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Чебан сообщил о тревожной эпидситуации в Кишиневе: будут ли ограничения
Чебан сообщил о тревожной эпидситуации в Кишиневе: будут ли ограничения
Чебан сообщил о тревожной эпидситуации в Кишиневе: будут ли ограничения
2021-08-20T09:22+0300
2021-08-20T10:11+0300
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КИШИНЕВ, 20 авг - Sputnik. В Кишиневе увеличивается количество новых случаев заражения коронавирусом, в связи с этим в больницах выделяют дополнительные места, также ожидается заседание спецкомиссии по здоровью. Об актуальной эпидемиологической ситуации в столице рассказал градоначальник Ион Чебан. По его словам, статистика последних дней показывает, что все больше людей обращаются за госпитализацией – это пациенты со средними и тяжелыми формами. В связи с этим, как уточнил Чебан, в Центре COVID-19 на Moldexpo дополнительно были задействованы три отделения на 200 мест и 18 мест в реанимации и отделении интенсивной терапии. По данным градоначальника, это пока единственное на данный момент муниципальное медицинское учреждение для госпитализации пациентов с SARS-CoV-2."Полная вместимость центра COVID-19 составляет 340 стационарных кроватей (для лечения) и 100 мест для распределения больных. Будет увеличено количество мест - до 24 в отделении интенсивной терапии", - пояснил Чебан. В заключении он добавил, что в субботу состоится заседание Чрезвычайной комиссии по общественному здравоохранению муниципия Кишинев, на котором обсудят необходимые дальнейшие действия для удержания пандемии под контролем.
https://ru.sputnik.md/20210818/ceban-mery-covid-19-obschestvennii-transport-44007133.html
https://ru.sputnik.md/20210818/klass-onlayn-shkola-moldova-klass-onlajn-shkola-kishinev-44014907.html
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Юлия Липовая
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в молдове, кишинев, молдова

Чебан сообщил о тревожной эпидситуации в Кишиневе: будут ли ограничения

09:22 20.08.2021 (обновлено: 10:11 20.08.2021)
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© Photo : Miroslav RotariAmbulanță
Ambulanță - Sputnik Молдова, 1920, 20.08.2021
© Photo : Miroslav Rotari
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В молдавской столице ухудшается ситуация с пандемией.
КИШИНЕВ, 20 авг - Sputnik. В Кишиневе увеличивается количество новых случаев заражения коронавирусом, в связи с этим в больницах выделяют дополнительные места, также ожидается заседание спецкомиссии по здоровью. Об актуальной эпидемиологической ситуации в столице рассказал градоначальник Ион Чебан.

С тревогой следим за ежедневной эпидемиологической эволюцией новых случаев заражения коронавирусом. Специалисты общественного здравоохранения предупреждают нас о новой волне COVID-19, где доминирует штамм "дельта".

Ion Ceban - Sputnik Молдова
Ион Чебан
Примар Кишинева
По его словам, статистика последних дней показывает, что все больше людей обращаются за госпитализацией – это пациенты со средними и тяжелыми формами.
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В связи с этим, как уточнил Чебан, в Центре COVID-19 на Moldexpo дополнительно были задействованы три отделения на 200 мест и 18 мест в реанимации и отделении интенсивной терапии. По данным градоначальника, это пока единственное на данный момент муниципальное медицинское учреждение для госпитализации пациентов с SARS-CoV-2.
"Полная вместимость центра COVID-19 составляет 340 стационарных кроватей (для лечения) и 100 мест для распределения больных. Будет увеличено количество мест - до 24 в отделении интенсивной терапии", - пояснил Чебан.
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В заключении он добавил, что в субботу состоится заседание Чрезвычайной комиссии по общественному здравоохранению муниципия Кишинев, на котором обсудят необходимые дальнейшие действия для удержания пандемии под контролем.
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