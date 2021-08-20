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В Молдове задержали подозреваемых в контрабанде товаров с "Седьмого километра"
В Молдове задержали подозреваемых в контрабанде товаров с "Седьмого километра"
В Молдове раскрыли схему контрабанды с "Седьмого километра"
2021-08-20T17:37+0300
2021-08-20T17:37+0300
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КИШИНЕВ, 20 авг - Sputnik. Правоохранительные органы задержали трех подозреваемых в контрабанде товаров с рынка "Седьмой километр" в Одессе. Об этом сообщили в Таможенной службе Молдовы.По данным следствия, в домах задержанных прошли обыски. В результате был конфискован товар сумму более 900 тысяч леев и три автомобиля, которые предположительно использовались для транспортировки контрабандных товаров.Как уточнили в Таможенной службе, злоумышленники использовали для преступной деятельности территорию Приднестровского региона. Как уточнили в ведомстве, правоохранителям удалось задержать один из таких рейсов 16 августа 2021 года в Каушанском районе.Расследование продолжается при содействии Службы информации и безопасности, а также Таможенная служба.Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до десяти лет заключения.
https://ru.sputnik.md/20210429/v-dzhurdzhuleshtah-zaderzhana-kontrabanda-na-summu-bolee-milliona-leev-34569702.html
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в молдове, молдова, контрабанда

В Молдове задержали подозреваемых в контрабанде товаров с "Седьмого километра"

17:37 20.08.2021
41
© Sputnik / Mihai CarausЗадержание
Задержание - Sputnik Молдова, 1920, 20.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Злоумышленники перевозили крупные партии контрабанды. Для передержки товара использовали Приднестровский регион.
КИШИНЕВ, 20 авг - Sputnik. Правоохранительные органы задержали трех подозреваемых в контрабанде товаров с рынка "Седьмой километр" в Одессе. Об этом сообщили в Таможенной службе Молдовы.
Vama Palanca - Sputnik Молдова, 1920, 29.04.2021
Общество
В Джурджулештах задержана контрабанда на сумму более миллиона леев
29 апреля, 10:22
314
По данным следствия, в домах задержанных прошли обыски. В результате был конфискован товар сумму более 900 тысяч леев и три автомобиля, которые предположительно использовались для транспортировки контрабандных товаров.
Как уточнили в Таможенной службе, злоумышленники использовали для преступной деятельности территорию Приднестровского региона.
"Товары хранились в населенных пунктах в Зоне безопасности, после чего вывозились на подконтрольную Кишиневу территорию в обход таможенных постов", - пояснили в Таможенной службе.
Как уточнили в ведомстве, правоохранителям удалось задержать один из таких рейсов 16 августа 2021 года в Каушанском районе.
Расследование продолжается при содействии Службы информации и безопасности, а также Таможенная служба.
Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до десяти лет заключения.
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