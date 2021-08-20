https://ru.sputnik.md/20210820/mezh-dvukh-granits-migranty-zablokirovany-mezhdu-belorussiey-i-polshey-44094131.html

Меж двух границ: мигранты заблокированы между Белоруссией и Польшей

Меж двух границ: мигранты заблокированы между Белоруссией и Польшей

Видео нелегальнные мигранты заблокированы на границе Белоруссии с Польшей

2021-08-20T17:25+0300

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В пограничной зоне, недалеко от населенного пункта Уснаж-Гурны в Подляском воеводстве, в четверг были замечены военные, охраняющие границу с Белоруссией. Рядом была установлена колючая проволока для предотвращения въезда мигрантов в страну. Всего на границе находилось около 30 вооруженных польских солдат. Мигранты намеревались нелегально перейти из Белоруссии в Польшу. Как видно на кадрах Ruptly, мигранты сидят на земле в окружении военных. С начала августа 2100 человек попытались незаконно пересечь границу Польши со стороны Белоруссии, сообщило Министерство внутренних дел страны. Пограничная служба предотвратила нелегальное пересечение границы в 1342 случаях, а еще 758 человек были задержаны и отправлены в закрытые общежития для беженцев. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пообещал, что его страна сохранит твердость и не позволит нелегалам въезжать в страну из соседней Белоруссии. Решение было принято после того, как Минск в ответ на ужесточение западных санкций в мае сообщил о том, что не будет препятствовать беженцам в следовании в страны ЕС.

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