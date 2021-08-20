https://ru.sputnik.md/20210820/gordienko-novaea-volna-sofiea-rotaru-zavetnoe-zhelanie-44090818.html

Гордиенко на "Новой волне" с Софией Ротару: заветное желание исполнилось

Гордиенко на "Новой волне" с Софией Ротару: заветное желание исполнилось

Видео Фото Наталья Гордиенко и София Ротару встретились на Новой волне 2021

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КИШИНЕВ, 20 авг - Sputnik. Молдавская певица Наталья Гордиенко выступила на Международном конкурсе "Новая волна - 2021" в качестве приглашенного гостя. Там же на конкурсе отечественная исполнительная познакомилась со своим кумиром Софией Ротару. "Заветное желание, которое хранила в своем сердце всегда. Вчера оно исполнилось! Я познакомилась с Софьей Михайловной Ротару. Я всегда с восхищением смотрела на эту потрясающую Артистку, гордилась, что мы обе из Молдовы. С самого раннего детства всегда хотела быть похожей, копировала в детском саду, представляла саму себя "на сцене" как София Ротару и пела "Хуторянку", - поделилась Гордиенко на своей странице в Facebook. По словам Гордиенко, по этой же причине она для финала "Новой волны" в 2007 году выбрала песню "Иоане, Иоане", что принесло ей победу. По мнению певицы, этот день "однозначно останется в памяти навсегда". Артистка на открытии конкурса в этом году представила номер на песню "Туз буби", русскоязычной версии песни Sugar, с которой она представляла Молдову на Евровидении. Во время номера певица исполняла песню буквально на столе в наряде с элементами кабаре.

https://ru.sputnik.md/20210614/natalya-gordienko-namerena-otkryt-v-moldove-detskuyu-akademiyu-tvorchestva-35110007.html

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