https://ru.sputnik.md/20210820/mnenie-spetsialista-pochemu-koronavirus-vnov-kosit-zhiteley-moldovy-44037127.html

Мнение специалиста: почему коронавирус вновь "косит" жителей Молдовы

Мнение специалиста: почему коронавирус вновь "косит" жителей Молдовы

Мнение специалиста: почему коронавирус вновь "косит" жителей Молдовы

2021-08-20T08:30+0300

2021-08-20T08:30+0300

2021-08-20T10:18+0300

утро на sputnik’e

в молдове

радио

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/14/44077697_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_4895b6da914386cf9b07df43bd6d26f9.jpg

КИШИНЕВ, 20 авг - Sputnik. В Молдове вот уже несколько недель подряд говорят о возможности очередной, более страшной волны коронавируса, которая накроет Молдову и ее население осенью нынешнего года. Усугубляет картину новый, более патогенный штамм "дельта", наличие которого в республике уже подтверждено.Специалисты обращают внимание на то, что граждане страны пренебрегают карантинными ограничениями, что люди не носят медицинские маски в общественных местах и ведут себя вообще так, будто опасность миновала.Чем вызвано такое расслабление общества накануне очередной, более страшной волны коронавируса? Справится ли медицинская система страны с нашествием штамма "дельта"? Почему молодые люди могут умереть от COVID-19?Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказывает директор клиники анестезии Республиканской больницы Виктор Кожокару.К международной тематике: внимание всего мира сегодня приковано к ситуации в Афганистане. Экстремистское движение "Талибан"* взяло власть в этой стране в свои руки, а американские кураторы ретировались из страны.Что ожидает мир после захвата Афганистана "Талибаном"*? Кто виноват в победе радикалов? Ситуацию прокомментирует Франц Клинцевич - лидер Российского Союза ветеранов Афганистана.*Террористическая организация, запрещенная в России

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Андрей Петрик https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Андрей Петрик https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

утро на sputnik’e, в молдове, видео