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Угроза взрыва объявлена в Вашингтоне у библиотеки Конгресса
Угроза взрыва объявлена в Вашингтоне у библиотеки Конгресса
В Вашингтоне угроза взрыва у библиотеки конгресса
2021-08-19T18:28+0300
2021-08-19T20:32+0300
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КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. Полиция сообщает об угрозе взрыва в районе библиотеки Конгресса США в Вашингтоне.Как пишет Ассошиейтед Пресс, стражи порядка проверяют информацию о подозрительном грузовике неподалеку от здания Конгресса. По данным агентства, он может быть начинен взрывчаткой.Близлежащий район и расположенное через дорогу здание эвакуировали.Позже правоохранительные органы установили личность водителя, который, припарковавшись в районе библиотеки конгресса США, заявил о бомбе в автомобиле, в руках у него видели подобие детонатора, сообщил на брифинге представитель полиции Капитолия.По его словам, утром в четверг мужчина приехал на черном автомобиле к конгрессу, об этом сообщили в полицию. "Мужчина сказал, что у него в автомобиле бомба, офицер увидел у него в руках нечто вроде детонатора", - сказал представитель правоохранительных органов.Он сообщил, что некоторые близлежащие здания были эвакуированы, сотрудники конгресса в отпуске."Переговоры продолжаются", - заявил представитель полиции.По его словам, личность подозреваемого установлена, но многое остается неизвестным, в частности, его мотивы.
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Угроза взрыва объявлена в Вашингтоне у библиотеки Конгресса

18:28 19.08.2021 (обновлено: 20:32 19.08.2021)
159
© Sputnik / Игорь МихалевБиблиотека Конгресса США в Вашингтоне.
Библиотека Конгресса США в Вашингтоне. - Sputnik Молдова, 1920, 19.08.2021
© Sputnik / Игорь Михалев
Дополняется
В полицию Вашингтона поступил звонок с сообщением о заминированном грузовике у здания библиотеки Конгресса.
КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. Полиция сообщает об угрозе взрыва в районе библиотеки Конгресса США в Вашингтоне.
"Пожалуйста, избегайте зоны по периметру библиотеки", — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Как пишет Ассошиейтед Пресс, стражи порядка проверяют информацию о подозрительном грузовике неподалеку от здания Конгресса. По данным агентства, он может быть начинен взрывчаткой.
Близлежащий район и расположенное через дорогу здание эвакуировали.
Позже правоохранительные органы установили личность водителя, который, припарковавшись в районе библиотеки конгресса США, заявил о бомбе в автомобиле, в руках у него видели подобие детонатора, сообщил на брифинге представитель полиции Капитолия.
По его словам, утром в четверг мужчина приехал на черном автомобиле к конгрессу, об этом сообщили в полицию. "Мужчина сказал, что у него в автомобиле бомба, офицер увидел у него в руках нечто вроде детонатора", - сказал представитель правоохранительных органов.
Он сообщил, что некоторые близлежащие здания были эвакуированы, сотрудники конгресса в отпуске.
"Переговоры продолжаются", - заявил представитель полиции.
По его словам, личность подозреваемого установлена, но многое остается неизвестным, в частности, его мотивы.
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