https://ru.sputnik.md/20210820/gordienko-novaea-volna-sofiea-rotaru-zavetnoe-zhelanie-44090818.html
Гордиенко на "Новой волне" с Софией Ротару: заветное желание исполнилось
Гордиенко на "Новой волне" с Софией Ротару: заветное желание исполнилось
Видео Фото Наталья Гордиенко и София Ротару встретились на Новой волне 2021
2021-08-20T15:11+0300
2021-08-20T15:11+0300
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КИШИНЕВ, 20 авг - Sputnik. Молдавская певица Наталья Гордиенко выступила на Международном конкурсе "Новая волна - 2021" в качестве приглашенного гостя. Там же на конкурсе отечественная исполнительная познакомилась со своим кумиром Софией Ротару. "Заветное желание, которое хранила в своем сердце всегда. Вчера оно исполнилось! Я познакомилась с Софьей Михайловной Ротару. Я всегда с восхищением смотрела на эту потрясающую Артистку, гордилась, что мы обе из Молдовы. С самого раннего детства всегда хотела быть похожей, копировала в детском саду, представляла саму себя "на сцене" как София Ротару и пела "Хуторянку", - поделилась Гордиенко на своей странице в Facebook. По словам Гордиенко, по этой же причине она для финала "Новой волны" в 2007 году выбрала песню "Иоане, Иоане", что принесло ей победу. По мнению певицы, этот день "однозначно останется в памяти навсегда". Артистка на открытии конкурса в этом году представила номер на песню "Туз буби", русскоязычной версии песни Sugar, с которой она представляла Молдову на Евровидении. Во время номера певица исполняла песню буквально на столе в наряде с элементами кабаре.
https://ru.sputnik.md/20210614/natalya-gordienko-namerena-otkryt-v-moldove-detskuyu-akademiyu-tvorchestva-35110007.html
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Гордиенко на "Новой волне" с Софией Ротару: заветное желание исполнилось
15:11 20.08.2021 (обновлено: 17:53 20.08.2021)
В 2007 году Гордиенко выбрала песню Софии Ротару для участия в фестивале "Новая волна".
КИШИНЕВ, 20 авг - Sputnik. Молдавская певица Наталья Гордиенко выступила на Международном конкурсе "Новая волна - 2021" в качестве приглашенного гостя. Там же на конкурсе отечественная исполнительная познакомилась со своим кумиром Софией Ротару.
"Заветное желание, которое хранила в своем сердце всегда. Вчера оно исполнилось! Я познакомилась с Софьей Михайловной Ротару. Я всегда с восхищением смотрела на эту потрясающую Артистку, гордилась, что мы обе из Молдовы. С самого раннего детства всегда хотела быть похожей, копировала в детском саду, представляла саму себя "на сцене" как София Ротару и пела "Хуторянку", - поделилась Гордиенко на своей странице в Facebook.
По словам Гордиенко, по этой же причине она для финала "Новой волны" в 2007 году выбрала песню "Иоане, Иоане", что принесло ей победу.
"Как много родного отзывается в моей душе. И объятия с несравненной Ротару дали мне уверенности и бодрости, поддержки и любви. Чувство, которое наполняет абсолютным счастьем", - написала Гордиенко.
По мнению певицы, этот день "однозначно останется в памяти навсегда".
Артистка на открытии конкурса в этом году представила номер на песню "Туз буби", русскоязычной версии песни Sugar, с которой она представляла Молдову на Евровидении.
Во время номера певица исполняла песню буквально на столе в наряде с элементами кабаре.