https://ru.sputnik.md/20210819/val-koronavirus-moldova-44000331.html

Очередной вал коронавируса в Молдове: к чему готовиться гражданам

Очередной вал коронавируса в Молдове: к чему готовиться гражданам

Очередной вал коронавируса в Молдове: к чему готовиться гражданам

2021-08-19T08:30+0300

2021-08-19T08:30+0300

2021-08-19T08:30+0300

радио

медицина

прививки

маски

вакцинация

утро на sputnik’e

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/13/44032023_0:0:2366:1332_1920x0_80_0_0_fc6d11684a6bba92677f8d67fc11a828.jpg

В Молдове по сравнению с июлем и июнем растет число ежедневно заболевающих коронавирусом граждан. Отчасти это можно объяснить карантинной усталостью жителей страны, которые в общественных местах находятся без медицинских масок и не соблюдают рекомендации специалистов. В республике уже официально подтверждено наличие штамма "дельта", который обладает повышенной инфекционной опасностью и характеризуется как наиболее летальный, наносящий серьезные побочные эффекты организму человека.К чему приведет страну халатное отношение граждан к мерам противоэпидемической безопасности? И не ждет ли медицинскую систему страны настоящий коллапс в связи с ростом в геометрической прогрессии числа заболевших коронавирусом?Ответы на эти вопросы в программе "Утро на Sputnik-е" обсуждаем с заведующей реанимационным отделением инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галиной Кирьяковой.

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Андрей Петрик https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Андрей Петрик https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

медицина, прививки, маски, вакцинация, утро на sputnik’e, видео