https://ru.sputnik.md/20210819/vsya-pravda-o-vaktsinatsii-ot-covid-19-v-moldove-i-prognozy-na-osen-44072650.html

Вся правда о вакцинации от COVID-19 в Молдове и прогнозы на осень

Вся правда о вакцинации от COVID-19 в Молдове и прогнозы на осень

Как обстоят дела с ходом вакцинации от коронавируса в Молдове, смотрите в видео

2021-08-19T21:40+0300

2021-08-19T21:40+0300

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в молдове

вакцинация

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В Молдове с каждым днем растет число новых случаев COVID-19. В стране официально признали наличие штамма "дельта". Однако люди не спешат прививаться. Многие неохотно носят маски в общественных местах и не стараются соблюдать дистанцию.Что ждет Молдову уже этой осенью и в начале зимы? Почему специалисты делают мрачные прогнозы? Хватает ли в стране вакцин и способны ли они защитить человека от "дельты"? Нужно ли проходить обследование перед тем, как сделать прививку? Почему в Молдове недостаток "Спутника V"? Эти и другие вопросы обсудили с председателем Национального комитета экспертов по иммунизации Нинель Ревенко.Власти ожидали, что к последнему месяцу лета удастся достигнуть хотя бы половины планки по иммунизации в 70% населения.Она напомнила, что в Молдове есть разная вакцина и прививку можно сделать свободно в центре вакцинации. "Всего в Молдове было получено порядка миллиона 500 тысяч доз вакцины. Примерно 72% доз вакцины уже были назначены", – уточнила Ревенко. В качестве примера она привела медицинский сектор. "Более 80% врачей провакцинированы. И среди них наблюдается резкий спад заболеваемости, он идет к нулю. Были дни, недели и месяцы, когда был ноль заболевших и ноль летальных исходов среди врачей. Это ли не является примером для всего населения?" – сказала Ревенко.По ее словам, что касается педагогов, то в Кишиневе вакцинацией охвачены большинство преподавателей – 70-80%. "Они могут начинать учебный год 1 сентября в классах. Они защищены, они не заболеют, они не перенесут эту инфекцию детям", – сказала глава Национального комитета экспертов по иммунизации.Прогнозы неутешительныРевенко обратила внимание, что заболеваемость COVID-19 в Молдове растет изо дня в день. Как считает эксперт, "на сегодняшний день единственная профилактика от коронавируса – это вакцинация"."Только благодаря прививочным кампаниям мы смогли остановить разного рода эпидемии, начиная от оспы до кори, краснухи, дифтерии. Вторая мера – соблюдение элементарных санитарных мер, которые не требуют миллиардных инвестиций. Речь идет о правильном ношении масок мытье рук, соблюдении дистанции минимум в один метр, культуре кашля и чихания и, конечно, проветривании помещений", – подчеркнула специалист.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код". Позднее, 15 июля в столице утвердили "зеленый код", но уже 27 июля спецкомиссия вернула "желтый".Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.

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2021

Алена Матвеева https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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в молдове, вакцинация, видео