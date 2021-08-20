https://ru.sputnik.md/20210820/chernogoriya-izmenila-pravila-vezda-44087649.html

Черногория изменила правила въезда

Черногория изменила правила въезда

В Черногории будут требовать тест на COVID-19 или сертификат о вакцинации для въезда в страну. 20.08.2021, Sputnik Молдова

2021-08-20T13:12+0300

2021-08-20T13:12+0300

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КИШИНЕВ, 20 авг – Sputnik. Власти Черногории с 10 сентября изменят правила въезда в страну. Теперь для того, чтобы попасть в Черногорию, необходимо продемонстрировать отрицательный тест на COVID-19, подтверждение о вакцинации или перенесенном заболевании.В настоящее время граждане большинства стран могут въезжать в Черногорию без каких-либо требований и ограничений."Въезд в Черногорию черногорским гражданам и иностранцам разрешается, если они полностью вакцинированы или получили одну дозу вакцины от COVID-19, если имеют негативный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа, или экспресс-тест, сделанный не ранее чем за 48 часов, если имеют подтверждение о перенесенном коронавирусе, а также не менее 14 и не более 180 дней от положительного ПЦР-теста", - опубликовал кабмин заявление Галича.Предоставлять вышеперечисленные документы не надо гражданам Сербии, Хорватии, Албании, Боснии и Герцеговины и самопровозглашенного Косово.

https://ru.sputnik.md/20210608/chernogoriya-razreshila-svobodnyj-vezd-v-stranu-turistam-iz-moldovy-35040708.html

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в мире, черногория, вакцинация