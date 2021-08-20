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Названа максимальная суточная доза сахара, которая не навредит здоровью
Названа максимальная суточная доза сахара, которая не навредит здоровью
Названа максимальная суточная доза сахара, которая не навредит здоровью
2021-08-20T14:45+0300
2021-08-20T14:45+0300
здоровье
сахар
рацион
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КИШИНЕВ, 20 авг – Sputnik. Говоря о суточной норме сахара, которую можно съесть за сутки, имеются в виду прежде всего добавленные в продукты в процессе производства низкомолекулярные углеводы: сахароза, глюкозо-фруктозный сироп, крахмальная патока и мед, рассказала в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник ФГБУН "Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии" Алла Погожева.Главными источниками сахаров в нашем рационе являются кондитерские изделия, сладкие кисломолочные и творожные продукты, подслащенные безалкогольные напитки, передает РИА Новости. В пределах нормы эти продукты можно употреблять всем, за некоторыми исключениями, отметила доктор медицинских наук."В пределах рекомендуемой нормы сахар может присутствовать в рационе больных и здоровых людей, за исключением некоторых заболеваний и состояний. К ним относятся ожирение, метаболический синдром, сахарный диабет", — сказала Погожева.Медик объяснила, что следует считать рекомендуемой нормой сахара."При определении нормы сахара учитывается верхняя ее граница, которая в настоящее время составляет во всех странах 10% по калорийности (от общего числа потребленных калорий. — Прим. ред.) или около 50 граммов в день. В прошлом году Минздрав России предложил снизить этот верхний предел – менее 5% по калорийности, то есть около 22 граммов в день", — добавила она.Не стоит забывать, что здоровому человеку сахар необходим как источник глюкозы для организма. Поэтому полностью исключать сахар из рациона не стоит.
https://ru.sputnik.md/20210105/uchenye-nazvali-produkt-sposobnyy-bystro-snizit-uroven-sakhara-v-krovi-33152973.html
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сахар, рацион

Названа максимальная суточная доза сахара, которая не навредит здоровью

14:45 20.08.2021
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© Sputnik / Pavel lisitsyn / Перейти в фотобанкСахар.
Сахар. - Sputnik Молдова, 1920, 20.08.2021
© Sputnik / Pavel lisitsyn
/
Перейти в фотобанк
Специалист уточнил, что полностью исключать сахар из организма не стоит.
КИШИНЕВ, 20 авг – Sputnik. Говоря о суточной норме сахара, которую можно съесть за сутки, имеются в виду прежде всего добавленные в продукты в процессе производства низкомолекулярные углеводы: сахароза, глюкозо-фруктозный сироп, крахмальная патока и мед, рассказала в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник ФГБУН "Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии" Алла Погожева.
Главными источниками сахаров в нашем рационе являются кондитерские изделия, сладкие кисломолочные и творожные продукты, подслащенные безалкогольные напитки, передает РИА Новости. В пределах нормы эти продукты можно употреблять всем, за некоторыми исключениями, отметила доктор медицинских наук.
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"В пределах рекомендуемой нормы сахар может присутствовать в рационе больных и здоровых людей, за исключением некоторых заболеваний и состояний. К ним относятся ожирение, метаболический синдром, сахарный диабет", — сказала Погожева.
Медик объяснила, что следует считать рекомендуемой нормой сахара.
"При определении нормы сахара учитывается верхняя ее граница, которая в настоящее время составляет во всех странах 10% по калорийности (от общего числа потребленных калорий. — Прим. ред.) или около 50 граммов в день. В прошлом году Минздрав России предложил снизить этот верхний предел – менее 5% по калорийности, то есть около 22 граммов в день", — добавила она.
"Как источник углеводов сахар рекомендуется заменять полисахаридами, к которым относятся пищевые волокна, содержащиеся в зерновых – особенно в цельнозерновых – продуктах, а также в овощах и фруктах", — пояснила Погожева.
Не стоит забывать, что здоровому человеку сахар необходим как источник глюкозы для организма. Поэтому полностью исключать сахар из рациона не стоит.
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