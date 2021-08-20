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https://ru.sputnik.md/20210820/kozak-predlozhil-nachat-vstrechu-politsovetnikov-po-ukraine-44102802.html
Козак предложил начать встречу политсоветников по Украине
Козак предложил начать встречу политсоветников по Украине
Козак предложил начать встречу политсоветников по Украине
2021-08-20T19:15+0300
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политика
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КИШИНЕВ, 20 авг - Sputnik. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак сообщил, что предложил на встрече президента России Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель начать встречу политсоветников и глав МИД по Украине сразу, в то время как Германия предлагает сентябрь, сообщает РИА Новости."Я сегодня предложил начать эти встречи хоть с понедельника, они предлагают в сентябре", - сказал он.Кроме того, курирующий вопросы по Украине Дмитрий Козак сообщил, что Россия готова ко встрече в нормандском формате.Канцлер Германии Ангела Меркель ранее на пресс-конференции заявила, что нельзя дать зайти в тупик переговорам по Украине в "нормандском формате" и в формате трехсторонней контактной группы."Это очень амбициозная цель и амбициозная задача. Я рекомендую все-таки этот формат, хотя он и затянулся дольше, чем мы хотели бы, нужно все-таки не давать ему зайти в тупик", - добавила Меркель.
https://ru.sputnik.md/20210820/putin-skazal-merkel-kiyev-gotovit-vykhod-iz-minskikh-soglasheniy-44101438.html
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в мире, украина, россия, владимир путин, ангела меркель, дмитрий козак

Козак предложил начать встречу политсоветников по Украине

19:15 20.08.2021 (обновлено: 19:22 20.08.2021)
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© Sputnik / Alexey Druzhinin / Перейти в фотобанкДмитрий Козак
Дмитрий Козак - Sputnik Молдова, 1920, 20.08.2021
© Sputnik / Alexey Druzhinin
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Проблема по урегулированию конфликта на Украине связана с тем, что не могут ответить на вопрос, кто несет обязательства по выполнению "Минска - 2", считает Дмитрий Козак.
КИШИНЕВ, 20 авг - Sputnik. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак сообщил, что предложил на встрече президента России Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель начать встречу политсоветников и глав МИД по Украине сразу, в то время как Германия предлагает сентябрь, сообщает РИА Новости.
"Я сегодня предложил начать эти встречи хоть с понедельника, они предлагают в сентябре", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин - Sputnik Молдова, 1920, 20.08.2021
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Кроме того, курирующий вопросы по Украине Дмитрий Козак сообщил, что Россия готова ко встрече в нормандском формате.

"В любое время (готовы к встрече), был бы предмет для переговоров и цели переговоров", - сказал Козак по итогам переговоров президента Путина с канцлером ФРГ.

Канцлер Германии Ангела Меркель ранее на пресс-конференции заявила, что нельзя дать зайти в тупик переговорам по Украине в "нормандском формате" и в формате трехсторонней контактной группы.

"Касательно Минских соглашений мы не достигли тех целей, которые хотели достигнуть. Это тот формат, который у нас есть, включая трехстороннюю контактную группу. Прогресс не такой, каким бы я хотела его видеть, если мы найдем повестку дня, мы можем согласовать высокопоставленные встречи и переговоры, но нам нужно знать, о чем говорить. Я буду выступать в ходе своего визита на Украину за нахождение такой повестки дня, потому что любой маленький прогресс может оказаться решающим", - заявила Меркель по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Это очень амбициозная цель и амбициозная задача. Я рекомендую все-таки этот формат, хотя он и затянулся дольше, чем мы хотели бы, нужно все-таки не давать ему зайти в тупик", - добавила Меркель.
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