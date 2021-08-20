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Михаил Хазин: элита Украины не думает о стране
Михаил Хазин: элита Украины не думает о стране
Экономические итоги 30-летия независимости Украины
2021-08-20T20:00+0300
2021-08-20T20:00+0300
политика
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украина
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Украина 24 августа отмечает 30-летие независимости. За этот период времени страна достигла лишь экономической разрухи, расцвета коррупции и упадка предприятий.О том, что ждет экономику Украины в ближайшее время, в интервью Sputnik рассказал экономист и публицист Михаил Хазин.Экономическая модель Украины нежизнеспособнаРаспад СССР больно ударил по всем бывшим советским республикам. Тем не менее Украина является едва ли не единственной постсоветской страной, за 30 лет независимости так и не вышедшей на экономический уровень конца 1980 – начала 1990-х годов.По данным Всемирного банка, в 1990 году, когда была подписана Декларация о государственном суверенитете, ВВП Украины на душу населения составлял 3965 долларов. К 2020 году ВВП на душу населения на Украине составил лишь 3115 долларов.Катастрофическая ситуация на Украине складывается с инфляцией: за последние 10 лет рост цен на товары составил почти 200%.По мнению эксперта, в скором времени в стране останутся лишь транснациональные корпорации, которые будут "дожирать Украину".Хазин уверен, что украинские власти сами не заинтересованы в росте экономики. А Запад и США не воспринимают Киев всерьез и только "используют как пешку".О том, ждет ли Украину дефолт и будет ли Ангела Меркель обсуждать с Владимиром Зеленским во время своего визита в Киев "Северный поток – 2" - в полном видеоинтервью Sputnik.
https://ru.sputnik.md/20210820/videomost-30-let-nezavisimosti-ukraina-opyt-strany-blizhnee-zarubezhye-44084229.html
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в мире, украина

Михаил Хазин: элита Украины не думает о стране

20:00 20.08.2021
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© Sputnik / СтрингерЭмблема НАТО на Европейской площади в Киеве.
Эмблема НАТО на Европейской площади в Киеве. - Sputnik Молдова, 1920, 20.08.2021
© Sputnik / Стрингер
Какие экономические итоги можно подвести жителям Украины к 30-летию ее независимости - в материале Sputnik.
Украина 24 августа отмечает 30-летие независимости. За этот период времени страна достигла лишь экономической разрухи, расцвета коррупции и упадка предприятий.
О том, что ждет экономику Украины в ближайшее время, в интервью Sputnik рассказал экономист и публицист Михаил Хазин.

Экономическая модель Украины нежизнеспособна

Распад СССР больно ударил по всем бывшим советским республикам. Тем не менее Украина является едва ли не единственной постсоветской страной, за 30 лет независимости так и не вышедшей на экономический уровень конца 1980 – начала 1990-х годов.
Киев центр майдан 2016 - Sputnik Молдова, 1920, 20.08.2021
Видеомост: 30 лет независимости Украины – могут ли извлечь опыт страны Ближнего зарубежья
12:16
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По данным Всемирного банка, в 1990 году, когда была подписана Декларация о государственном суверенитете, ВВП Украины на душу населения составлял 3965 долларов. К 2020 году ВВП на душу населения на Украине составил лишь 3115 долларов.
Катастрофическая ситуация на Украине складывается с инфляцией: за последние 10 лет рост цен на товары составил почти 200%.
"Украина – несостоявшееся государство, потому что ее экономическая модель, которая предполагает отсутствие взаимодействия с Россией, нежизнеспособна", - отмечает Хазин.
По мнению эксперта, в скором времени в стране останутся лишь транснациональные корпорации, которые будут "дожирать Украину".
"Мы все видим, что произошло в Афганистане. Скорее всего, Украину, как и все страны Восточной Европы, ждет примерно такой же сценарий", - считает экономист.
Хазин уверен, что украинские власти сами не заинтересованы в росте экономики. А Запад и США не воспринимают Киев всерьез и только "используют как пешку".
"На Украине у всех людей, которые находятся у власти, основная мысль – украсть как можно больше и в тот момент, когда воровать уже станет нельзя – сбежать", - заключает собеседник Sputnik.
О том, ждет ли Украину дефолт и будет ли Ангела Меркель обсуждать с Владимиром Зеленским во время своего визита в Киев "Северный поток – 2" - в полном видеоинтервью Sputnik.
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