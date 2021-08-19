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Цэрану: демократия не становится нормой на второй день
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Аналитик вспомнил историю демократических стран Запада, рассказал о слабых местах политических партий Молдовы и напомнил, в чем сложность демократии.
"Меня бы испугала полная политическая однородность партий. Мне это не нравится. Я немного знаю политическую историю западных демократических стран и хочу привести пример Социалистической партии Франции, которую возглавлял Франсуа Миттеран, и которая состояла из пяти фракций и пяти лидеров. Франсуа Миттеран выиграл президентские выборы благодаря тому, что партия была поделена на фракции", - рассказал в эфире студии Sputnik Молдова политический аналитик Анатолий Цэрану.
До тех пор, продолжил Цэрану, пока Социалистической партией руководил один лидер – партия постоянно проигрывала президентские выборы. После того как произошло деление на фракции и появилось разнообразие мнений, это партию не раскололо, а только усилило. Было бы хорошо, если бы политические партии Молдовы обратили внимание на такой опыт.
"Молдавские партии являются партиями лидеров: когда с лидером что-то происходит - партия рушится. Это плохая система, потому что у нас нет опыта и политических традиций. Партию не может финансировать один человек, иначе это уже не политическая партия, а группа по интересам, которая обслуживает интересы определенного человека, вместо того, чтобы работать для общества", - убежден эксперт.
Цэрану назвал это большой проблемой молдавской политической системы. После демократической революции в Молдове в стране ввели частную собственность и, якобы, "демократизировали" все стороны жизни.
"Демократия в Молдове инципиентна, то есть пребывает в своей начальной фазе развития. У нас есть электоральная демократия. Придется еще много работать над ее принципами и нормами. Наши люди не умеют пользоваться преимуществами демократической организации, ведь демократия – чрезвычайно сложная вещь. Не стоит думать, что продекларировав демократические принципы, на второй день они станут нормой жизни каждого гражданина. Это не так", - заключил собеседник.