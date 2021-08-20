https://ru.sputnik.md/20210820/parlament--yurkomissiya-dokument-bankovskoe-moshennichestvo-44081278.html

Парламент на паузе: юркомиссия изучит документы о "банковском мошенничестве"

Парламент на паузе: юркомиссия изучит документы о "банковском мошенничестве"

Парламент на паузе: юркомиссия изучит документы о "банковском мошенничестве"

2021-08-20T10:33+0300

2021-08-20T10:33+0300

2021-08-20T10:54+0300

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КИШИНЕВ, 20 авг - Sputnik. Депутаты парламента собрались в пятницу на внеочередное заседание. В зале законодательного органа подтвердили свое присутствие 83 парламентария. Вскоре после начала заседания спикер объявил паузу в связи с необходимостью рассмотреть документы, присланные генпрокуроров Александром Стояногло по вопросу "банковского мошенничества". Как отметил Гросу, необходима пауза в работе парламента, чтобы юридическая комиссия по назначениям и иммунитету рассмотрела документы, присланные генпрокурором. "После анализа отчета парламент примет решение", - добавил Гросу.Напомним, на заседании в пятницу депутаты запланировали рассмотреть отчет о ходе расследования "кражи миллиарда" из банковской системы. Для этой цели на заседание пригласили выступить генпрокурора. Однако Стояногло заявил накануне в четверг, что не придет, а вместо этого пришлет в парламент "информативную ноту".

https://ru.sputnik.md/20210819/stoyanoglo-otstavka-otkaz-otceot-parlament-44038316.html

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, генеральная прокуратура, парламент