https://ru.sputnik.md/20210820/churya-dlya-povysheniya-pensiy-pas-nuzhdaetsya-vo-vnutrennikh-finansakh-a-ikh-net-44038245.html
Чуря: для повышения пенсий PAS нуждается во внутренних финансах, а их нет
Чуря: для повышения пенсий PAS нуждается во внутренних финансах, а их нет
Аналитик рассказал о "камнях" пенсионного повышения, возможных действиях МВФ и ЕС и реальной позиции PAS
2021-08-20T08:00+0300
2021-08-20T08:00+0300
2021-08-20T08:00+0300
радио
экспертиза
подкасты
пенсии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/13/44038586_0:0:640:361_1920x0_80_0_0_0625f58eba217c65735b814d758d2ab3.jpg
Чуря: для повышения пенсий PAS нуждается во внутренних финансах, а их нет
Чуря: для повышения пенсий PAS нуждается во внутренних финансах, а их нет
Свое предвыборное обещание PAS должны выполнить любой ценой. Повышение пенсий молдавских пенсионеров может вызвать недовольство Международного валютного фонда (МВФ), который вправе заблокировать такое решение. Если бы повышение пообещала Партия социалистов - они бы его выполнили. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал политический аналитик Корнелиу Чуря.Даже если он разрешит, продолжил Чуря, то такую помощь ЕС выделяет из внешних источников один раз, быть может, средства выделят и на второй год, но потом это необходимо поддерживать внутренними ресурсами. PAS не знает ответа на этот вопрос. Они пообещали и должны выполнить. Дальше все зависит от дальнейшего роста уровня жизни граждан Молдовы, а с ростом они ожидают и денег для повышения пенсий."Я думаю, что в PAS именно так видят ситуацию, не с технического, а с политического ракурса. На начало второго года деньги будут, а потом люди заживут, наступят хорошие времена и появятся новые деньги. Здесь есть риск того - и оппозиция об этом хорошо осведомлена - что если хорошие времена быстро не наступят, тогда пенсии нельзя повышать за счет внешних источников. У PAS должна быть постоянная внутренняя финансовая поддержка. И здесь могут возникнуть проблемы ближайшего будущего", - заключил собеседник.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/13/44038586_21:0:589:426_1920x0_80_0_0_ff2dcd32d2de9505387dfd36988acb09.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
экспертиза, подкасты, аудио, пенсии
Чуря: для повышения пенсий PAS нуждается во внутренних финансах, а их нет
Аналитик рассказал о "подводных камнях" пенсионного повышения, возможных действиях МВФ и ЕС и реальной позиции PAS.
Свое предвыборное обещание PAS должны выполнить любой ценой. Повышение пенсий молдавских пенсионеров может вызвать недовольство Международного валютного фонда (МВФ), который вправе заблокировать такое решение. Если бы повышение пообещала Партия социалистов - они бы его выполнили. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова
высказал политический аналитик Корнелиу Чуря.
Это и проверит степень лояльности к нынешней власти со стороны международных организаций, поскольку сейчас МВФ пообещал выделить Молдове в виде помощи и кредита приличную сумму. Вот мы и увидим, как поведет себя МВФ.
Корнелиу Чуря
Политический аналитик
Даже если он разрешит, продолжил Чуря, то такую помощь ЕС выделяет из внешних источников один раз, быть может, средства выделят и на второй год, но потом это необходимо поддерживать внутренними ресурсами. PAS не знает ответа на этот вопрос. Они пообещали и должны выполнить. Дальше все зависит от дальнейшего роста уровня жизни граждан Молдовы, а с ростом они ожидают и денег для повышения пенсий.
"Я думаю, что в PAS именно так видят ситуацию, не с технического, а с политического ракурса. На начало второго года деньги будут, а потом люди заживут, наступят хорошие времена и появятся новые деньги. Здесь есть риск того - и оппозиция об этом хорошо осведомлена - что если хорошие времена быстро не наступят, тогда пенсии нельзя повышать за счет внешних источников. У PAS должна быть постоянная внутренняя финансовая поддержка. И здесь могут возникнуть проблемы ближайшего будущего", - заключил собеседник.