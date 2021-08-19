https://ru.sputnik.md/20210819/ugroza-vzryva-obyavlena-v-vashingtone-u-biblioteki-kongressa-44065089.html

Угроза взрыва объявлена в Вашингтоне у библиотеки Конгресса

Угроза взрыва объявлена в Вашингтоне у библиотеки Конгресса

В Вашингтоне угроза взрыва у библиотеки конгресса

2021-08-19T18:28+0300

2021-08-19T18:28+0300

2021-08-19T20:32+0300

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КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. Полиция сообщает об угрозе взрыва в районе библиотеки Конгресса США в Вашингтоне.Как пишет Ассошиейтед Пресс, стражи порядка проверяют информацию о подозрительном грузовике неподалеку от здания Конгресса. По данным агентства, он может быть начинен взрывчаткой.Близлежащий район и расположенное через дорогу здание эвакуировали.Позже правоохранительные органы установили личность водителя, который, припарковавшись в районе библиотеки конгресса США, заявил о бомбе в автомобиле, в руках у него видели подобие детонатора, сообщил на брифинге представитель полиции Капитолия.По его словам, утром в четверг мужчина приехал на черном автомобиле к конгрессу, об этом сообщили в полицию. "Мужчина сказал, что у него в автомобиле бомба, офицер увидел у него в руках нечто вроде детонатора", - сказал представитель правоохранительных органов.Он сообщил, что некоторые близлежащие здания были эвакуированы, сотрудники конгресса в отпуске."Переговоры продолжаются", - заявил представитель полиции.По его словам, личность подозреваемого установлена, но многое остается неизвестным, в частности, его мотивы.

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