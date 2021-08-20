https://ru.sputnik.md/20210820/lyubit-pri-zhizni-lana-del-rey-zapretila-posmertnyy-vypusk-svoikh-pesen-44108733.html

Любить при жизни: Лана дель Рей запретила посмертный выпуск своих песен

Любить при жизни: Лана дель Рей запретила посмертный выпуск своих песен

Лана дель Рей запретила выпуск своих песен после смерти

2021-08-20T23:15+0300

2021-08-20T23:15+0300

2021-08-20T23:15+0300

культура

в мире

музыка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/14/44108786_0:0:2200:1239_1920x0_80_0_0_c053439200ec1136d84f3f63e7e4725b.jpg

КИШИНЕВ, 20 авг - Sputnik. Американская певица Лана Дель Рей сообщила, что в своем завещании поставила запрет на посмертный релиз ее композиций, пишут "Известия" со ссылкой на NME.Исполнительница опубликовала в своем Instagram фото татуировки музыканта Андерсона Пака, которая представляет собой текст: "Когда я умру, пожалуйста, не выпускайте моих песен. Это были всего лишь демоверсии, не предназначавшиеся для того, чтобы их услышала публика".Дель Рей сопроводила свой пост словами: "Это [прописано] в моем завещании, а также в его татуировке".Как пишет NME, в последние годы выпуск посмертных альбомов становится популярным явлением. В частности, сборники композиций вышли после смерти рэперов Juice WRLD, Pop Smoke и Lil Peep.

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, музыка