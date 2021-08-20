https://ru.sputnik.md/20210820/kombinatsiya-sputnik-layt-astrazeneca-bezopasna-effektivna-44085333.html

Комбинация "Спутника Лайт" и AstraZeneca безопасна и эффективна

Комбинация "Спутника Лайт" и AstraZeneca безопасна и эффективна

Сочетание вакцин AstraZeneca и "Спутник Лайт" демонстрирует эффективность и безопасность

2021-08-20T12:44+0300

2021-08-20T12:44+0300

2021-08-20T12:44+0300

коронавирус

вакцинация

спутник v

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/11/35558846_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_92acfea2eceafe900e1b7670befef05a.jpg

КИШИНЕВ, 20 авг – Sputnik. Сочетание вакцин от коронавируса AstraZeneca и "Спутник Лайт" демонстрирует высокий профиль иммуногенности в рамках клинического исследования в Азербайджане, передает РИА Новости. По предварительным данным, у всех 20 первых участников исследований отмечалась выработка антител к S-белку вируса SARS-CoV-2, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)."Комбинация вакцины AstraZeneca и первого компонента вакцины "Спутник V" (препарат "Спутник Лайт") демонстрирует высокий профиль иммуногенности в рамках клинического исследования в Азербайджане", - говорится в сообщении."Исследования в Азербайджане начались в феврале 2021 года... Согласно предварительным данным, полученным по результатам наблюдений за 20 первыми участниками исследований, у 100% добровольцев отмечалась выработка антител к шиповидному белку (S-белку) вируса SARS-CoV-2", - добавили в фонде.Промежуточный анализ данных исследования ранее также продемонстрировал высокую безопасность сочетания двух вакцин. У добровольцев не было отмечено серьезных побочных явлений, а также случаев заражения COVID-19 после вакцинации.

https://ru.sputnik.md/20210819/effektivnost-pfizer-snizhenie-44039870.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

вакцинация, спутник v