https://ru.sputnik.md/20210819/vizit-glavy-mid-czech-moldova-otlozhen-44040389.html
Визит главы МИД Чехии в Молдову отложен
Визит главы МИД Чехии в Молдову отложен
Визит главы МИД Чехии в Молдову отложен
2021-08-19T12:44+0300
2021-08-19T12:44+0300
2021-08-19T12:44+0300
политика
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чехия
визит
министерство иностранных дел и европейской интеграции республики молдова
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КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. Визит главы внешнеполитического ведомства Чехии Якуба Кульганека в Молдову отложен. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) в четверг."Визит переносится на более поздний срок после изменения в графике чешского министра", - уточнили в МИДЕИ. Ранее в министерстве сообщили, что чешский дипломат прибудет в Кишинев с рабочим визитом в пятницу. Ожидалось, что он проведет встречу с президентом Молдовы Майей Санду, премьером Натальей Гаврилицей и главой МИДЕИ Нику Попеску.
https://ru.sputnik.md/20210818/mid-czech-kishinev-44017832.html
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в молдове, кишинев, молдова, чехия, визит, министерство иностранных дел и европейской интеграции республики молдова
Визит главы МИД Чехии в Молдову отложен
Ожидалось, что чешский чиновник проведет встречи с президентом и премьер-министром Молдовы.
КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. Визит главы внешнеполитического ведомства Чехии Якуба Кульганека в Молдову отложен. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) в четверг.
"Визит переносится на более поздний срок после изменения в графике чешского министра", - уточнили в МИДЕИ.
Ранее в министерстве сообщили, что чешский дипломат прибудет в Кишинев с рабочим визитом в пятницу. Ожидалось, что он проведет встречу с президентом Молдовы Майей Санду, премьером Натальей Гаврилицей и главой МИДЕИ Нику Попеску.