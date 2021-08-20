https://ru.sputnik.md/20210820/moldova-zaderzhali-kontrabanda-sedmogo-kilometra-44099125.html

В Молдове задержали подозреваемых в контрабанде товаров с "Седьмого километра"

В Молдове задержали подозреваемых в контрабанде товаров с "Седьмого километра"

В Молдове раскрыли схему контрабанды с "Седьмого километра"

2021-08-20T17:37+0300

2021-08-20T17:37+0300

2021-08-20T17:37+0300

в молдове

молдова

контрабанда

общество

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КИШИНЕВ, 20 авг - Sputnik. Правоохранительные органы задержали трех подозреваемых в контрабанде товаров с рынка "Седьмой километр" в Одессе. Об этом сообщили в Таможенной службе Молдовы.По данным следствия, в домах задержанных прошли обыски. В результате был конфискован товар сумму более 900 тысяч леев и три автомобиля, которые предположительно использовались для транспортировки контрабандных товаров.Как уточнили в Таможенной службе, злоумышленники использовали для преступной деятельности территорию Приднестровского региона. Как уточнили в ведомстве, правоохранителям удалось задержать один из таких рейсов 16 августа 2021 года в Каушанском районе.Расследование продолжается при содействии Службы информации и безопасности, а также Таможенная служба.Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до десяти лет заключения.

https://ru.sputnik.md/20210429/v-dzhurdzhuleshtah-zaderzhana-kontrabanda-na-summu-bolee-milliona-leev-34569702.html

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в молдове, молдова, контрабанда