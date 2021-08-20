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https://ru.sputnik.md/20210820/inostrannye-studenty-rossiya-uchebu-44088991.html
Иностранные студенты смогут вернуться в Россию на учебу
Иностранные студенты смогут вернуться в Россию на учебу
Иностранные студенты смогут вернуться в Россию на учебу
2021-08-20T13:51+0300
2021-08-20T13:51+0300
россия
студенты
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КИШИНЕВ, 20 авг – Sputnik. Все иностранные студенты российских вузов смогут вернуться в РФ на учебу и продолжать обучение в привычном формате. В данный момент разработан алгоритм, который находится на утверждении, передает РИА Новости."Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ согласился разрешить въезд в страну для продолжения учебы. Алгоритм – правила, по которым иностранные студенты смогут приехать в Россию, - уже разработан Минобрнауки и будет утвержден в ближайшее время", - заявили в ведомстве.После утверждения алгоритма иностранные студенты всех российских вузов получат возможность приехать, поселиться в общежитиях и продолжить."Практически все российские вузы начинают учебный год в традиционном формате. Мы совместно с МИДом и Роспотребнадзором ходатайствовали перед Оперативным штабом об открытии границ для студентов из всех иностранных государств. Нас поддержали", - приводит пресс-службе слова министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.
https://ru.sputnik.md/20210405/studentam-iz-neskolkikh-stran-razreshili-vernutsya-na-obuchenie-v-russia-34266372.html
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студенты

Иностранные студенты смогут вернуться в Россию на учебу

13:51 20.08.2021
140
© Sputnik / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСтуденты на лекции
Студенты на лекции - Sputnik Молдова, 1920, 20.08.2021
© Sputnik / Алексей Мальгавко
/
Перейти в фотобанк
Министерство разработало правила по возвращению иностранных студентов в Россию на учебу.
КИШИНЕВ, 20 авг – Sputnik. Все иностранные студенты российских вузов смогут вернуться в РФ на учебу и продолжать обучение в привычном формате. В данный момент разработан алгоритм, который находится на утверждении, передает РИА Новости.
"Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ согласился разрешить въезд в страну для продолжения учебы. Алгоритм – правила, по которым иностранные студенты смогут приехать в Россию, - уже разработан Минобрнауки и будет утвержден в ближайшее время", - заявили в ведомстве.
Возобновление очного обучения в вузах - Sputnik Молдова, 1920, 05.04.2021
Россия
Студентам из нескольких стран разрешили вернуться на обучение в Россию
5 апреля, 15:23
193
После утверждения алгоритма иностранные студенты всех российских вузов получат возможность приехать, поселиться в общежитиях и продолжить.
"Практически все российские вузы начинают учебный год в традиционном формате. Мы совместно с МИДом и Роспотребнадзором ходатайствовали перед Оперативным штабом об открытии границ для студентов из всех иностранных государств. Нас поддержали", - приводит пресс-службе слова министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.
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