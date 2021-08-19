Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Валюта - Sputnik Молдова
Экономика
Читайте самые актуальные новости экономической жизни в Молдове и мире.
https://ru.sputnik.md/20210819/urozhay-gretskogo-orekha-moldova-44033528.html
Какой урожай грецкого ореха ждать в Молдове
Какой урожай грецкого ореха ждать в Молдове
Урожай грецкого ореха в Молдове
2021-08-19T10:26+0300
2021-08-19T10:26+0300
экономика
в молдове
молдова
урожай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/01/11/33278033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb91b842de433e298561d80de07ee80e.jpg
КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. Плантации грецкого ореха как лесного, так и садового типа сильно пострадали из-за заморозков весной прошлого года. Восстановились не все деревья, поэтому на некоторых плантациях урожай может быть ниже обычного, а на других выше (за последние пять-семь лет в среднем около 25 тысяч тонн ореха). Такие данные представили в организации EastFruit. Как отметили в организации, к уборке урожая приступят в течение предстоящих 7-10 дней. Уточняется, что по этой причине в стране не прошел сезон массовых продаж молодых зеленых орехов, что отчасти пойдет на пользу внутреннему ореховому рынку страны, который ранее ежегодно лишался значительной доли товарной продукции, которая собиралась с аллей вдоль дорог и лесополос в незрелом виде. Представители Союза ассоциаций производителей орехоплодных культур Молдовы отмечают, что в нынешнем году благодаря обильным осадкам весной и летом качество продукции будет высоким: плоды крупные, зеленая кожура отделяется от них хорошо. Как добавили в EastFruit, в среднем, большой размер плодов и хорошая их наполняемость внутри скорлупы обеспечат ореховодческим хозяйствам прибавку массы продукции в пределах 7-10%.
https://ru.sputnik.md/20210117/Moldavskie-zagotoviteli-pytayutsya-zanizit-tseny-na-gretskiy-orekh-33277822.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/01/11/33278033_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e7b7ea34ad259c39edd427cd8cf91e83.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, молдова, урожай

Какой урожай грецкого ореха ждать в Молдове

10:26 19.08.2021
181
© Fotolia / YuliiaholovchenkoГрецкие орехи на деревянном столе
Грецкие орехи на деревянном столе - Sputnik Молдова, 1920, 19.08.2021
© Fotolia / Yuliiaholovchenko
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Что происходит на плантациях грецкого ореха в Молдове и какого урожая ждать.
КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. Плантации грецкого ореха как лесного, так и садового типа сильно пострадали из-за заморозков весной прошлого года. Восстановились не все деревья, поэтому на некоторых плантациях урожай может быть ниже обычного, а на других выше (за последние пять-семь лет в среднем около 25 тысяч тонн ореха). Такие данные представили в организации EastFruit.
Как отметили в организации, к уборке урожая приступят в течение предстоящих 7-10 дней.
"Вопреки предположениям операторов рынка, уборка ореха начнется в сроки, близкие к обычным. Руководители ореховодческих хозяйств отмечают, что развитие плодов в садах грецкого ореха в нынешнем году проходило не ритмично: в первой половине лета – с задержкой на десять-двенадцать дней, в конце лета отмечалось их ускоренное созревание", - добавили в EastFruit.
Уточняется, что по этой причине в стране не прошел сезон массовых продаж молодых зеленых орехов, что отчасти пойдет на пользу внутреннему ореховому рынку страны, который ранее ежегодно лишался значительной доли товарной продукции, которая собиралась с аллей вдоль дорог и лесополос в незрелом виде.
Грецкие орехи на деревянном столе - Sputnik Молдова, 1920, 17.01.2021
Общество
Молдавские заготовители пытаются занизить цены на грецкий орех
17 января, 16:45
381
Представители Союза ассоциаций производителей орехоплодных культур Молдовы отмечают, что в нынешнем году благодаря обильным осадкам весной и летом качество продукции будет высоким: плоды крупные, зеленая кожура отделяется от них хорошо.
Как добавили в EastFruit, в среднем, большой размер плодов и хорошая их наполняемость внутри скорлупы обеспечат ореховодческим хозяйствам прибавку массы продукции в пределах 7-10%.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:29Стояногло: Санду требовала возбудить уголовные дела на оппозиционных политиков
12:06Генеральный прокурор - о возможной отставке и отказе отчитываться в парламенте
11:56Годовщину провозглашения Гагаузской республики отмечают в автономии
11:44Генпрокурор опротестует в Конституционном суде поправки в закон "О прокуратуре"
11:22Стояногло: Генпрокуратура не станет выполнять указания в политических интересах
11:19В Нидерландах считают, что "Шериф" не должен играть в Лиге чемпионов
11:03В Нацагентстве автотранспорта новый директор: кто им стал
10:45В Афганистане освободят политзаключенных
10:26Какой урожай грецкого ореха ждать в Молдове
09:58Где в Кишиневе 19 августа находятся мобильные пункты вакцинации
09:39В первом полугодии в Молдове выросло количество туристов
09:21Политолог: национализм – авангард украинской политики
09:00Игнат: как молдавскому винограду выиграть конкурентную борьбу за Россию
08:43Пока все спали: спасение от штамма "дельта", крушение МиГ-29 и ситуация с COVID
08:30Очередной вал коронавируса в Молдове: к чему готовиться гражданам
08:00Цэрану: демократия не становится нормой на второй день
07:35Преображение Господне: история и традиции
07:30Яблочный спас 2021: описание, приметы и традиции праздника
07:00Самый точный прогноз погоды: жара спадает
00:01Погодные рекорды Молдовы 19 августа