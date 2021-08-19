https://ru.sputnik.md/20210819/ustoit-li-stoyanoglo-chem-zavershitsya-protivostoyanie-vlasti-i-prokuratury-44073603.html

Устоит ли Стояногло: чем завершится противостояние власти и прокуратуры

Устоит ли Стояногло: чем завершится противостояние власти и прокуратуры

Устоит ли Стояногло: чем завершится противостояние власти и прокуратуры

2021-08-19T22:15+0300

2021-08-19T22:15+0300

2021-08-19T22:15+0300

политика

прокуратура

майя санду

в молдове

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КИШИНЕВ, 19 авг — Sputnik. В Кишиневе - новый виток противостояния генпрокурора Александра Стояногло и президента Майи Санду. После того, как новая власть начала готовить почву для отстранения Стояногло, глава прокуратуры на брифинге в четверг обвинил президента во вмешательстве в дела прокуратуры и требовании начать уголовное преследование оппозиции.Как заявил Стояногло на брифинге, президент Молдовы Майя Санду на последнем заседании Высшего совета безопасности попросила начать уголовное преследование депутатов Блока коммунистов и социалистов Игоря Додона, Зинаиды Гречаной и Владимира Воронина.Более того, Стояногло заявил, что прокуратура изучает возможность привлечения к ответственности членов коллегиальных органов, которые своим голосованием способствовали совершению преступлений. Генпрокурор имел в виду членов правительства Молдовы, включая Майю Санду, обеспечивающих принятие решения о выделении денег проблемным банкам, пострадавшим от кражи миллиарда в 2015 году.И Майя Санду, и глава минюста Серджиу Литвиненко в свою очередь обвинили генпрокурора во лжи и клевете.Столь жесткий брифинг Стояногло стал ответом на готовящиеся к принятию поправки в закон о прокуратуре, предложенные PAS. Они утверждены парламентом в первом чтении 13 сентября, второе чтение запланировано на 24 августа.Суть поправок проста - они добавляют в законодательство два способа досрочной отставки Генпрокурора и сокращают состав Высшего совета прокуроров.Согласно нововведениям, генеральный прокурор может быть освобожден от занимаемой должности до истечения срока полномочий президентом по предложению Высшего совета прокуроров в случае, когда по результатам оценки сторонней комиссии, он получил оценку "плохо", а также в случае принятия Высшим советом прокуроров постановления о наложении дисциплинарного наказания в виде освобождения от занимаемой должности.Также, согласно поправкам, генпрокурора можно будет отстранить от должности на время служебного расследования.На данный момент генпрокурор назначается президентом на семилетний мандат без возможности досрочного прекращения полномочий.Поправки также сокращают количество членов того самого Высшего совета прокуроров. Из состава предлагается исключить генпрокурора, главу Союза адвокатов и главного прокурора Гагаузии.Авторы изменений не скрывают - цель законопроекта создание нормативной базы которая позволить оценить и отправить в отставку генпрокурора, который по их мнению, не продемонстрировал ожидаемого прогресса в расследовании резонансных дел.Генпрокурор Стояногло пообещал обжаловать поправки в Конституционном суде, как только они будут приняты.Специалисты в этой области видят в предложенном законопроекте не обещанные ранее PAS реформы правоохранительных структур, а попытку сместить хорошего генпрокурора.По мнению бывшего главного прокурора Кишинева Ивана Дьякова, Молдове давно необходима кардинальная реформа законодательства о прокуратуре.В нынешней ситуации, по словам экс-прокурора столицы, у главы прокуратуры нет полномочий для того, чтобы эффективно управлять ведомством.Нынешний закон, по мнению Дьякова, очень сильно мешает генпрокурору."Почему Стояногло бьется как рыба об лед сейчас? Потому что он ничего не решает! И он говорит об этом. Раньше прокурор отвечал за все. А сейчас они сделали так, чтобы генпрокурор сидел в кресле и ничего не решал. Я говорил Стояногло: вошел в кабинет - не берись за работу, пока тебе не дадут полномочия", - рассказывает Дьяков.Вместо подлинной реформы, по словам экс-прокурора, PAS вносит поправки, преследуя собственные интересы.По его мнению, в будущем может повториться история времен властвования экс-главы Демпартии Владимира Плахотнюка, когда формально генпрокурором был Эдуард Харунжен, а реальным руководителем прокуратуры был приближенный Плахотнюка глава прокуратуры по борьбе с оргпреступностью Николай Китороагэ. Только теперь, говорит Иван Дьяков, теневым руководителем прокуратуры может стать экс-глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь.Несмотря на крайне уважительное отношение к генпрокурору, Иван Дьяков все же считает, что ему не стоило в таких интонациях обвинять власть.Политолог Сергей Манастырлы, говорит, что вопрос для Стояногло сейчас стоит несколько иначе. Он считает, что если генпрокурор добровольно откажется от своего поста, его ждет месть новой молдавской власти.Политический аналитик уверен, что у прокуратуры есть все шансы признания скандальных поправок не соответствующими Конституции.Экс-прокурор Иван Дьяков к возможности обжалования нового закона PAS относится скептически. Он говорит, что дело не в правовых аспектах, а в позиции, которую может занять Констиуционный суд.“Юридически можно играться до бесконечности. Я не уверен, что Конституционный суд встанет на сторону прокуратуры. Там тоже люди, тоже хотят жить хорошо с властью”, - говорит Дьяков.Говоря о причинах наступления президента Санду и подконтрольной ей партии на генерального прокурора, Сергей Манастырлы отмечает, что в президентуре и партийном офисе PAS хорошо понимают: добиться быстрых результатов по другим направлениям новой власти вряд ли удастся, поэтому можно сместить фокус общественного внимания на конфликт с непокорным генпрокурором.По словам аналитика, противостояние Санду и Стояногло будет продолжаться не один месяц и закончится либо уничтожением Стояногло, либо "уничтожением группировки плахотнюковских прокуроров во главе с Виорелом Морарем, которые прописались в советниках у Майи Санду".

https://ru.sputnik.md/20210819/stoyanoglo-sandu-trebovala-ugolovnye-dela-na-oppozitsionnykh-politikov-44039181.html

https://ru.sputnik.md/20210819/sandu-zayavleniya-stoyanoglo-neverny-bezotvetstvenny-44059575.html

https://ru.sputnik.md/20210819/pravitelstvo-odobrilo-popravki-zakon-prokuratura-44054072.html

https://ru.sputnik.md/20210818/genprokuratura-otritsatelno-popravki-zakon-prokurature-44005357.html

https://ru.sputnik.md/20210819/stoyanoglo-oprotestuet-konstitutsionnom-sude-popravki-44037656.html

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прокуратура, майя санду, в молдове