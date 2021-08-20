https://ru.sputnik.md/20210820/mikhail-khazin-elita-ukrainy-ne-dumaet-o-strane-44098886.html

Михаил Хазин: элита Украины не думает о стране

Михаил Хазин: элита Украины не думает о стране

Экономические итоги 30-летия независимости Украины

2021-08-20T20:00+0300

2021-08-20T20:00+0300

2021-08-20T20:00+0300

политика

в мире

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/14/44098830_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f459097e8955b46e382f830b5855da40.jpg

Украина 24 августа отмечает 30-летие независимости. За этот период времени страна достигла лишь экономической разрухи, расцвета коррупции и упадка предприятий.О том, что ждет экономику Украины в ближайшее время, в интервью Sputnik рассказал экономист и публицист Михаил Хазин.Экономическая модель Украины нежизнеспособнаРаспад СССР больно ударил по всем бывшим советским республикам. Тем не менее Украина является едва ли не единственной постсоветской страной, за 30 лет независимости так и не вышедшей на экономический уровень конца 1980 – начала 1990-х годов.По данным Всемирного банка, в 1990 году, когда была подписана Декларация о государственном суверенитете, ВВП Украины на душу населения составлял 3965 долларов. К 2020 году ВВП на душу населения на Украине составил лишь 3115 долларов.Катастрофическая ситуация на Украине складывается с инфляцией: за последние 10 лет рост цен на товары составил почти 200%.По мнению эксперта, в скором времени в стране останутся лишь транснациональные корпорации, которые будут "дожирать Украину".Хазин уверен, что украинские власти сами не заинтересованы в росте экономики. А Запад и США не воспринимают Киев всерьез и только "используют как пешку".О том, ждет ли Украину дефолт и будет ли Ангела Меркель обсуждать с Владимиром Зеленским во время своего визита в Киев "Северный поток – 2" - в полном видеоинтервью Sputnik.

https://ru.sputnik.md/20210820/videomost-30-let-nezavisimosti-ukraina-opyt-strany-blizhnee-zarubezhye-44084229.html

украина

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, украина