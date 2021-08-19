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Вячеслав Некрасов: талибы дали импульс активизации террористов по всему миру
Вячеслав Некрасов: талибы дали импульс активизации террористов по всему миру
Почему талибы опасны говорит эксперт
2021-08-19T23:00+0300
2021-08-19T23:00+0300
политика
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Во что выльется сопротивление талибам в Панджшере, где сражается армия генерала Дустума, ждать ли вооруженного конфликта талибов со странами Центральной Азии и как в этой ситуации будет действовать Россия? Об этом в интервью Sputnik рассказал спецпредставитель Российского союза ветеранов Афганистана, руководитель Российского центра науки и культуры в Кабуле и представитель Россотрудничества в ИРА до 2020 года Вячеслав Некрасов.Почему не стоит верить талибамНесколько человек убиты во время митинга в День независимости в четверг в городе Асадабад: талибы обстреляли митингующих, началась давка. Днем ранее талибы открыли огонь по митингующим в поддержку национального флага в провинции Нангархар. Протесты, по словам Вячеслава Некрасова, идут и в других городах и провинциях.Не стоит "обелять" террористов и верить их обещаниям, советует Некрасов, ведь нынешние боевики – это те же самые талибы из 90-х. Цель сегодня у "Талибана"* одна: расположить к себе общественность, разморозить афганские счета и добиться финансирования. А затем последует "чистка", они всех поделят на своих и чужих.Движение талибов, по словам Некрасова, - неоднородная группировка, среди них много необразованных людей, приверженцев радикального ислама, от которых сложно ожидать разумных решений.Чем север привлек талибовТалибы осознанно выбрали север страны для главного удара, считает Вячеслав Некрасов. Он более разнообразен по этническому составу населения: здесь живут арабы, киргизы, туркмены, таджики и узбеки. И сопротивление талибам здесь особенно сильно.Почему же столица Афганистана сдалась без сопротивления? Видимо, у солдат 300-тысячной правительственной армии не было мотивации бороться с талибами, предполагает эксперт. Афганцы устали от долгой войны."За последние 20 лет власть стала особенно коррумпированной, и многие граждане и военные перестали ей верить", - добавляет Вячеслав Некрасов.Мятежный Панджшер и обещания талибовПровинция Панджер, расположенная к северу от Кабула, до сих пор остается неподконтрольной "Талибану"*. Ранее военный источник в Кабуле сообщил РИА Новости, что военнослужащие афганской армии, которые отказались сдаться, и вооруженные отряды маршала Абдул-Рашида Дустума — всего около десяти тысяч бойцов — направились в Панджшер, где намерены примкнуть к борьбе против движения "Талибан"*.Но сегодня центром событий надо считать Кабул, а не Панджшер, уверен Вячеслов Некрасов. Президент Афганистана Ашраф Гани еще не отрекся от власти, а вице-президент Амрулла Салех объявил себя временным главой государства.Правда, если талибы сдержат обещания, все может пройти мирно, говорит эксперт.Но реально ли это? Несомненно, за 20 лет талибы стали другими, отмечает Вячеслав Некрасов, особенно их "верхушка", где сидят люди с изощренным мышлением и богатейшим опытом ведения переговоров с мощными супердержавами.Сами по себе талибы не имеют планов внешней экспансия, полагает Некрасов. Но их идеи границ не имеют, что может влиять на безопасность стран Центральной Азии. Кроме того, ИГ*, Аль-Каида* и другие террористические группировки, "сидящие на плечах" талибов, представляют большую угрозу для всех."Талибы своим приходом к власти дали большой импульс для активизации исламистов во всех странах", - говорит Вячеслав Некрасов.*Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории России и ряда других стран.
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в мире, афганистан, россия

Вячеслав Некрасов: талибы дали импульс активизации террористов по всему миру

23:00 19.08.2021
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© © AP Photo/ Ishtiaq Mahsud, FileАфганистан. Талибы.
Афганистан. Талибы. - Sputnik Молдова, 1920, 19.08.2021
© © AP Photo/ Ishtiaq Mahsud, File
Спецпредставитель российского союза ветеранов Афганистана Вячеслав Некрасов рассказал, почему не стоит "обелять" талибов и почему они себя так образцово ведут.
Во что выльется сопротивление талибам в Панджшере, где сражается армия генерала Дустума, ждать ли вооруженного конфликта талибов со странами Центральной Азии и как в этой ситуации будет действовать Россия? Об этом в интервью Sputnik рассказал спецпредставитель Российского союза ветеранов Афганистана, руководитель Российского центра науки и культуры в Кабуле и представитель Россотрудничества в ИРА до 2020 года Вячеслав Некрасов.

