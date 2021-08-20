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Любить при жизни: Лана дель Рей запретила посмертный выпуск своих песен
Любить при жизни: Лана дель Рей запретила посмертный выпуск своих песен
Лана дель Рей запретила выпуск своих песен после смерти
2021-08-20T23:15+0300
2021-08-20T23:15+0300
культура
в мире
музыка
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КИШИНЕВ, 20 авг - Sputnik. Американская певица Лана Дель Рей сообщила, что в своем завещании поставила запрет на посмертный релиз ее композиций, пишут "Известия" со ссылкой на NME.Исполнительница опубликовала в своем Instagram фото татуировки музыканта Андерсона Пака, которая представляет собой текст: "Когда я умру, пожалуйста, не выпускайте моих песен. Это были всего лишь демоверсии, не предназначавшиеся для того, чтобы их услышала публика".Дель Рей сопроводила свой пост словами: "Это [прописано] в моем завещании, а также в его татуировке".Как пишет NME, в последние годы выпуск посмертных альбомов становится популярным явлением. В частности, сборники композиций вышли после смерти рэперов Juice WRLD, Pop Smoke и Lil Peep.
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в мире, музыка

Любить при жизни: Лана дель Рей запретила посмертный выпуск своих песен

23:15 20.08.2021
93
© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛана Дель Рей
Лана Дель Рей - Sputnik Молдова, 1920, 20.08.2021
© Sputnik / Максим Блинов
/
Перейти в фотобанк
Экстравагантная певица оформила свое завещание в виде татуировки.
КИШИНЕВ, 20 авг - Sputnik. Американская певица Лана Дель Рей сообщила, что в своем завещании поставила запрет на посмертный релиз ее композиций, пишут "Известия" со ссылкой на NME.
Исполнительница опубликовала в своем Instagram фото татуировки музыканта Андерсона Пака, которая представляет собой текст: "Когда я умру, пожалуйста, не выпускайте моих песен. Это были всего лишь демоверсии, не предназначавшиеся для того, чтобы их услышала публика".
Дель Рей сопроводила свой пост словами: "Это [прописано] в моем завещании, а также в его татуировке".
Как пишет NME, в последние годы выпуск посмертных альбомов становится популярным явлением. В частности, сборники композиций вышли после смерти рэперов Juice WRLD, Pop Smoke и Lil Peep.
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