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В Афганистане освободят политзаключенных
В Афганистане освободят политзаключенных
Талибы выступили с требованием освободить из тюрем всех политических заключенных. 19.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-19T10:45+0300
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афганистан
талибы
заключенные
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КИШИНЕВ, 19 авг – Sputnik. Приказом лидера радикального движения "Талибан"* Хайбатуллы Ахундзада будут освобождены политических заключенных из тюрем в Афганистане, передает РИА Новости. Об этом заявил представитель талибов Кари Юсуф Ахмади."Верховный лидер Исламского Эмирата шейх Аль-Хадис Хайбатулла Ахундзада (Хафизулла) приказал освободить политических заключенных из всех тюрем. Губернаторы провинций безоговорочно освободят всех политических заключенных низкого и высокого рангов из тюрем страны и с завтрашнего дня передадут их семьям", - написал Ахмади в Twitter.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ru.sputnik.md/20210818/golos-iz-sotssetey-prezident-afganistana-gani-obratilsya-k-natsii-44028892.html
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афганистан, талибы, заключенные

В Афганистане освободят политзаключенных

10:45 19.08.2021 (обновлено: 11:05 19.08.2021)
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© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкСитуация в Афганистане после смены власти
Ситуация в Афганистане после смены власти - Sputnik Молдова, 1920, 19.08.2021
© Sputnik / Стрингер
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Перейти в фотобанк
Талибы выступили с требованием освободить из тюрем всех политических заключенных.
КИШИНЕВ, 19 авг – Sputnik. Приказом лидера радикального движения "Талибан"* Хайбатуллы Ахундзада будут освобождены политических заключенных из тюрем в Афганистане, передает РИА Новости. Об этом заявил представитель талибов Кари Юсуф Ахмади.
"Верховный лидер Исламского Эмирата шейх Аль-Хадис Хайбатулла Ахундзада (Хафизулла) приказал освободить политических заключенных из всех тюрем. Губернаторы провинций безоговорочно освободят всех политических заключенных низкого и высокого рангов из тюрем страны и с завтрашнего дня передадут их семьям", - написал Ахмади в Twitter.
Президент Исламской Республики Афганистан Ашраф Гани Ахмадзай - Sputnik Молдова, 1920, 18.08.2021
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Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.
* Террористическая организация, запрещенная в России
000000
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