Почему не стоит верить талибам

Несколько человек убиты во время митинга в День независимости в четверг в городе Асадабад: талибы обстреляли митингующих, началась давка. Днем ранее талибы открыли огонь по митингующим в поддержку национального флага в провинции Нангархар. Протесты, по словам Вячеслава Некрасова, идут и в других городах и провинциях.
"Талибы не уважают и не знают свою историю? Или они протестуют против самого Афганистана? Или стреляют не талибы?", - говорит эксперт.
Не стоит "обелять" террористов и верить их обещаниям, советует Некрасов, ведь нынешние боевики – это те же самые талибы из 90-х. Цель сегодня у "Талибана"* одна: расположить к себе общественность, разморозить афганские счета и добиться финансирования. А затем последует "чистка", они всех поделят на своих и чужих.
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Движение талибов, по словам Некрасова, - неоднородная группировка, среди них много необразованных людей, приверженцев радикального ислама, от которых сложно ожидать разумных решений.

Чем север привлек талибов

Талибы осознанно выбрали север страны для главного удара, считает Вячеслав Некрасов. Он более разнообразен по этническому составу населения: здесь живут арабы, киргизы, туркмены, таджики и узбеки. И сопротивление талибам здесь особенно сильно.
"Вся война - на севере! А цель талибов отсечь Афганистан от России и разжечь напряжение на границах со странами Центрально Азии", - сетует Вячеслав Некрасов.
Почему же столица Афганистана сдалась без сопротивления? Видимо, у солдат 300-тысячной правительственной армии не было мотивации бороться с талибами, предполагает эксперт. Афганцы устали от долгой войны.
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"За последние 20 лет власть стала особенно коррумпированной, и многие граждане и военные перестали ей верить", - добавляет Вячеслав Некрасов.

Мятежный Панджшер и обещания талибов

Провинция Панджер, расположенная к северу от Кабула, до сих пор остается неподконтрольной "Талибану"*. Ранее военный источник в Кабуле сообщил РИА Новости, что военнослужащие афганской армии, которые отказались сдаться, и вооруженные отряды маршала Абдул-Рашида Дустума — всего около десяти тысяч бойцов — направились в Панджшер, где намерены примкнуть к борьбе против движения "Талибан"*.
Но сегодня центром событий надо считать Кабул, а не Панджшер, уверен Вячеслов Некрасов. Президент Афганистана Ашраф Гани еще не отрекся от власти, а вице-президент Амрулла Салех объявил себя временным главой государства.

"Возможно, мы стоим на пороге очередного витка гражданской войны в Афганистане. Очаги сопротивления начинают разжигаться", - считает Вячеслав Некрасов.

Правда, если талибы сдержат обещания, все может пройти мирно, говорит эксперт.
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Но реально ли это? Несомненно, за 20 лет талибы стали другими, отмечает Вячеслав Некрасов, особенно их "верхушка", где сидят люди с изощренным мышлением и богатейшим опытом ведения переговоров с мощными супердержавами.
"Вспомните февральское соглашение в Дохе с американцами. Талибы одержали вчистую полную победу, а Запад капитулировал", - напоминает Вячеслав Некрасов.
Сами по себе талибы не имеют планов внешней экспансия, полагает Некрасов. Но их идеи границ не имеют, что может влиять на безопасность стран Центральной Азии. Кроме того, ИГ*, Аль-Каида* и другие террористические группировки, "сидящие на плечах" талибов, представляют большую угрозу для всех.
"Талибы своим приходом к власти дали большой импульс для активизации исламистов во всех странах", - говорит Вячеслав Некрасов.
*Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории России и ряда других стран.
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