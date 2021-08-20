https://ru.sputnik.md/20210820/churya-dlya-povysheniya-pensiy-pas-nuzhdaetsya-vo-vnutrennikh-finansakh-a-ikh-net-44038245.html

Чуря: для повышения пенсий PAS нуждается во внутренних финансах, а их нет

Чуря: для повышения пенсий PAS нуждается во внутренних финансах, а их нет

Аналитик рассказал о "камнях" пенсионного повышения, возможных действиях МВФ и ЕС и реальной позиции PAS

2021-08-20T08:00+0300

2021-08-20T08:00+0300

2021-08-20T08:00+0300

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Чуря: для повышения пенсий PAS нуждается во внутренних финансах, а их нет Чуря: для повышения пенсий PAS нуждается во внутренних финансах, а их нет

Свое предвыборное обещание PAS должны выполнить любой ценой. Повышение пенсий молдавских пенсионеров может вызвать недовольство Международного валютного фонда (МВФ), который вправе заблокировать такое решение. Если бы повышение пообещала Партия социалистов - они бы его выполнили. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал политический аналитик Корнелиу Чуря.Даже если он разрешит, продолжил Чуря, то такую помощь ЕС выделяет из внешних источников один раз, быть может, средства выделят и на второй год, но потом это необходимо поддерживать внутренними ресурсами. PAS не знает ответа на этот вопрос. Они пообещали и должны выполнить. Дальше все зависит от дальнейшего роста уровня жизни граждан Молдовы, а с ростом они ожидают и денег для повышения пенсий."Я думаю, что в PAS именно так видят ситуацию, не с технического, а с политического ракурса. На начало второго года деньги будут, а потом люди заживут, наступят хорошие времена и появятся новые деньги. Здесь есть риск того - и оппозиция об этом хорошо осведомлена - что если хорошие времена быстро не наступят, тогда пенсии нельзя повышать за счет внешних источников. У PAS должна быть постоянная внутренняя финансовая поддержка. И здесь могут возникнуть проблемы ближайшего будущего", - заключил собеседник.

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2021

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