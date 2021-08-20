https://ru.sputnik.md/20210820/lesa-turtsia-pogibshie-rossiyskie-piloti-44083652.html
Леса в Турции назовут в честь погибших российских пилотов
Леса в Турции назовут в честь погибших российских пилотов
Мэр Бодрума Арас рассказал о планах назвать новые леса в честь погибших членов экипажа Бе-200
2021-08-20T11:51+0300
2021-08-20T11:51+0300
2021-08-20T11:51+0300
россия
турция
пожары
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КИШИНЕВ, 20 авг – Sputnik. Власти турецкого Бодрума планируют высадить леса и назвать их в честь погибших членов экипажа российского пожарного самолета-амфибии Бе-200, заявил в интервью РИА Новости мэр Бодрума Ахмет Арас.Министерство обороны РФ сообщило 14 августа, что при заходе на посадку после выполнения задачи по тушению очагов пожара в Турции в районе населенного пункта Адана потерпел катастрофу российский самолет Бе-200. Отмечается, что на борту самолета находились пять российских военнослужащих и три представителя Турции, указывавших экипажу очаги тушения пожаров. Для выяснения причин трагедии к месту катастрофы направлена комиссия Минобороны России, а также представители посольства России в Анкаре.Мэр Бодрума заявил, что Турция никогда не забудет помощь России, которая одной из первых направила свои самолеты и вертолеты для борьбы с огнем. Арас поблагодарил РФ за ее поддержку и усилия в борьбе с пожарами, возникшими в разных районах Турции. Он подчеркнул, что крушение Бе-200 потрясло всех.Арас отметил, что пилоты российских пожарных самолетов и вертолетов "проявили высшее мужество в тяжелый период, когда казалось, что надежды больше нет", они вселяли уверенность в членов пожарных бригад, работавших на земле, и воодушевляли местное население.
https://ru.sputnik.md/20210815/voennye-turtsiya-katastrofa-orden-muzhestva-43918733.html
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турция, пожары
Леса в Турции назовут в честь погибших российских пилотов
Мэр Бодрума Арас рассказал о планах назвать новые леса в честь погибших членов экипажа Бе-200.
КИШИНЕВ, 20 авг – Sputnik.
Власти турецкого Бодрума планируют высадить леса и назвать их в честь погибших членов экипажа российского пожарного самолета-амфибии Бе-200, заявил в интервью РИА Новости
мэр Бодрума Ахмет Арас.
Министерство обороны РФ сообщило 14 августа, что при заходе на посадку после выполнения задачи по тушению очагов пожара в Турции в районе населенного пункта Адана потерпел катастрофу российский самолет Бе-200. Отмечается, что на борту самолета находились пять российских военнослужащих и три представителя Турции, указывавших экипажу очаги тушения пожаров. Для выяснения причин трагедии к месту катастрофы направлена комиссия Минобороны России, а также представители посольства России в Анкаре.
Мэр Бодрума заявил, что Турция никогда не забудет помощь России, которая одной из первых направила свои самолеты и вертолеты для борьбы с огнем. Арас поблагодарил РФ за ее поддержку и усилия в борьбе с пожарами, возникшими в разных районах Турции. Он подчеркнул, что крушение Бе-200 потрясло всех.
"Мы намерены осуществить проект, который позволит навсегда сохранить память об этих героях. Их самоотверженность останется в наших сердцах. Именами российских и турецких граждан – членов экипажа разбившегося самолета Бе-200 – назовут леса, которые в будущем будут высажены в Бодруме на месте сгоревшего лесного массива", - заявил Арас.
Арас отметил, что пилоты российских пожарных самолетов и вертолетов "проявили высшее мужество в тяжелый период, когда казалось, что надежды больше нет", они вселяли уверенность в членов пожарных бригад, работавших на земле, и воодушевляли местное население.