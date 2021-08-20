https://ru.sputnik.md/20210820/meriya-stolitsy-obustroit-tri-tysyachi-parkovok-tsentre-goroda-44106062.html
Мэрия столицы собирается обустроить три тысячи парковок в центре города
Мэрия столицы собирается обустроить три тысячи парковок в центре города
Мэрия Кишинева собирается обустроить три тысячи парковок в центре города
2021-08-20T21:20+0300
2021-08-20T21:20+0300
2021-08-20T21:20+0300
кишинев
транспорт
парковки
новости кишинева
в молдове
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КИШИНЕВ, 20 авг — Sputnik. На заседании в примэрии Кишинева был представлен проект организации трех тысяч парковочных мест в центре города. Планируется, что парковки будут обустроены в периметре улиц М. Витязула - Матеевича - Измаильской - Албишоара.Проект был разработан на основе исследований муниципальной инфраструктуры и предложений экспертов по модернизации транспортной сети столицы.В рамках исследований специалисты провели опросы жителей Кишинева относительно места размещения и количества парковок в центре.На заседании присутствовали представители Главного управления общественного транспорта и путей сообщения, руководители Управления электротранспорта, Городского автобусного парка, управления Exdrupo, специалисты из Технического университета Молдовы.
https://ru.sputnik.md/20210728/kishineva-dve-novye-parkovki-gde-ikh-iskat-43335840.html
https://ru.sputnik.md/20210820/voditel-net-nikakikh-prichin-povyshat-tarify-za-proezd-v-taksi-44103458.html
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кишинев, транспорт, парковки, в молдове
Мэрия столицы собирается обустроить три тысячи парковок в центре города
Глава городской администрации провел в пятницу расширенное совещание с участием директоров транспортных предприятий и экспертов.
КИШИНЕВ, 20 авг — Sputnik. На заседании в примэрии Кишинева был представлен проект организации трех тысяч парковочных мест в центре города. Планируется, что парковки будут обустроены в периметре улиц М. Витязула - Матеевича - Измаильской - Албишоара.
Проект был разработан на основе исследований муниципальной инфраструктуры и предложений экспертов по модернизации транспортной сети столицы.
В рамках исследований специалисты провели опросы жителей Кишинева относительно места размещения и количества парковок в центре.
На заседании присутствовали представители Главного управления общественного транспорта и путей сообщения, руководители Управления электротранспорта, Городского автобусного парка, управления Exdrupo, специалисты из Технического университета Молдовы.