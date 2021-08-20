https://ru.sputnik.md/20210820/izvestna-okonchatelnaya-data-vstrechi-zelenskogo-i-baydena-44105880.html

"Так удобнее": стала известна окончательная дата встречи Зеленского и Байдена

"Так удобнее": стала известна окончательная дата встречи Зеленского и Байдена

Когда встретятся Зеленский и Байден

2021-08-20T22:00+0300

2021-08-20T22:00+0300

2021-08-20T22:00+0300

политика

в мире

украина

сша

джо байден

владимир зеленский

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КИШИНЕВ, 20 авг - Sputnik. Сроки встречи президентов Украины и США изменились: Киев и Вашингтон согласовали, что президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту США Джозефу Байдену будет удобнее встретиться 31 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы украинского государства Сергея Никифорова. Заявления прозвучали на брифинге в пятницу. Ранее встреча лидеров двух стран планировалась на 30 августа.Никифоров также отметил, что США заменили своего представителя на саммите "Крымской платформы", который состоится в Киеве 23 августа, но об этом, по его словам, должна официально сообщить американская сторона.Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и глава офиса президента Украины Андрей Ермак уже посещали США для подготовки встречи. Ранее Кулеба заявил, что Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Вашингтоне в конце августа обсудят три блока вопросов: политические, экономические и вопросы безопасности.

https://ru.sputnik.md/20210721/v-belom-dome-nazvali-datu-vizita-zelenskogo-v-ssha-42848834.html

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в мире, украина, сша, джо байден, владимир зеленский