове, зинаида гречаная, владимир воронин, молдова, игорь додон, генеральная прокуратура