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Самый точный прогноз погоды: жара спадает
Самый точный прогноз погоды: жара спадает
Точный прогноз погоды в Молдове на 20 и 21 августа - Gismeteo
2021-08-19T07:00+0300
2021-08-19T09:04+0300
прогноз погоды
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КИШИНЕВ, 19 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 19 августа погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Ожидается переменная облачность, ночью на большей части местами сильные кратковременные грозовые дожди.Ветер северный, слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +21 до +26 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +12 до +17 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 19 августа: ночью от +17 до +19, днем от +24 до +26.Праздники и народные приметыПравославная церковь отмечает 19 августа один из больших христианских праздников — Преображение Господне, или Яблочный Спас. В этот день празднуется Преображение Иисуса, он явился в Божественном величии и славе перед тремя ближайшими учениками во время их молитвы на горе.По народным приметам, каким выдастся погода на Яблочный Спас, таким будет и январь. Люди верили, если не есть яблок до Яблочного Спаса, а в праздник попробовать яблоко с медом и загадать желание, то оно непременно сбудется.
https://ru.sputnik.md/20210402/Goryacho-kholodno-kak-amerikantsy-formatiruyut-mir-igraya-na-teme-klimata-34230708.html
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прогноз погоды

Самый точный прогноз погоды: жара спадает

07:00 19.08.2021 (обновлено: 09:04 19.08.2021)
160
© Sputnik / Mihai CarausГород Кишинев
Город Кишинев - Sputnik Молдова, 1920, 19.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
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КИШИНЕВ, 19 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 19 августа погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.
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Ожидается переменная облачность, ночью на большей части местами сильные кратковременные грозовые дожди.
Ветер северный, слабый до умеренного.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +21 до +26 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +12 до +17 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 19 августа: ночью от +17 до +19, днем от +24 до +26.

Праздники и народные приметы

Православная церковь отмечает 19 августа один из больших христианских праздников — Преображение Господне, или Яблочный Спас.
Церковный православный календарь - Sputnik Молдова, 1920, 07.02.2021
Инфографика
Православный календарь на 2021 год
7 февраля, 11:21
10137
В этот день празднуется Преображение Иисуса, он явился в Божественном величии и славе перед тремя ближайшими учениками во время их молитвы на горе.
По народным приметам, каким выдастся погода на Яблочный Спас, таким будет и январь. Люди верили, если не есть яблок до Яблочного Спаса, а в праздник попробовать яблоко с медом и загадать желание, то оно непременно сбудется.
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