https://ru.sputnik.md/20210819/tochnyj-prognoz-pogody-chetverg-44023147.html

Самый точный прогноз погоды: жара спадает

Самый точный прогноз погоды: жара спадает

Точный прогноз погоды в Молдове на 20 и 21 августа - Gismeteo

2021-08-19T07:00+0300

2021-08-19T07:00+0300

2021-08-19T09:04+0300

прогноз погоды

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КИШИНЕВ, 19 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 19 августа погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Ожидается переменная облачность, ночью на большей части местами сильные кратковременные грозовые дожди.Ветер северный, слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +21 до +26 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +12 до +17 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 19 августа: ночью от +17 до +19, днем от +24 до +26.Праздники и народные приметыПравославная церковь отмечает 19 августа один из больших христианских праздников — Преображение Господне, или Яблочный Спас. В этот день празднуется Преображение Иисуса, он явился в Божественном величии и славе перед тремя ближайшими учениками во время их молитвы на горе.По народным приметам, каким выдастся погода на Яблочный Спас, таким будет и январь. Люди верили, если не есть яблок до Яблочного Спаса, а в праздник попробовать яблоко с медом и загадать желание, то оно непременно сбудется.

https://ru.sputnik.md/20210402/Goryacho-kholodno-kak-amerikantsy-formatiruyut-mir-igraya-na-teme-klimata-34230708.html

https://ru.sputnik.md/20210207/pravoslavnyi-kalendar-2021-33525096.html

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2021

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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прогноз погоды