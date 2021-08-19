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Визит главы МИД Чехии в Молдову отложен
Визит главы МИД Чехии в Молдову отложен
Визит главы МИД Чехии в Молдову отложен
2021-08-19T12:44+0300
2021-08-19T12:44+0300
политика
в молдове
кишинев
молдова
чехия
визит
министерство иностранных дел и европейской интеграции республики молдова
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КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. Визит главы внешнеполитического ведомства Чехии Якуба Кульганека в Молдову отложен. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) в четверг."Визит переносится на более поздний срок после изменения в графике чешского министра", - уточнили в МИДЕИ. Ранее в министерстве сообщили, что чешский дипломат прибудет в Кишинев с рабочим визитом в пятницу. Ожидалось, что он проведет встречу с президентом Молдовы Майей Санду, премьером Натальей Гаврилицей и главой МИДЕИ Нику Попеску.
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в молдове, кишинев, молдова, чехия, визит, министерство иностранных дел и европейской интеграции республики молдова

Визит главы МИД Чехии в Молдову отложен

12:44 19.08.2021
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Ожидалось, что чешский чиновник проведет встречи с президентом и премьер-министром Молдовы.
КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. Визит главы внешнеполитического ведомства Чехии Якуба Кульганека в Молдову отложен. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) в четверг.
"Визит переносится на более поздний срок после изменения в графике чешского министра", - уточнили в МИДЕИ.
Флаг Чехии на автомобиле посольства - Sputnik Молдова, 1920, 18.08.2021
Политика
Глава МИД Чехии едет в Кишинев: в планах - встречи с премьером и президентом
Вчера, 17:23
136
Ранее в министерстве сообщили, что чешский дипломат прибудет в Кишинев с рабочим визитом в пятницу. Ожидалось, что он проведет встречу с президентом Молдовы Майей Санду, премьером Натальей Гаврилицей и главой МИДЕИ Нику Попеску.
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