https://ru.sputnik.md/20210820/moldova-zaderzhali-kontrabanda-sedmogo-kilometra-44099125.html
В Молдове задержали подозреваемых в контрабанде товаров с "Седьмого километра"
В Молдове задержали подозреваемых в контрабанде товаров с "Седьмого километра"
В Молдове раскрыли схему контрабанды с "Седьмого километра"
2021-08-20T17:37+0300
2021-08-20T17:37+0300
2021-08-20T17:37+0300
в молдове
молдова
контрабанда
общество
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КИШИНЕВ, 20 авг - Sputnik. Правоохранительные органы задержали трех подозреваемых в контрабанде товаров с рынка "Седьмой километр" в Одессе. Об этом сообщили в Таможенной службе Молдовы.По данным следствия, в домах задержанных прошли обыски. В результате был конфискован товар сумму более 900 тысяч леев и три автомобиля, которые предположительно использовались для транспортировки контрабандных товаров.Как уточнили в Таможенной службе, злоумышленники использовали для преступной деятельности территорию Приднестровского региона. Как уточнили в ведомстве, правоохранителям удалось задержать один из таких рейсов 16 августа 2021 года в Каушанском районе.Расследование продолжается при содействии Службы информации и безопасности, а также Таможенная служба.Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до десяти лет заключения.
https://ru.sputnik.md/20210429/v-dzhurdzhuleshtah-zaderzhana-kontrabanda-na-summu-bolee-milliona-leev-34569702.html
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в молдове, молдова, контрабанда
В Молдове задержали подозреваемых в контрабанде товаров с "Седьмого километра"
Злоумышленники перевозили крупные партии контрабанды. Для передержки товара использовали Приднестровский регион.
КИШИНЕВ, 20 авг - Sputnik. Правоохранительные органы задержали трех подозреваемых в контрабанде товаров с рынка "Седьмой километр" в Одессе. Об этом сообщили в Таможенной службе Молдовы.
По данным следствия, в домах задержанных прошли обыски. В результате был конфискован товар сумму более 900 тысяч леев и три автомобиля, которые предположительно использовались для транспортировки контрабандных товаров.
Как уточнили в Таможенной службе, злоумышленники использовали для преступной деятельности территорию Приднестровского региона.
"Товары хранились в населенных пунктах в Зоне безопасности, после чего вывозились на подконтрольную Кишиневу территорию в обход таможенных постов", - пояснили в Таможенной службе.
Как уточнили в ведомстве, правоохранителям удалось задержать один из таких рейсов 16 августа 2021 года в Каушанском районе.
Расследование продолжается при содействии Службы информации и безопасности, а также Таможенная служба.
Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до десяти лет заключения.