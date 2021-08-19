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В первом полугодии в Молдове выросло количество туристов
В первом полугодии в Молдове выросло количество туристов
В Молдове выросло количество туристов
2021-08-19T09:39+0300
2021-08-19T10:02+0300
в молдове
национальное бюро статистики
молдова
туризм
общество
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КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. С января по июнь 2021 года в пансионатах и ​​гостиницах Молдовы остановилось более 56 тысяч туристов, большинство из которых - наши соотечественники. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро статистики. По данным Нацбюро статистики, в январе-июне 2021 года коллективные структуры приема туристов с функциями размещения посетили 56,4 тысячи туристов, что на 36,5% больше, чем в аналогичный период прошлого года. По сравнению с январем-июнем 2020 года количество туристов-нерезидентов увеличилось на 2,5%, а туристов-резидентов - на 65,7%. Больше всего иностранных туристов приехало из Румынии (31,9%), России (13,0%), Украины (11,6%), США (8,4%) и Турции (5,7%).
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в молдове, национальное бюро статистики, молдова, туризм

В первом полугодии в Молдове выросло количество туристов

09:39 19.08.2021 (обновлено: 10:02 19.08.2021)
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© Sputnik / Miroslav RotariImagini care îți taie respirația: Splendoarea toamnei la Orheiul Vechi
Imagini care îți taie respirația: Splendoarea toamnei la Orheiul Vechi - Sputnik Молдова, 1920, 19.08.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Больше всего Молдову посещают туристы из Румынии, России, Украины и США.
КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. С января по июнь 2021 года в пансионатах и ​​гостиницах Молдовы остановилось более 56 тысяч туристов, большинство из которых - наши соотечественники. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро статистики.
По данным Нацбюро статистики, в январе-июне 2021 года коллективные структуры приема туристов с функциями размещения посетили 56,4 тысячи туристов, что на 36,5% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

"Из общего числа туристов 36,8 тысяч (или 65,2%) составили туристы-резиденты и 19,6 тысяч (34,8%) - иностранные граждане", - пояснили в ведомстве.

По сравнению с январем-июнем 2020 года количество туристов-нерезидентов увеличилось на 2,5%, а туристов-резидентов - на 65,7%.
Алексей Иванцов - Sputnik Молдова, 1920, 15.06.2021
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15 июня, 18:00
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Больше всего иностранных туристов приехало из Румынии (31,9%), России (13,0%), Украины (11,6%), США (8,4%) и Турции (5,7%).
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