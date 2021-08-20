https://ru.sputnik.md/20210820/genprokuratura-raskritikovala-perenos-dela-ilana-shora-v-drugoy-sud-44108832.html
Генпрокуратура раскритиковала перенос дела Илана Шора в другой суд
Генпрокуратура раскритиковала перенос дела Илана Шора в другой суд
Генпрокуратура раскритиковала перенос дела Илана Шора в другой суд
2021-08-20T22:08+0300
2021-08-20T22:08+0300
2021-08-20T22:08+0300
общество
илан шор
суд
генпрокуратура молдовы
в молдове
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КИШИНЕВ, 20 авг — Sputnik. Генеральная прокуратура прокомментировала решение Высшей судебной палаты (ВСП), которая удовлетворила ходатайство адвокатов Илана Шора о переносе рассмотрения его дела в Апелляционную палату Кишинева.Ранее "дело Шора" рассматривала Апелляционная палата Кагула.Генеральная прокуратура указывает в своем заявлении, что дело сбежавшего из Молдовы банкира рассматривалось в Кагуле в течение трех лет и четырех месяцев и судебный процесс уже находился на заключительной стадии.Теперь же, по утверждению ведомства, весь процесс придется начать сначала, включая выступления обвинения и защиты, заслушивание свидетелей и изучение материалов.Генпрокуратура подчеркивает, что ранее каждая из причин, на которую ссылались адвокаты Шора, добиваясь переноса дела из суда Кагула, была рассмотрена Высшей судебной палатой. При этом каждый из девяти запросов защиты был отклонен.Ведомство отмечает, что хотя решения Высшей судебной палаты являются окончательными и не подлежат обжалованию, Генеральная прокуратура не одобряет то, как ВСП истолковала нормы уголовно-процессуального законодательства.
https://ru.sputnik.md/20210820/delo-shora-snova-perevodyat-v-druguyu-sudebnuyu-instantsiyu-44101801.html
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илан шор, суд, генпрокуратура молдовы, в молдове
Генпрокуратура раскритиковала перенос дела Илана Шора в другой суд
По мнению ведомства, это означает, что более чем трехлетнее разбирательство дела сбежавшего из страны банкира придется начинать сначала.
КИШИНЕВ, 20 авг — Sputnik. Генеральная прокуратура прокомментировала решение Высшей судебной палаты (ВСП), которая удовлетворила ходатайство адвокатов Илана Шора о переносе рассмотрения его дела в Апелляционную палату Кишинева.
Ранее "дело Шора" рассматривала Апелляционная палата Кагула.
Генеральная прокуратура указывает в своем заявлении, что дело сбежавшего из Молдовы банкира рассматривалось в Кагуле в течение трех лет и четырех месяцев и судебный процесс уже находился на заключительной стадии.
Теперь же, по утверждению ведомства, весь процесс придется начать сначала, включая выступления обвинения и защиты, заслушивание свидетелей и изучение материалов.
Генпрокуратура подчеркивает, что ранее каждая из причин, на которую ссылались адвокаты Шора, добиваясь переноса дела из суда Кагула, была рассмотрена Высшей судебной палатой. При этом каждый из девяти запросов защиты был отклонен.
Ведомство отмечает, что хотя решения Высшей судебной палаты являются окончательными и не подлежат обжалованию, Генеральная прокуратура не одобряет то, как ВСП истолковала нормы уголовно-процессуального законодательства.