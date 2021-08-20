https://ru.sputnik.md/20210820/na-vyborakh-v-narodnoe-sobranie-gagauzii-poyavilis-dvoyniki-44095886.html

На выборах в Народное собрание Гагаузии появились "двойники"

На выборах в Народное собрание Гагаузии появились "двойники"

Двойники на выборах в Народное собрание Гагаузии

2021-08-20T17:05+0300

2021-08-20T17:05+0300

2021-08-20T17:05+0300

политика

в молдове

гагаузия

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КОМРАТ, 20 авг - Sputnik, Максим Топал. Фантомный дом, или Потемкинская деревня – так называют местные жители многоквартирное здание по улице Павлова, 5 в селе Буджак Комратского района. Там за последние полгода были прописаны почти 500 человек из разных городов и сел Молдовы, которые получили право голосовать на выборах. Но на этом "предвыборные чудеса" не заканчиваются. В селе появился "двойник" действующего председателя Народного собрания Гагаузии.Два полных тезки – Владимиры Кысса - баллотируются в депутаты гагаузского законодательного органа по одному и тому же одномандатному округу №15 в селе Буджак. Первым ЦИК Гагаузии зарегистрировал председателя Народного собрания Владимира Кысса. Он является депутатом НСГ 4, 5 и 6 созывов и в этой избирательной кампании баллотируется в четвертый раз.Но в начале августа в селе, где все друг друга знают, прописался еще один Владимир Кысса. Уроженец Комрата 1963 года рождения до этого в населенном пункте "ни разу не появлялся, да и в Гагаузии его не было на протяжении 30 лет", - рассказал Sputnik Молдова примар Буджака Николай Дудогло.Однако это не помешало желающему стать депутатом собирать в селе подписи в свою поддержку.На выборах баллотируется еще один кандидат с таким же именем и фамилией для того, чтобы "запутать население", считает спикер НСГ Владимир Кысса."Участвовать в выборах и баллотироваться должны только жители села. Голосовать должны те, кто живет в этом населенном пункте. Те, кто ходит по этим тротуарам, те, кто пользуется этим водопроводом и канализацией. Тогда и в Народном собрании будет работать депутат, поистине представляющий интересы этого населенного пункта", - отметил Владимир Кысса.Второй Владимир Кысса уже собрал подписи в свою поддержку и даже сдал их на проверку в ЦИК Гагаузии. Журналисты попытались пообщаться с претендентом на депутатское кресло. Но тот рассказать о своих намерениях и планах отказался, заявив лишь, что хочет стать депутатом, как и все.Выборы депутатов в Гагаузии состоятся 19 сентября этого года. На 35 мест претендуют 114 кандидатов.

https://ru.sputnik.md/20210805/nablyudateli-vybory-gagauziya-43583804.html

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