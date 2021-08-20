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Мнение специалиста: почему коронавирус вновь "косит" жителей Молдовы
Мнение специалиста: почему коронавирус вновь "косит" жителей Молдовы
Мнение специалиста: почему коронавирус вновь "косит" жителей Молдовы
2021-08-20T08:30+0300
2021-08-20T10:18+0300
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КИШИНЕВ, 20 авг - Sputnik. В Молдове вот уже несколько недель подряд говорят о возможности очередной, более страшной волны коронавируса, которая накроет Молдову и ее население осенью нынешнего года. Усугубляет картину новый, более патогенный штамм "дельта", наличие которого в республике уже подтверждено.Специалисты обращают внимание на то, что граждане страны пренебрегают карантинными ограничениями, что люди не носят медицинские маски в общественных местах и ведут себя вообще так, будто опасность миновала.Чем вызвано такое расслабление общества накануне очередной, более страшной волны коронавируса? Справится ли медицинская система страны с нашествием штамма "дельта"? Почему молодые люди могут умереть от COVID-19?Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказывает директор клиники анестезии Республиканской больницы Виктор Кожокару.К международной тематике: внимание всего мира сегодня приковано к ситуации в Афганистане. Экстремистское движение "Талибан"* взяло власть в этой стране в свои руки, а американские кураторы ретировались из страны.Что ожидает мир после захвата Афганистана "Талибаном"*? Кто виноват в победе радикалов? Ситуацию прокомментирует Франц Клинцевич - лидер Российского Союза ветеранов Афганистана.*Террористическая организация, запрещенная в России
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Андрей Петрик
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утро на sputnik’e, в молдове, видео

Мнение специалиста: почему коронавирус вновь "косит" жителей Молдовы

08:30 20.08.2021 (обновлено: 10:18 20.08.2021)
302
Андрей Петрик в студии с администратором ресторана - Sputnik Молдова
Андрей Петрик
Все материалы
В эфире программы "Утро на Sputnik’e" обозреватели выясняют, как влияет коронавирус нового типа на организм человека, а также говорят о международной тематике и событиях в Афганистане, к которым приковано внимание всего мира.
КИШИНЕВ, 20 авг - Sputnik. В Молдове вот уже несколько недель подряд говорят о возможности очередной, более страшной волны коронавируса, которая накроет Молдову и ее население осенью нынешнего года. Усугубляет картину новый, более патогенный штамм "дельта", наличие которого в республике уже подтверждено.
Специалисты обращают внимание на то, что граждане страны пренебрегают карантинными ограничениями, что люди не носят медицинские маски в общественных местах и ведут себя вообще так, будто опасность миновала.
Чем вызвано такое расслабление общества накануне очередной, более страшной волны коронавируса? Справится ли медицинская система страны с нашествием штамма "дельта"? Почему молодые люди могут умереть от COVID-19?
Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказывает директор клиники анестезии Республиканской больницы Виктор Кожокару.
К международной тематике: внимание всего мира сегодня приковано к ситуации в Афганистане. Экстремистское движение "Талибан"* взяло власть в этой стране в свои руки, а американские кураторы ретировались из страны.
Что ожидает мир после захвата Афганистана "Талибаном"*? Кто виноват в победе радикалов? Ситуацию прокомментирует Франц Клинцевич - лидер Российского Союза ветеранов Афганистана.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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