https://ru.sputnik.md/20210820/pas-ostalis-bez-odnogo-deputata-parlament-44088414.html

PAS остались без одного депутата в парламенте

PAS остались без одного депутата в парламенте

PAS остались без одного депутата в парламенте: кто покинул пост

2021-08-20T13:22+0300

2021-08-20T13:22+0300

2021-08-20T13:50+0300

политика

в молдове

молдова

парламент

pas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/1e/43439978_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_50b6ed30831096c67eddcd26b6ac077e.jpg

КИШИНЕВ, 20 авг - Sputnik. Член фракции "Действие и солидарность" (PAS) Зинаида Попа отказалась от мандата депутата. Об этом она заявила на внеочередном заседании законодательного органа в пятницу. По ее словам, в Кишиневе есть множество проблем, которые требуют решения. Как отметила Попа, она будет "тесно работать с командой PAS в парламенте".Напомним, ранее на заседании парламента народные избранники рассмотрели отчет Генпрокуратуры о расследовании дела о "краже миллиарда" и возвращении украденных средств. По итогам слушаний депутаты приняли постановление, согласно которому парламент негативно оценил работу Генпрокуратуры. В законодательном органе потребовали у инстанции в течение 30 дней разработать эффективный механизм по возвращению средств, украденных из банковской системы.

https://ru.sputnik.md/20210804/munsovetnik-pas-43554292.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, парламент, pas