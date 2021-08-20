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https://ru.sputnik.md/20210820/izvestna-okonchatelnaya-data-vstrechi-zelenskogo-i-baydena-44105880.html
"Так удобнее": стала известна окончательная дата встречи Зеленского и Байдена
"Так удобнее": стала известна окончательная дата встречи Зеленского и Байдена
Когда встретятся Зеленский и Байден
2021-08-20T22:00+0300
2021-08-20T22:00+0300
политика
в мире
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сша
джо байден
владимир зеленский
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КИШИНЕВ, 20 авг - Sputnik. Сроки встречи президентов Украины и США изменились: Киев и Вашингтон согласовали, что президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту США Джозефу Байдену будет удобнее встретиться 31 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы украинского государства Сергея Никифорова. Заявления прозвучали на брифинге в пятницу. Ранее встреча лидеров двух стран планировалась на 30 августа.Никифоров также отметил, что США заменили своего представителя на саммите "Крымской платформы", который состоится в Киеве 23 августа, но об этом, по его словам, должна официально сообщить американская сторона.Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и глава офиса президента Украины Андрей Ермак уже посещали США для подготовки встречи. Ранее Кулеба заявил, что Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Вашингтоне в конце августа обсудят три блока вопросов: политические, экономические и вопросы безопасности.
https://ru.sputnik.md/20210721/v-belom-dome-nazvali-datu-vizita-zelenskogo-v-ssha-42848834.html
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в мире, украина, сша, джо байден, владимир зеленский

"Так удобнее": стала известна окончательная дата встречи Зеленского и Байдена

22:00 20.08.2021
143
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - Sputnik Молдова, 1920, 20.08.2021
© Sputnik / Стрингер
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Ранее запланированная встреча президентов двух стран перенесена: "Так удобнее", - пояснил пресс-секретарь главы Украины.
КИШИНЕВ, 20 авг - Sputnik. Сроки встречи президентов Украины и США изменились: Киев и Вашингтон согласовали, что президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту США Джозефу Байдену будет удобнее встретиться 31 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы украинского государства Сергея Никифорова.
Заявления прозвучали на брифинге в пятницу. Ранее встреча лидеров двух стран планировалась на 30 августа.

"Вы уже знаете, что немного изменился формат встречи Владимира Зеленского с Джозефом Байденом. Добавилась встреча с глазу на глаз. И, соответственно, решили, что удобнее будет встретиться 31 августа. Мы на это охотно согласились, потому что так президент Украины сможет полноценно, а не спеша принять участие в памятных мероприятиях к годовщине Иловайской трагедии 29 августа", - сказал он. Трансляция велась на странице офиса президента в Facebook.

Никифоров также отметил, что США заменили своего представителя на саммите "Крымской платформы", который состоится в Киеве 23 августа, но об этом, по его словам, должна официально сообщить американская сторона.
Доклад президенту Украины В. Зеленскому о расследовании убийства журналиста П. Шеремета - Sputnik Молдова, 1920, 21.07.2021
Политика
В Белом доме назвали дату визита Зеленского в США
21 июля, 22:26
70
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и глава офиса президента Украины Андрей Ермак уже посещали США для подготовки встречи. Ранее Кулеба заявил, что Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Вашингтоне в конце августа обсудят три блока вопросов: политические, экономические и вопросы безопасности.
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