https://ru.sputnik.md/20210820/ceban-epidsituatsii-kishineve-ogranicheniya-44078133.html

Чебан сообщил о тревожной эпидситуации в Кишиневе: будут ли ограничения

Чебан сообщил о тревожной эпидситуации в Кишиневе: будут ли ограничения

Чебан сообщил о тревожной эпидситуации в Кишиневе: будут ли ограничения

2021-08-20T09:22+0300

2021-08-20T09:22+0300

2021-08-20T10:11+0300

коронавирус

в молдове

кишинев

молдова

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КИШИНЕВ, 20 авг - Sputnik. В Кишиневе увеличивается количество новых случаев заражения коронавирусом, в связи с этим в больницах выделяют дополнительные места, также ожидается заседание спецкомиссии по здоровью. Об актуальной эпидемиологической ситуации в столице рассказал градоначальник Ион Чебан. По его словам, статистика последних дней показывает, что все больше людей обращаются за госпитализацией – это пациенты со средними и тяжелыми формами. В связи с этим, как уточнил Чебан, в Центре COVID-19 на Moldexpo дополнительно были задействованы три отделения на 200 мест и 18 мест в реанимации и отделении интенсивной терапии. По данным градоначальника, это пока единственное на данный момент муниципальное медицинское учреждение для госпитализации пациентов с SARS-CoV-2."Полная вместимость центра COVID-19 составляет 340 стационарных кроватей (для лечения) и 100 мест для распределения больных. Будет увеличено количество мест - до 24 в отделении интенсивной терапии", - пояснил Чебан. В заключении он добавил, что в субботу состоится заседание Чрезвычайной комиссии по общественному здравоохранению муниципия Кишинев, на котором обсудят необходимые дальнейшие действия для удержания пандемии под контролем.

https://ru.sputnik.md/20210818/ceban-mery-covid-19-obschestvennii-transport-44007133.html

https://ru.sputnik.md/20210818/klass-onlayn-shkola-moldova-klass-onlajn-shkola-kishinev-44014907.html

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в молдове, кишинев, молдова