https://ru.sputnik.md/20210819/turism-moldova-rost-44032326.html

В первом полугодии в Молдове выросло количество туристов

В первом полугодии в Молдове выросло количество туристов

В Молдове выросло количество туристов

2021-08-19T09:39+0300

2021-08-19T09:39+0300

2021-08-19T10:02+0300

в молдове

национальное бюро статистики

молдова

туризм

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/2752/92/27529280_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_00e7c28ff64da326b7d519d68b151e1f.jpg

КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. С января по июнь 2021 года в пансионатах и ​​гостиницах Молдовы остановилось более 56 тысяч туристов, большинство из которых - наши соотечественники. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро статистики. По данным Нацбюро статистики, в январе-июне 2021 года коллективные структуры приема туристов с функциями размещения посетили 56,4 тысячи туристов, что на 36,5% больше, чем в аналогичный период прошлого года. По сравнению с январем-июнем 2020 года количество туристов-нерезидентов увеличилось на 2,5%, а туристов-резидентов - на 65,7%. Больше всего иностранных туристов приехало из Румынии (31,9%), России (13,0%), Украины (11,6%), США (8,4%) и Турции (5,7%).

https://ru.sputnik.md/20210615/ivantsov-postuchim-po-derevu-ili-mir-priotkryvaetsya-dlea-turizma-35114825.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, национальное бюро статистики, молдова, туризм