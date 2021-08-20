https://ru.sputnik.md/20210820/kombinatsiya-sputnik-layt-astrazeneca-bezopasna-effektivna-44085333.html
Комбинация "Спутника Лайт" и AstraZeneca безопасна и эффективна
Комбинация "Спутника Лайт" и AstraZeneca безопасна и эффективна
Сочетание вакцин AstraZeneca и "Спутник Лайт" демонстрирует эффективность и безопасность
2021-08-20T12:44+0300
2021-08-20T12:44+0300
2021-08-20T12:44+0300
коронавирус
вакцинация
спутник v
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КИШИНЕВ, 20 авг – Sputnik. Сочетание вакцин от коронавируса AstraZeneca и "Спутник Лайт" демонстрирует высокий профиль иммуногенности в рамках клинического исследования в Азербайджане, передает РИА Новости. По предварительным данным, у всех 20 первых участников исследований отмечалась выработка антител к S-белку вируса SARS-CoV-2, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)."Комбинация вакцины AstraZeneca и первого компонента вакцины "Спутник V" (препарат "Спутник Лайт") демонстрирует высокий профиль иммуногенности в рамках клинического исследования в Азербайджане", - говорится в сообщении."Исследования в Азербайджане начались в феврале 2021 года... Согласно предварительным данным, полученным по результатам наблюдений за 20 первыми участниками исследований, у 100% добровольцев отмечалась выработка антител к шиповидному белку (S-белку) вируса SARS-CoV-2", - добавили в фонде.Промежуточный анализ данных исследования ранее также продемонстрировал высокую безопасность сочетания двух вакцин. У добровольцев не было отмечено серьезных побочных явлений, а также случаев заражения COVID-19 после вакцинации.
https://ru.sputnik.md/20210819/effektivnost-pfizer-snizhenie-44039870.html
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вакцинация, спутник v
Комбинация "Спутника Лайт" и AstraZeneca безопасна и эффективна
Ученые провели масштабные клинические исследования.
КИШИНЕВ, 20 авг – Sputnik.
Сочетание вакцин от коронавируса AstraZeneca и "Спутник Лайт" демонстрирует высокий профиль иммуногенности в рамках клинического исследования в Азербайджане, передает РИА Новости
. По предварительным данным, у всех 20 первых участников исследований отмечалась выработка антител к S-белку вируса SARS-CoV-2, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
"Комбинация вакцины AstraZeneca и первого компонента вакцины "Спутник V" (препарат "Спутник Лайт") демонстрирует высокий профиль иммуногенности в рамках клинического исследования в Азербайджане", - говорится в сообщении.
"Исследования в Азербайджане начались в феврале 2021 года... Согласно предварительным данным, полученным по результатам наблюдений за 20 первыми участниками исследований, у 100% добровольцев отмечалась выработка антител к шиповидному белку (S-белку) вируса SARS-CoV-2", - добавили в фонде.
Промежуточный анализ данных исследования ранее также продемонстрировал высокую безопасность сочетания двух вакцин. У добровольцев не было отмечено серьезных побочных явлений, а также случаев заражения COVID-19 после вакцинации.