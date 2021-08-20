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Кадровый "беспредел": почему в Молдове чиновниками становятся пустышки
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Бывший вице-премьер Молдовы, экс-министр экономики в интервью Sputnik прокомментировал ситуацию в государственном аппарате страны.
Члены нового кабинета министров Молдовы взялись за массовые чистки в госаппарате с самого первого заседания правительства. Тогда всего за полчаса в отставку отправили пару десятков госсекретарей и руководителей нескольких госструктур. И на этом чистки не закончились.
О том, почему после смены власти в Молдове чаще всего следуют серьезные кадровые перестановки в государственных структурах? Кто в Молдове может стать чиновником без особых усилий? Насколько длинной у PAS должна быть "скамейка запасных"? Эти и другие вопросы обсудили с бывшим вице-премьером Молдовы, экс-министром экономики Александром Муравским.
"К сожалению, кадровая политика в Молдове уже давно пошла по достаточно неправильному пути", – отметил Муравский.
По его мнению, если нужно серьезно выстраивать кадровую политику в государственном секторе, то необходимо признать, что это своего рода профессия, которая требует своих профессиональных качеств. "Это целая политика, которая у нас уже потеряна в определенной степени, что создает много проблем", – сказал эксперт.
Он напомнил, что неоднократно заявлялось о необходимости создать класс профессиональных госслужащих, которые должны быть практически не сменяемыми, а также о том, что государственный аппарат должен профессионально выполнять свою работу вне зависимости политического окраса того или иного министра.
"Но это остается на словах. На деле мы видим, что происходит чехарда кадров при почти каждой смене власти. Проблема заключается и в том, что очень часто в государственный аппарат на управленческие функции попадают неподготовленные люди, не имеющие за спиной опыта государственного управления", – уточнил Муравский.
Как считает эксперт, "необходимо признать, что, как не каждый может стать удачным бизнесменом, так и не каждый может стать удачным государственным управленцем".
"Это должно проверяться в определенной степени на протяжении профессиональной карьеры. Кроме того, вот эта система назначения кадров, которая сложилась в последние годы в Молдове и которая в особой степени сейчас проводится PAS, – это назначение чисто по политическому признаку близости к руководителю – создает проблемы для тех, кто работает в госсекторе", – добавил бывший вице-премьер.
Он обратил внимание, что за последние годы очень трудно найти людей, которые продвигаются по карьерной лестнице в государственном секторе.
"Грамотный, квалифицированный, добросовестный чиновник – это ополот любого государства. И у нас произошло то, что эти люди просто теряют стимул. Человек проработал десятки лет, стал высококлассным специалистом, и вдруг начальником назначают человека, который понятия не имеет, куда попал", – сказал Муравский.
Как отметил собеседник, необходимо создавать строгую систему подготовки кадров.