https://ru.sputnik.md/20210820/marafon-vaccina-razgovor-putin-makron-koktebel-jazz-party-44077367.html

Пока все спали: вакцины для учителей, беседа Путина и Макрона и Koktebel Jazz

Пока все спали: вакцины для учителей, беседа Путина и Макрона и Koktebel Jazz

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире. 20.08.2021, Sputnik Молдова

2021-08-20T08:47+0300

2021-08-20T08:47+0300

2021-08-20T10:16+0300

общество

владимир путин

крым

афганистан

марафон

концерт

эммануэль макрон

вакцинация

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КИШИНЕВ, 20 авг – Sputnik. В Кишиневе стартовал марафон вакцинации для сотрудников сферы образования. 20 и 21 августа с 8.00 до 17.00 все сотрудники области образования из муниципия Кишинев смогут сделать прививку от коронавируса. Марафон проводится в Муниципальном центре вакцинации.Вакцинами Pfizer, Johnson & Johnson, AstraZeneca и Sinopharm смогут привиться работники образовательных учреждений, в том числе внешкольных, Управления культуры, библиотек и Управления по защите прав ребенка.Марафон проводится для того, чтобы привить как можно больше учителей и сотрудников сферы образования для того, чтобы обеспечить безопасное начало нового учебного года.Путин и Макрон обсудили АфганистанМежду президентами Франции и России Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор, в ходе которого лидеры двух стран договорились координировать действия по Афганистану, передает РИА Новости.Сообщается, что беседа длилась около полутора часов."Два президента обсудили ситуацию в Афганистане, продолжающиеся эвакуации, а также наши приоритетные ожидания в отношении "Талибана" (запрещенная в РФ террористическая группировка): борьба с наркотиками и торговлей оружием, разрыв с международными террористическими движениями, соблюдение прав женщин", - отмечается в коммюнике."Президенты договорились тесно координировать свои действия в ближайшие дни и недели как на двусторонней основе, так и в рамках Совета безопасности ООН, а также в рамках G20", - отметили в администрации французского лидера.В Крыму стартует фестиваль Koktebel Jazz PartyМеждународный музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Party пройдет с 20 по 22 августа в поселке Коктебель в Крыму. Для гостей мероприятия и местных жителей выступят российские и зарубежные исполнители, передает РИА Новости.Как отмечали организаторы Koktebel Jazz Party, фестиваль посетят и зарубежные исполнители, их имена назовут в день открытия.Как сообщили в оргкомитете фестиваля, гостям для прохода на площадку потребуется предоставить либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 18 августа (действует на все дни фестиваля), либо справку о наличии антител к S-белку, сделанную не ранее 25 мая 2021 года, либо сертификат о вакцинации от коронавируса. Артисты и ВИП-гости, а также персонал фестиваля и представители СМИ также должны будут предоставить один из необходимых документов: сертификат о вакцинации, справку о наличии антител либо отрицательный ПЦР-тест.Концерты Koktebel Jazz Party в 2021 году пройдут в новом формате: выступления музыкантов будут доступны в формате телевизионной съемки. Трансляции фестиваля можно будет увидеть на его сайте и в социальных сетях. Число зрителей во время концертов будет ограничено.

https://ru.sputnik.md/20210816/zakharova-kabul-afgantsy-vashington-spasenie-43934819.html

https://ru.sputnik.md/20210710/festival-k-585-letiyu-kishineva-programma-meropriyatiya-35437588.html

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владимир путин, крым, афганистан, марафон, концерт, эммануэль макрон, вакцинация