https://ru.sputnik.md/20210820/meriya-stolitsy-obustroit-tri-tysyachi-parkovok-tsentre-goroda-44106062.html

Мэрия столицы собирается обустроить три тысячи парковок в центре города

Мэрия столицы собирается обустроить три тысячи парковок в центре города

Мэрия Кишинева собирается обустроить три тысячи парковок в центре города

2021-08-20T21:20+0300

2021-08-20T21:20+0300

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кишинев

транспорт

парковки

новости кишинева

в молдове

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КИШИНЕВ, 20 авг — Sputnik. На заседании в примэрии Кишинева был представлен проект организации трех тысяч парковочных мест в центре города. Планируется, что парковки будут обустроены в периметре улиц М. Витязула - Матеевича - Измаильской - Албишоара.Проект был разработан на основе исследований муниципальной инфраструктуры и предложений экспертов по модернизации транспортной сети столицы.В рамках исследований специалисты провели опросы жителей Кишинева относительно места размещения и количества парковок в центре.На заседании присутствовали представители Главного управления общественного транспорта и путей сообщения, руководители Управления электротранспорта, Городского автобусного парка, управления Exdrupo, специалисты из Технического университета Молдовы.

https://ru.sputnik.md/20210728/kishineva-dve-novye-parkovki-gde-ikh-iskat-43335840.html

https://ru.sputnik.md/20210820/voditel-net-nikakikh-prichin-povyshat-tarify-za-proezd-v-taksi-44103458.html

кишинев

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кишинев, транспорт, парковки, в молдове