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Крамер: в доме, где растет ребенок, должна звучать классика
© Sputnik / Владимир Песня/
По мнению известного российского пианиста, классическая музыка лучше всего влияет на интеллект ребенка.
КИШИНЕВ, 20 авг - Sputnik. Известный пианист, педагог и композитор Даниил Крамер посоветовал родителям включать дома детям классическую музыку, чтобы она тихо звучала в фоновом режиме, пишет РИА Новости.
"Эта музыка должна тихонечко звучать дома. С этого начинается. Мы продукт окружающей нас среды. Достаточно давно доказано, что классическая музыка – она лучше всех, кстати. Моцарт, Бах, Шопен, старая классика – она лучше всех влияет на IQ ребенка, на его характер. Я не знаю, как соната Бетховена влияет на IQ детей, но она влияет. Эта музыка должна тихонечко звучать дома", - сказал Крамер на пресс-конференции фестиваля Koktebel Jazz Party.
Пианист добавил, что это не означает полный запрет "попсы", среди которой есть достойные вещи, но необходимо соблюдать меру. Он отметил, что о пользе музыкального образования для развития детей говорят данные статистики.
"В этой связи стремление наших милых чиновников из министерства сделать музыкальное образование дополнительным выглядит как минимум странно", - считает Крамер.
© Sputnik / Владимир Песня / Перейти в фотобанкНародный артист России, джазовый пианист Даниил Крамер
Народный артист России, джазовый пианист Даниил Крамер
© Sputnik / Владимир Песня/
Международный фестиваль Koktebel Jazz Party проходит в артистическом поселке Коктебель с 20 по 22 августа. Как сообщили в оргкомитете фестиваля, гостям для прохода на площадку потребуется предоставить либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 18 августа (действует на все дни фестиваля), либо справку о наличии антител к S-белку, сделанную не ранее 25 мая 2021 года, либо сертификат о вакцинации от коронавируса. Артисты и ВИП-гости, а также персонал фестиваля и представители СМИ также должны будут предоставить один из необходимых документов: сертификат о вакцинации, справку о наличии антител либо отрицательный ПЦР-тест.
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Концерты Koktebel Jazz Party в 2021 году пройдут в новом формате: выступления музыкантов будут доступны в формате телевизионной съемки. Трансляции фестиваля можно будет увидеть на его сайте и в социальных сетях. Число зрителей во время концертов будет ограничено.
Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. В разные годы фестиваль посетили джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубалькаба (Куба), многократный обладатель премии "Грэмми" трубач Рэнди Брекер (США), известный инновационной техникой игры бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк (США), один из лучших баритон-саксофонистов последнего десятилетия Гэри Смульян (США), звезды ню-джаза Club Des Belugas (Германия), один из самых ярких представителей современной мировой блюзовой сцены гитарист Селвин Берчвуд (США).
Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин. Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат".