https://ru.sputnik.md/20210819/turism-moldova-rost-44032326.html
В первом полугодии в Молдове выросло количество туристов
В первом полугодии в Молдове выросло количество туристов
В Молдове выросло количество туристов
2021-08-19T09:39+0300
2021-08-19T09:39+0300
2021-08-19T10:02+0300
в молдове
национальное бюро статистики
молдова
туризм
общество
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КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. С января по июнь 2021 года в пансионатах и гостиницах Молдовы остановилось более 56 тысяч туристов, большинство из которых - наши соотечественники. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро статистики. По данным Нацбюро статистики, в январе-июне 2021 года коллективные структуры приема туристов с функциями размещения посетили 56,4 тысячи туристов, что на 36,5% больше, чем в аналогичный период прошлого года. По сравнению с январем-июнем 2020 года количество туристов-нерезидентов увеличилось на 2,5%, а туристов-резидентов - на 65,7%. Больше всего иностранных туристов приехало из Румынии (31,9%), России (13,0%), Украины (11,6%), США (8,4%) и Турции (5,7%).
https://ru.sputnik.md/20210615/ivantsov-postuchim-po-derevu-ili-mir-priotkryvaetsya-dlea-turizma-35114825.html
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в молдове, национальное бюро статистики, молдова, туризм
В первом полугодии в Молдове выросло количество туристов
09:39 19.08.2021 (обновлено: 10:02 19.08.2021)
Больше всего Молдову посещают туристы из Румынии, России, Украины и США.
КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. С января по июнь 2021 года в пансионатах и гостиницах Молдовы остановилось более 56 тысяч туристов, большинство из которых - наши соотечественники. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро статистики.
По данным Нацбюро статистики, в январе-июне 2021 года коллективные структуры приема туристов с функциями размещения посетили 56,4 тысячи туристов, что на 36,5% больше, чем в аналогичный период прошлого года.
"Из общего числа туристов 36,8 тысяч (или 65,2%) составили туристы-резиденты и 19,6 тысяч (34,8%) - иностранные граждане", - пояснили в ведомстве.
По сравнению с январем-июнем 2020 года количество туристов-нерезидентов увеличилось на 2,5%, а туристов-резидентов - на 65,7%.
Больше всего иностранных туристов приехало из Румынии (31,9%), России (13,0%), Украины (11,6%), США (8,4%) и Турции (5,7%).