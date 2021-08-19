https://ru.sputnik.md/20210819/tseranu-demokratiya-ne-stanovitsya-normoy-na-vtoroy-den-44005689.html

Цэрану: демократия не становится нормой на второй день

Цэрану: демократия не становится нормой на второй день

Аналитик рассказал о слабых местах политических партий Молдовы

2021-08-19T08:00+0300

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Цэрану: демократия не становится нормой на второй день Цэрану: демократия не становится нормой на второй день

До тех пор, продолжил Цэрану, пока Социалистической партией руководил один лидер – партия постоянно проигрывала президентские выборы. После того как произошло деление на фракции и появилось разнообразие мнений, это партию не раскололо, а только усилило. Было бы хорошо, если бы политические партии Молдовы обратили внимание на такой опыт.Цэрану назвал это большой проблемой молдавской политической системы. После демократической революции в Молдове в стране ввели частную собственность и, якобы, "демократизировали" все стороны жизни.

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2021

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Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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