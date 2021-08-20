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Черногория изменила правила въезда
Черногория изменила правила въезда
В Черногории будут требовать тест на COVID-19 или сертификат о вакцинации для въезда в страну. 20.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-20T13:12+0300
2021-08-20T13:16+0300
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КИШИНЕВ, 20 авг – Sputnik. Власти Черногории с 10 сентября изменят правила въезда в страну. Теперь для того, чтобы попасть в Черногорию, необходимо продемонстрировать отрицательный тест на COVID-19, подтверждение о вакцинации или перенесенном заболевании.В настоящее время граждане большинства стран могут въезжать в Черногорию без каких-либо требований и ограничений."Въезд в Черногорию черногорским гражданам и иностранцам разрешается, если они полностью вакцинированы или получили одну дозу вакцины от COVID-19, если имеют негативный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа, или экспресс-тест, сделанный не ранее чем за 48 часов, если имеют подтверждение о перенесенном коронавирусе, а также не менее 14 и не более 180 дней от положительного ПЦР-теста", - опубликовал кабмин заявление Галича.Предоставлять вышеперечисленные документы не надо гражданам Сербии, Хорватии, Албании, Боснии и Герцеговины и самопровозглашенного Косово.
https://ru.sputnik.md/20210608/chernogoriya-razreshila-svobodnyj-vezd-v-stranu-turistam-iz-moldovy-35040708.html
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в мире, черногория, вакцинация

Черногория изменила правила въезда

13:12 20.08.2021 (обновлено: 13:16 20.08.2021)
101
© Sputnik / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкЧерногория
Черногория - Sputnik Молдова, 1920, 20.08.2021
© Sputnik / Варвара Гертье
/
Перейти в фотобанк
В Черногории будут требовать тест на COVID-19 или сертификат о вакцинации для въезда в страну.
КИШИНЕВ, 20 авг – Sputnik. Власти Черногории с 10 сентября изменят правила въезда в страну. Теперь для того, чтобы попасть в Черногорию, необходимо продемонстрировать отрицательный тест на COVID-19, подтверждение о вакцинации или перенесенном заболевании.
В настоящее время граждане большинства стран могут въезжать в Черногорию без каких-либо требований и ограничений.
"Въезд в Черногорию черногорским гражданам и иностранцам разрешается, если они полностью вакцинированы или получили одну дозу вакцины от COVID-19, если имеют негативный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа, или экспресс-тест, сделанный не ранее чем за 48 часов, если имеют подтверждение о перенесенном коронавирусе, а также не менее 14 и не более 180 дней от положительного ПЦР-теста", - опубликовал кабмин заявление Галича.
Черногория - Sputnik Молдова, 1920, 08.06.2021
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Черногория разрешила свободный въезд в страну туристам из Молдовы
8 июня, 12:46
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Предоставлять вышеперечисленные документы не надо гражданам Сербии, Хорватии, Албании, Боснии и Герцеговины и самопровозглашенного Косово.
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