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Очередной вал коронавируса в Молдове: к чему готовиться гражданам
Очередной вал коронавируса в Молдове: к чему готовиться гражданам
Очередной вал коронавируса в Молдове: к чему готовиться гражданам
2021-08-19T08:30+0300
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В Молдове по сравнению с июлем и июнем растет число ежедневно заболевающих коронавирусом граждан. Отчасти это можно объяснить карантинной усталостью жителей страны, которые в общественных местах находятся без медицинских масок и не соблюдают рекомендации специалистов. В республике уже официально подтверждено наличие штамма "дельта", который обладает повышенной инфекционной опасностью и характеризуется как наиболее летальный, наносящий серьезные побочные эффекты организму человека.К чему приведет страну халатное отношение граждан к мерам противоэпидемической безопасности? И не ждет ли медицинскую систему страны настоящий коллапс в связи с ростом в геометрической прогрессии числа заболевших коронавирусом?Ответы на эти вопросы в программе "Утро на Sputnik-е" обсуждаем с заведующей реанимационным отделением инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галиной Кирьяковой.
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Андрей Петрик
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медицина, прививки, маски, вакцинация, утро на sputnik’e, видео

Очередной вал коронавируса в Молдове: к чему готовиться гражданам

08:30 19.08.2021
259
Андрей Петрик в студии с администратором ресторана - Sputnik Молдова
Андрей Петрик
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Многие эксперты прогнозируют на осень текущего года очередной всплеск заболеваемости COVID-19. В эфире программы "Утро на Sputnik-е" обсуждаем, произойдет ли это, и насколько сильной может быть атака вируса.
В Молдове по сравнению с июлем и июнем растет число ежедневно заболевающих коронавирусом граждан. Отчасти это можно объяснить карантинной усталостью жителей страны, которые в общественных местах находятся без медицинских масок и не соблюдают рекомендации специалистов.
Несмотря на то, что власти страны ввели в Молдове "оранжевый код" эпидемиологической опасности в связи с быстрым распространением COVID-19, многие жители страны пренебрегают карантинными ограничениями.
В республике уже официально подтверждено наличие штамма "дельта", который обладает повышенной инфекционной опасностью и характеризуется как наиболее летальный, наносящий серьезные побочные эффекты организму человека.
К чему приведет страну халатное отношение граждан к мерам противоэпидемической безопасности? И не ждет ли медицинскую систему страны настоящий коллапс в связи с ростом в геометрической прогрессии числа заболевших коронавирусом?
Ответы на эти вопросы в программе "Утро на Sputnik-е" обсуждаем с заведующей реанимационным отделением инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галиной Кирьяковой.
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