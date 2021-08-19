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https://ru.sputnik.md/20210819/stoyanoglo-sandu-trebovala-ugolovnye-dela-na-oppozitsionnykh-politikov-44039181.html
Стояногло: Санду требовала возбудить уголовные дела на оппозиционных политиков
Стояногло: Санду требовала возбудить уголовные дела на оппозиционных политиков
Стояногло: Санду требовала возбудить уголовные дела на оппозиционных политиков
2021-08-19T12:29+0300
2021-08-19T12:29+0300
политика
в молдове
зинаида гречаная
владимир воронин
молдова
игорь додон
генеральная прокуратура
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КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду требовала возбудить уголовные дела против оппозиционных политиков, заявил на брифинге в четверг генпрокурор Александр Стояногло. По словам Стояногло, глава государства озвучила такие требования на последнем заседании Высшего совета безопасности, которое состоялось 10 августа. Как отметил генпрокурор, в этом списке политиков были названы имена членов Блока коммунистов и социалистов Игоря Додона, Зинаиды Гречаной и Владимира Воронина. Ранее на брифинге генпрокурор выступил с рядом обвинений в адрес президента Молдовы, заявив о нарушении принципа разделения властей в стране. Кроме того, Стояногло объявил, что опротестует в Конституционном суде поправки в закон "О генпрокуратуре", а также не станет выступать с отчетом перед депутатами на заседании парламента 20 августа.
https://ru.sputnik.md/20210819/stoyanoglo-oprotestuet-konstitutsionnom-sude-popravki-44037656.html
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в молдове, зинаида гречаная, владимир воронин, молдова, игорь додон, генеральная прокуратура

Стояногло: Санду требовала возбудить уголовные дела на оппозиционных политиков

12:29 19.08.2021
18
© Sputnik / Mihai CarausProcuratura Generală
Procuratura Generală - Sputnik Молдова, 1920, 19.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Стояногло рассказал, против каких политиков у него требовали возбудить уголовные дела.
КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду требовала возбудить уголовные дела против оппозиционных политиков, заявил на брифинге в четверг генпрокурор Александр Стояногло.
По словам Стояногло, глава государства озвучила такие требования на последнем заседании Высшего совета безопасности, которое состоялось 10 августа. Как отметил генпрокурор, в этом списке политиков были названы имена членов Блока коммунистов и социалистов Игоря Додона, Зинаиды Гречаной и Владимира Воронина.

Были названы фамилии и сказано: "Почему до сих пор на этих людей не возбуждены уголовные дела?" Не было никаких аргументов. Только вопрос... Пусть опубликуют стенограмму заседания.

Alexandr Stoianoglo - Sputnik Молдова
Александр Стояногло
Генеральный прокурор
Ранее на брифинге генпрокурор выступил с рядом обвинений в адрес президента Молдовы, заявив о нарушении принципа разделения властей в стране.
Alexandr Stoianoglo - Sputnik Молдова, 1920, 19.08.2021
Общество
Генпрокурор опротестует в Конституционном суде поправки в закон "О прокуратуре"
11:44
142
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Кроме того, Стояногло объявил, что опротестует в Конституционном суде поправки в закон "О генпрокуратуре", а также не станет выступать с отчетом перед депутатами на заседании парламента 20 августа.
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