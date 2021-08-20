https://ru.sputnik.md/20210820/delo-shora-snova-perevodyat-v-druguyu-sudebnuyu-instantsiyu-44101801.html

Дело Шора снова переводят в другую судебную инстанцию

Дело Шора снова переводят в другую судебную инстанцию

Дело Шора снова переводят в другую судебную инстанцию

2021-08-20T18:30+0300

2021-08-20T18:30+0300

2021-08-20T18:45+0300

илан шор

высшая судебная палата

общество

в молдове

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КИШИНЕВ, 20 авг – Sputnik. Высшая судебная палата удовлетворила требование адвоката экс-мера Оргеева, депутата Илана Шора о переводе дела из Апелляционной палаты Кагула в Апелляционную палату Кишинева. Такое решение коллегия судей Высшей судебной палаты приняла 20 августа.В июне текущего года адвокаты Шора уже просили об этом инстанцию, но тогда ВСП ответила отказом.Адвокаты главы партии "Шор" Илана Шора как тогда, так и сейчас требовали перенести его дело на рассмотрение в другую судебную инстанцию. Требование они обосновывали в том числе тем, что нынешний судья докладчик Тудор Бердилэ был ранее руководителем одного из адвокатов Шора Николая Боженко.Шора задержали 22 июня 2016 года в ходе расследования преступлений в банковском секторе. С 24 июня того же года он находился под предварительным арестом, а 5 августа 2016 года Апелляционная палата Кишинева постановила перевести Шора под домашний арест. Затем эта мера пресечения несколько раз продлевалась. Дело было передано в суд 24 августа 2016 года.Первое заседание инстанции состоялось 6 сентября 2016 года, а 21 июня 2017-го был оглашен приговор. Суд столичного сектора Буюканы приговорил Шора к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы в пенитенциаре полузакрытого типа. Инстанция тогда же постановила освободить его из-под домашнего ареста и поместить под судебный контроль до вынесения окончательного приговора.В феврале 2018 года Высшая судебная палата передала это дело на рассмотрение в Апелляционную палату Кагула. Заседания неоднократно переносили.В ходе парламентских выборов, состоявшихся 24 февраля 2019-го, Шора избрали депутатом по одномандатному округу. В июне того же года он покинул страну. Спустя несколько месяцев его лишили депутатского иммунитета. По факту незаконного пересечения Шором границы Молдовы возбуждено уголовное дело, его объявили в международный розыск.

https://ru.sputnik.md/20210818/fraktsiya-shor-predlagaet-chtoby-genprokurora-izbiral-narod---44000627.html

https://ru.sputnik.md/20210615/vsp-otkazala-advokatam-shora-v-perenose-dela-v-druguyu-instantsiyu-35128576.html

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2021

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илан шор, высшая судебная палата, в молдове