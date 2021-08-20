https://ru.sputnik.md/20210820/inostrannye-studenty-rossiya-uchebu-44088991.html

Иностранные студенты смогут вернуться в Россию на учебу

Иностранные студенты смогут вернуться в Россию на учебу

Иностранные студенты смогут вернуться в Россию на учебу

2021-08-20T13:51+0300

2021-08-20T13:51+0300

2021-08-20T13:51+0300

россия

студенты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/1f/31499540_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_731f80c0b6a1d9396834fca1adfed5b2.jpg

КИШИНЕВ, 20 авг – Sputnik. Все иностранные студенты российских вузов смогут вернуться в РФ на учебу и продолжать обучение в привычном формате. В данный момент разработан алгоритм, который находится на утверждении, передает РИА Новости."Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ согласился разрешить въезд в страну для продолжения учебы. Алгоритм – правила, по которым иностранные студенты смогут приехать в Россию, - уже разработан Минобрнауки и будет утвержден в ближайшее время", - заявили в ведомстве.После утверждения алгоритма иностранные студенты всех российских вузов получат возможность приехать, поселиться в общежитиях и продолжить."Практически все российские вузы начинают учебный год в традиционном формате. Мы совместно с МИДом и Роспотребнадзором ходатайствовали перед Оперативным штабом об открытии границ для студентов из всех иностранных государств. Нас поддержали", - приводит пресс-службе слова министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.

https://ru.sputnik.md/20210405/studentam-iz-neskolkikh-stran-razreshili-vernutsya-na-obuchenie-v-russia-34266372.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

студенты