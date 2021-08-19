https://ru.sputnik.md/20210819/vizit-glavy-mid-czech-moldova-otlozhen-44040389.html

Визит главы МИД Чехии в Молдову отложен

Визит главы МИД Чехии в Молдову отложен

Визит главы МИД Чехии в Молдову отложен

2021-08-19T12:44+0300

2021-08-19T12:44+0300

2021-08-19T12:44+0300

политика

в молдове

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молдова

чехия

визит

министерство иностранных дел и европейской интеграции республики молдова

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КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. Визит главы внешнеполитического ведомства Чехии Якуба Кульганека в Молдову отложен. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) в четверг."Визит переносится на более поздний срок после изменения в графике чешского министра", - уточнили в МИДЕИ. Ранее в министерстве сообщили, что чешский дипломат прибудет в Кишинев с рабочим визитом в пятницу. Ожидалось, что он проведет встречу с президентом Молдовы Майей Санду, премьером Натальей Гаврилицей и главой МИДЕИ Нику Попеску.

https://ru.sputnik.md/20210818/mid-czech-kishinev-44017832.html

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молдова

чехия

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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