https://ru.sputnik.md/20210820/festival-koktebel-jazz-party-otkrylsya-v-krymu-44107322.html

Фестиваль Koktebel Jazz Party открылся в Крыму

Фестиваль Koktebel Jazz Party открылся в Крыму

Фестиваль Koktebel Jazz Party открылся в Крыму

2021-08-20T23:00+0300

2021-08-20T23:00+0300

2021-08-20T23:00+0300

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КИШИНЕВ, 20 авг - Sputnik. Основатель Koktebel Jazz Party Дмитрий Киселев открыл 19-й фестиваль, передает корреспондент РИА Новости.Международный фестиваль Koktebel Jazz Party стартовал в пятницу в крымском туристическом поселке Коктебель , мероприятие продлится до 22 августа.Основатель фестиваля напомнил гостям о необходимости ношения защитных масок на площадках мероприятия."Итак! 19-й фестиваль Koktebel Jazz Party. Этот авиалайнер полетел!" - объявил Киселев.Вход зрителей на площадку фестиваля Koktebel Jazz Party организован с соблюдением строгих мер безопасности – у них проверяют документы о вакцинации или справки о наличии антител или отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус, все присутствующие должны носить маску, передает корреспондент агентства.По дороге к площадке фестиваля установлено несколько пропускных пунктов, где у зрителей, которые приобрели билеты через сайт фестиваля, сотрудники полиции и службы безопасности мероприятия проверяют документы. Не имеющим с собой средств профилактики раздают маски. Кроме того, зрители проходят через рамки металлоискателя.Пляжная зона на Koktebel Jazz Party в этом году работать не будет, на территории площадки фестиваля не будет продажи еды и алкогольных напитков, о таких мерах профилактики COVID-19 сообщил ранее основатель фестиваля Дмитрий Киселев. В прежние годы организаторы продавали билеты как на площадку перед сценой, так и на пляжную зону. В 2021 году максимальное число зрителей составит 300 человек, стулья в зоне перед сценой расставлены в шахматном порядке из-за мер безопасности.Как сообщили в оргкомитете фестиваля, гостям для прохода на площадку потребуется предоставить либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 18 августа (действует на все дни фестиваля), либо справку о наличии антител к S-белку, сделанную не ранее 25 мая 2021 года, либо сертификат о вакцинации от коронавируса. Артисты и ВИП-гости, а также персонал фестиваля и представители СМИ также должны будут предоставить один из необходимых документов: сертификат о вакцинации, справку о наличии антител либо отрицательный ПЦР-тест.Концерты Koktebel Jazz Party в 2021 году пройдут в новом формате: выступления музыкантов будут доступны в формате телевизионной съемки. Трансляции фестиваля можно будет увидеть на его сайте (koktebel-jazz.ru) и в социальных сетях. Число зрителей во время концертов будет ограничено.Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. В разные годы фестиваль посетили джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубалькаба (Куба), многократный обладатель премии "Грэмми" трубач Рэнди Брекер (США), известный инновационной техникой игры бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк (США), один из лучших баритон-саксофонистов последнего десятилетия Гэри Смульян (США), звезды ню-джаза Club Des Belugas (Германия), один из самых ярких представителей современной мировой блюзовой сцены гитарист Селвин Берчвуд (США).Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин. Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат".

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