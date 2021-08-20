https://ru.sputnik.md/20210820/moldova-poluchit-japan-grant-medoborudovanie-44065732.html

Молдова получит от Японии грант на медоборудование

Молдова получит от Японии грант на медоборудование

Молдова получит от Японии грант на медоборудование

2021-08-20T07:30+0300

2021-08-20T07:30+0300

2021-08-20T10:20+0300

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япония

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КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. Законопроект о ратификации подписанного в декабре 2020 года Грантового соглашения между правительствами Молдовы и Японии на поставку медицинского оборудования в рамках Программы экономического и социального развития одобрен на заседании кабинета министров.Согласно проекту, Грантовое соглашение предусматривает выделение молдавской стороне 100 миллионов японских иен (около 900 тысяч долларов США). Соответствующий документ был подписан 22 декабря 2020 года.Правительство и другие госучреждения примут необходимые меры для выполнения положений данного соглашения. Министерство иностранных дел и европейской интеграции уведомит японское правительство о ратификации документа.Настоящий закон вступает в силу со дня опубликования в "Официальном мониторе Республики Молдова".

https://ru.sputnik.md/20210305/khoroshiy-apparat-oborudovanie-podarennoe-russia-prigodilos-gagauzii-33885091.html

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2021

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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