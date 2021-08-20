https://ru.sputnik.md/20210820/moldova-poluchit-japan-grant-medoborudovanie-44065732.html
Молдова получит от Японии грант на медоборудование
Молдова получит от Японии грант на медоборудование
Молдова получит от Японии грант на медоборудование
2021-08-20T07:30+0300
2021-08-20T07:30+0300
2021-08-20T10:20+0300
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КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. Законопроект о ратификации подписанного в декабре 2020 года Грантового соглашения между правительствами Молдовы и Японии на поставку медицинского оборудования в рамках Программы экономического и социального развития одобрен на заседании кабинета министров.Согласно проекту, Грантовое соглашение предусматривает выделение молдавской стороне 100 миллионов японских иен (около 900 тысяч долларов США). Соответствующий документ был подписан 22 декабря 2020 года.Правительство и другие госучреждения примут необходимые меры для выполнения положений данного соглашения. Министерство иностранных дел и европейской интеграции уведомит японское правительство о ратификации документа.Настоящий закон вступает в силу со дня опубликования в "Официальном мониторе Республики Молдова".
https://ru.sputnik.md/20210305/khoroshiy-apparat-oborudovanie-podarennoe-russia-prigodilos-gagauzii-33885091.html
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в молдове, молдова, япония
Молдова получит от Японии грант на медоборудование
07:30 20.08.2021 (обновлено: 10:20 20.08.2021)
Поддержка будет оказана Молдове в рамках проекта, соглашение по которому было подписано в декабре 2020 года.
КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. Законопроект о ратификации подписанного в декабре 2020 года Грантового соглашения между правительствами Молдовы и Японии на поставку медицинского оборудования в рамках Программы экономического и социального развития одобрен на заседании кабинета министров.
Согласно проекту, Грантовое соглашение предусматривает выделение молдавской стороне 100 миллионов японских иен (около 900 тысяч долларов США). Соответствующий документ был подписан 22 декабря 2020 года.
Правительство и другие госучреждения примут необходимые меры для выполнения положений данного соглашения. Министерство иностранных дел и европейской интеграции уведомит японское правительство о ратификации документа.
Настоящий закон вступает в силу со дня опубликования в "Официальном мониторе Республики Молдова".