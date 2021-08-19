https://ru.sputnik.md/20210819/urozhay-gretskogo-orekha-moldova-44033528.html
Какой урожай грецкого ореха ждать в Молдове
Какой урожай грецкого ореха ждать в Молдове
Урожай грецкого ореха в Молдове
2021-08-19T10:26+0300
2021-08-19T10:26+0300
2021-08-19T10:26+0300
экономика
в молдове
молдова
урожай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/01/11/33278033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb91b842de433e298561d80de07ee80e.jpg
КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. Плантации грецкого ореха как лесного, так и садового типа сильно пострадали из-за заморозков весной прошлого года. Восстановились не все деревья, поэтому на некоторых плантациях урожай может быть ниже обычного, а на других выше (за последние пять-семь лет в среднем около 25 тысяч тонн ореха). Такие данные представили в организации EastFruit. Как отметили в организации, к уборке урожая приступят в течение предстоящих 7-10 дней. Уточняется, что по этой причине в стране не прошел сезон массовых продаж молодых зеленых орехов, что отчасти пойдет на пользу внутреннему ореховому рынку страны, который ранее ежегодно лишался значительной доли товарной продукции, которая собиралась с аллей вдоль дорог и лесополос в незрелом виде. Представители Союза ассоциаций производителей орехоплодных культур Молдовы отмечают, что в нынешнем году благодаря обильным осадкам весной и летом качество продукции будет высоким: плоды крупные, зеленая кожура отделяется от них хорошо. Как добавили в EastFruit, в среднем, большой размер плодов и хорошая их наполняемость внутри скорлупы обеспечат ореховодческим хозяйствам прибавку массы продукции в пределах 7-10%.
https://ru.sputnik.md/20210117/Moldavskie-zagotoviteli-pytayutsya-zanizit-tseny-na-gretskiy-orekh-33277822.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/01/11/33278033_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e7b7ea34ad259c39edd427cd8cf91e83.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, молдова, урожай
Какой урожай грецкого ореха ждать в Молдове
Что происходит на плантациях грецкого ореха в Молдове и какого урожая ждать.
КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. Плантации грецкого ореха как лесного, так и садового типа сильно пострадали из-за заморозков весной прошлого года. Восстановились не все деревья, поэтому на некоторых плантациях урожай может быть ниже обычного, а на других выше (за последние пять-семь лет в среднем около 25 тысяч тонн ореха). Такие данные представили в организации EastFruit.
Как отметили в организации, к уборке урожая приступят в течение предстоящих 7-10 дней.
"Вопреки предположениям операторов рынка, уборка ореха начнется в сроки, близкие к обычным. Руководители ореховодческих хозяйств отмечают, что развитие плодов в садах грецкого ореха в нынешнем году проходило не ритмично: в первой половине лета – с задержкой на десять-двенадцать дней, в конце лета отмечалось их ускоренное созревание", - добавили в EastFruit.
Уточняется, что по этой причине в стране не прошел сезон массовых продаж молодых зеленых орехов, что отчасти пойдет на пользу внутреннему ореховому рынку страны, который ранее ежегодно лишался значительной доли товарной продукции, которая собиралась с аллей вдоль дорог и лесополос в незрелом виде.
Представители Союза ассоциаций производителей орехоплодных культур Молдовы отмечают, что в нынешнем году благодаря обильным осадкам весной и летом качество продукции будет высоким: плоды крупные, зеленая кожура отделяется от них хорошо.
Как добавили в EastFruit, в среднем, большой размер плодов и хорошая их наполняемость внутри скорлупы обеспечат ореховодческим хозяйствам прибавку массы продукции в пределах 7-10%.