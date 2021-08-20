https://ru.sputnik.md/20210820/kiryakova-otkuda-v-moldove-novyy-shkval-covid-zarazheniy-44039455.html

Кирьякова: откуда в Молдове новый шквал COVID-заражений

Кирьякова: откуда в Молдове новый шквал COVID-заражений

Специалист рассказала, почему в Молдове резко выросло число заражений коронавирусом

2021-08-20T09:00+0300

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Кирьякова: откуда в Молдове новый шквал COVID-заражений Кирьякова: откуда в Молдове новый шквал COVID-заражений

Врач-инфекционист объяснила причины новых случаев заражения COVID-19, рассказав о людской глупости и непредсказуемых течениях болезни.По мнению Кирьяковой, среди них немало скептиков, которые отрицают существование вируса и приводят непонятно откуда взятые данные. Это уже слишком долго длится, люди просто устали. Короткий промежуток времени мы еще выдерживали, а сейчас это становится тяжело."Многие перенесли эту болезнь, а те, кто переболел в легкой форме, продолжают пропагандировать несколько неадекватное отношение к этому заболеванию. Я не считаю, что надо усложнять и говорить о тяжелых формах, ведь сколько людей, столько и течений болезни. Как будет развиваться заболевание, предугадать невозможно", - заключила эксперт.

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2021

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