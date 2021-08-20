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Кирьякова: откуда в Молдове новый шквал COVID-заражений
Кирьякова: откуда в Молдове новый шквал COVID-заражений
Специалист рассказала, почему в Молдове резко выросло число заражений коронавирусом
2021-08-20T09:00+0300
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Кирьякова: откуда в Молдове новый шквал COVID-заражений
Кирьякова: откуда в Молдове новый шквал COVID-заражений
Врач-инфекционист объяснила причины новых случаев заражения COVID-19, рассказав о людской глупости и непредсказуемых течениях болезни.По мнению Кирьяковой, среди них немало скептиков, которые отрицают существование вируса и приводят непонятно откуда взятые данные. Это уже слишком долго длится, люди просто устали. Короткий промежуток времени мы еще выдерживали, а сейчас это становится тяжело."Многие перенесли эту болезнь, а те, кто переболел в легкой форме, продолжают пропагандировать несколько неадекватное отношение к этому заболеванию. Я не считаю, что надо усложнять и говорить о тяжелых формах, ведь сколько людей, столько и течений болезни. Как будет развиваться заболевание, предугадать невозможно", - заключила эксперт.
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Кирьякова: откуда в Молдове новый шквал COVID-заражений

09:00 20.08.2021 (обновлено: 10:13 20.08.2021)
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Кирьякова: откуда в Молдове новый шквал COVID-заражений
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
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Специалист рассказала, почему в Молдове резко выросло число заражений коронавирусом.
Врач-инфекционист объяснила причины новых случаев заражения COVID-19, рассказав о людской глупости и непредсказуемых течениях болезни.

"Я считаю, что расслабленность людей можно объяснить усталостью от ограничений. Люди не готовы ни к каким ограничениям, тем более ради какого-то мифического вируса", - рассказала в эфире студии Sputnik Молдова заведующая отделением реанимации Инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галина Кирьякова.

По мнению Кирьяковой, среди них немало скептиков, которые отрицают существование вируса и приводят непонятно откуда взятые данные. Это уже слишком долго длится, люди просто устали. Короткий промежуток времени мы еще выдерживали, а сейчас это становится тяжело.
"Многие перенесли эту болезнь, а те, кто переболел в легкой форме, продолжают пропагандировать несколько неадекватное отношение к этому заболеванию. Я не считаю, что надо усложнять и говорить о тяжелых формах, ведь сколько людей, столько и течений болезни. Как будет развиваться заболевание, предугадать невозможно", - заключила эксперт.
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