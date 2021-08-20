https://ru.sputnik.md/20210820/kadrovyy-bespredel-pochemu-moldova-chinovnikami-stanovyatsya-pustyshki-44107778.html

Кадровый "беспредел": почему в Молдове чиновниками становятся пустышки

Кадровый "беспредел": почему в Молдове чиновниками становятся пустышки

Смотрите на видео, чем вызваны массовые отставки в государственном аппарате Молдовы

2021-08-20T21:07+0300

2021-08-20T21:07+0300

2021-08-20T21:07+0300

радио

в молдове

правительство

отставка

pas

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Члены нового кабинета министров Молдовы взялись за массовые чистки в госаппарате с самого первого заседания правительства. Тогда всего за полчаса в отставку отправили пару десятков госсекретарей и руководителей нескольких госструктур. И на этом чистки не закончились. О том, почему после смены власти в Молдове чаще всего следуют серьезные кадровые перестановки в государственных структурах? Кто в Молдове может стать чиновником без особых усилий? Насколько длинной у PAS должна быть "скамейка запасных"? Эти и другие вопросы обсудили с бывшим вице-премьером Молдовы, экс-министром экономики Александром Муравским.По его мнению, если нужно серьезно выстраивать кадровую политику в государственном секторе, то необходимо признать, что это своего рода профессия, которая требует своих профессиональных качеств. "Это целая политика, которая у нас уже потеряна в определенной степени, что создает много проблем", – сказал эксперт.Он напомнил, что неоднократно заявлялось о необходимости создать класс профессиональных госслужащих, которые должны быть практически не сменяемыми, а также о том, что государственный аппарат должен профессионально выполнять свою работу вне зависимости политического окраса того или иного министра.Как считает эксперт, "необходимо признать, что, как не каждый может стать удачным бизнесменом, так и не каждый может стать удачным государственным управленцем".Он обратил внимание, что за последние годы очень трудно найти людей, которые продвигаются по карьерной лестнице в государственном секторе.Как отметил собеседник, необходимо создавать строгую систему подготовки кадров.

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2021

Алена Матвеева https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

Алена Матвеева https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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