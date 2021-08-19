https://ru.sputnik.md/20210819/urozhay-gretskogo-orekha-moldova-44033528.html

Какой урожай грецкого ореха ждать в Молдове

Какой урожай грецкого ореха ждать в Молдове

Урожай грецкого ореха в Молдове

2021-08-19T10:26+0300

2021-08-19T10:26+0300

2021-08-19T10:26+0300

экономика

в молдове

молдова

урожай

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КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. Плантации грецкого ореха как лесного, так и садового типа сильно пострадали из-за заморозков весной прошлого года. Восстановились не все деревья, поэтому на некоторых плантациях урожай может быть ниже обычного, а на других выше (за последние пять-семь лет в среднем около 25 тысяч тонн ореха). Такие данные представили в организации EastFruit. Как отметили в организации, к уборке урожая приступят в течение предстоящих 7-10 дней. Уточняется, что по этой причине в стране не прошел сезон массовых продаж молодых зеленых орехов, что отчасти пойдет на пользу внутреннему ореховому рынку страны, который ранее ежегодно лишался значительной доли товарной продукции, которая собиралась с аллей вдоль дорог и лесополос в незрелом виде. Представители Союза ассоциаций производителей орехоплодных культур Молдовы отмечают, что в нынешнем году благодаря обильным осадкам весной и летом качество продукции будет высоким: плоды крупные, зеленая кожура отделяется от них хорошо. Как добавили в EastFruit, в среднем, большой размер плодов и хорошая их наполняемость внутри скорлупы обеспечат ореховодческим хозяйствам прибавку массы продукции в пределах 7-10%.

https://ru.sputnik.md/20210117/Moldavskie-zagotoviteli-pytayutsya-zanizit-tseny-na-gretskiy-orekh-33277822.html

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в молдове, молдова, урожай