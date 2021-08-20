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https://ru.sputnik.md/20210820/na-vyborakh-v-narodnoe-sobranie-gagauzii-poyavilis-dvoyniki-44095886.html
На выборах в Народное собрание Гагаузии появились "двойники"
На выборах в Народное собрание Гагаузии появились "двойники"
Двойники на выборах в Народное собрание Гагаузии
2021-08-20T17:05+0300
2021-08-20T17:05+0300
политика
в молдове
гагаузия
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КОМРАТ, 20 авг - Sputnik, Максим Топал. Фантомный дом, или Потемкинская деревня – так называют местные жители многоквартирное здание по улице Павлова, 5 в селе Буджак Комратского района. Там за последние полгода были прописаны почти 500 человек из разных городов и сел Молдовы, которые получили право голосовать на выборах. Но на этом "предвыборные чудеса" не заканчиваются. В селе появился "двойник" действующего председателя Народного собрания Гагаузии.Два полных тезки – Владимиры Кысса - баллотируются в депутаты гагаузского законодательного органа по одному и тому же одномандатному округу №15 в селе Буджак. Первым ЦИК Гагаузии зарегистрировал председателя Народного собрания Владимира Кысса. Он является депутатом НСГ 4, 5 и 6 созывов и в этой избирательной кампании баллотируется в четвертый раз.Но в начале августа в селе, где все друг друга знают, прописался еще один Владимир Кысса. Уроженец Комрата 1963 года рождения до этого в населенном пункте "ни разу не появлялся, да и в Гагаузии его не было на протяжении 30 лет", - рассказал Sputnik Молдова примар Буджака Николай Дудогло.Однако это не помешало желающему стать депутатом собирать в селе подписи в свою поддержку.На выборах баллотируется еще один кандидат с таким же именем и фамилией для того, чтобы "запутать население", считает спикер НСГ Владимир Кысса."Участвовать в выборах и баллотироваться должны только жители села. Голосовать должны те, кто живет в этом населенном пункте. Те, кто ходит по этим тротуарам, те, кто пользуется этим водопроводом и канализацией. Тогда и в Народном собрании будет работать депутат, поистине представляющий интересы этого населенного пункта", - отметил Владимир Кысса.Второй Владимир Кысса уже собрал подписи в свою поддержку и даже сдал их на проверку в ЦИК Гагаузии. Журналисты попытались пообщаться с претендентом на депутатское кресло. Но тот рассказать о своих намерениях и планах отказался, заявив лишь, что хочет стать депутатом, как и все.Выборы депутатов в Гагаузии состоятся 19 сентября этого года. На 35 мест претендуют 114 кандидатов.
https://ru.sputnik.md/20210805/nablyudateli-vybory-gagauziya-43583804.html
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в молдове, гагаузия

На выборах в Народное собрание Гагаузии появились "двойники"

17:05 20.08.2021
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© Sputnik / OsmatescoГагаузия
Гагаузия - Sputnik Молдова, 1920, 20.08.2021
© Sputnik / Osmatesco
Беспрецедентный случай произошел в селе Буджак. У нынешнего председателя Народного собрания Гагаузии Владимира Кысса, который баллотируется в депутаты, появился полный тезка, который тоже участвует в выборах.
КОМРАТ, 20 авг - Sputnik, Максим Топал. Фантомный дом, или Потемкинская деревня – так называют местные жители многоквартирное здание по улице Павлова, 5 в селе Буджак Комратского района. Там за последние полгода были прописаны почти 500 человек из разных городов и сел Молдовы, которые получили право голосовать на выборах. Но на этом "предвыборные чудеса" не заканчиваются. В селе появился "двойник" действующего председателя Народного собрания Гагаузии.
Два полных тезки – Владимиры Кысса - баллотируются в депутаты гагаузского законодательного органа по одному и тому же одномандатному округу №15 в селе Буджак. Первым ЦИК Гагаузии зарегистрировал председателя Народного собрания Владимира Кысса. Он является депутатом НСГ 4, 5 и 6 созывов и в этой избирательной кампании баллотируется в четвертый раз.
© Sputnik / Maxim TopalПредседатель НСГ Владимир Кысса
Председатель НСГ Владимир Кысса - Sputnik Молдова, 1920, 20.08.2021
Председатель НСГ Владимир Кысса
© Sputnik / Maxim Topal
Но в начале августа в селе, где все друг друга знают, прописался еще один Владимир Кысса. Уроженец Комрата 1963 года рождения до этого в населенном пункте "ни разу не появлялся, да и в Гагаузии его не было на протяжении 30 лет", - рассказал Sputnik Молдова примар Буджака Николай Дудогло.
© Photo : Facebook / Владимир КыссаВладимир Кысса, кандидат-"двойник"
Владимир Кысса, кандидат-двойник - Sputnik Молдова, 1920, 20.08.2021
Владимир Кысса, кандидат-"двойник"
© Photo : Facebook / Владимир Кысса
Однако это не помешало желающему стать депутатом собирать в селе подписи в свою поддержку.

"Я не знаю этого кандидата, он никогда в жизни не проживал здесь и даже не знает названия улиц в нашем населенном пункте. Мне звонят люди и спрашивают: долго еще над нами будут так издеваться? Никто не против новых кандидатов, но если ты хочешь баллотироваться, то делай это открыто. Приди, чтобы люди тебя увидели, представь свою программу, может, люди и пойдут за тобой? Но сегодня этого ничего нет", - сказал Николай Дудогло.

На выборах баллотируется еще один кандидат с таким же именем и фамилией для того, чтобы "запутать население", считает спикер НСГ Владимир Кысса.
"Участвовать в выборах и баллотироваться должны только жители села. Голосовать должны те, кто живет в этом населенном пункте. Те, кто ходит по этим тротуарам, те, кто пользуется этим водопроводом и канализацией. Тогда и в Народном собрании будет работать депутат, поистине представляющий интересы этого населенного пункта", - отметил Владимир Кысса.
Гагаузия - Sputnik Молдова, 1920, 05.08.2021
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5 августа, 10:55
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Второй Владимир Кысса уже собрал подписи в свою поддержку и даже сдал их на проверку в ЦИК Гагаузии. Журналисты попытались пообщаться с претендентом на депутатское кресло. Но тот рассказать о своих намерениях и планах отказался, заявив лишь, что хочет стать депутатом, как и все.
Выборы депутатов в Гагаузии состоятся 19 сентября этого года. На 35 мест претендуют 114 кандидатов.
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