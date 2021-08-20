https://ru.sputnik.md/20210820/lyubit-pri-zhizni-lana-del-rey-zapretila-posmertnyy-vypusk-svoikh-pesen-44108733.html
Любить при жизни: Лана дель Рей запретила посмертный выпуск своих песен
Любить при жизни: Лана дель Рей запретила посмертный выпуск своих песен
Лана дель Рей запретила выпуск своих песен после смерти
2021-08-20T23:15+0300
2021-08-20T23:15+0300
2021-08-20T23:15+0300
культура
в мире
музыка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/14/44108786_0:0:2200:1239_1920x0_80_0_0_c053439200ec1136d84f3f63e7e4725b.jpg
КИШИНЕВ, 20 авг - Sputnik. Американская певица Лана Дель Рей сообщила, что в своем завещании поставила запрет на посмертный релиз ее композиций, пишут "Известия" со ссылкой на NME.Исполнительница опубликовала в своем Instagram фото татуировки музыканта Андерсона Пака, которая представляет собой текст: "Когда я умру, пожалуйста, не выпускайте моих песен. Это были всего лишь демоверсии, не предназначавшиеся для того, чтобы их услышала публика".Дель Рей сопроводила свой пост словами: "Это [прописано] в моем завещании, а также в его татуировке".Как пишет NME, в последние годы выпуск посмертных альбомов становится популярным явлением. В частности, сборники композиций вышли после смерти рэперов Juice WRLD, Pop Smoke и Lil Peep.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/14/44108786_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_0f5c9a6b4001f0d1f7d1b84fe9e7ab65.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, музыка
Любить при жизни: Лана дель Рей запретила посмертный выпуск своих песен
Экстравагантная певица оформила свое завещание в виде татуировки.
КИШИНЕВ, 20 авг - Sputnik.
Американская певица Лана Дель Рей сообщила, что в своем завещании поставила запрет на посмертный релиз ее композиций, пишут "Известия"
со ссылкой на NME
.
Исполнительница опубликовала в своем Instagram
фото татуировки музыканта Андерсона Пака, которая представляет собой текст: "Когда я умру, пожалуйста, не выпускайте моих песен. Это были всего лишь демоверсии, не предназначавшиеся для того, чтобы их услышала публика".
Дель Рей сопроводила свой пост словами: "Это [прописано] в моем завещании, а также в его татуировке".
Как пишет NME, в последние годы выпуск посмертных альбомов становится популярным явлением. В частности, сборники композиций вышли после смерти рэперов Juice WRLD
, Pop Smoke
и Lil Peep
.