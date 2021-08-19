https://ru.sputnik.md/20210819/v-afganistane-osvobodyat-politzaklyuchennykh-44034795.html

В Афганистане освободят политзаключенных

В Афганистане освободят политзаключенных

Талибы выступили с требованием освободить из тюрем всех политических заключенных. 19.08.2021, Sputnik Молдова

2021-08-19T10:45+0300

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афганистан

талибы

заключенные

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КИШИНЕВ, 19 авг – Sputnik. Приказом лидера радикального движения "Талибан"* Хайбатуллы Ахундзада будут освобождены политических заключенных из тюрем в Афганистане, передает РИА Новости. Об этом заявил представитель талибов Кари Юсуф Ахмади."Верховный лидер Исламского Эмирата шейх Аль-Хадис Хайбатулла Ахундзада (Хафизулла) приказал освободить политических заключенных из всех тюрем. Губернаторы провинций безоговорочно освободят всех политических заключенных низкого и высокого рангов из тюрем страны и с завтрашнего дня передадут их семьям", - написал Ахмади в Twitter.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ru.sputnik.md/20210818/golos-iz-sotssetey-prezident-afganistana-gani-obratilsya-k-natsii-44028892.html

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афганистан, талибы, заключенные