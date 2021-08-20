https://ru.sputnik.md/20210820/pas-ostalis-bez-odnogo-deputata-parlament-44088414.html
PAS остались без одного депутата в парламенте
PAS остались без одного депутата в парламенте
PAS остались без одного депутата в парламенте: кто покинул пост
2021-08-20T13:22+0300
2021-08-20T13:22+0300
2021-08-20T13:50+0300
политика
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КИШИНЕВ, 20 авг - Sputnik. Член фракции "Действие и солидарность" (PAS) Зинаида Попа отказалась от мандата депутата. Об этом она заявила на внеочередном заседании законодательного органа в пятницу. По ее словам, в Кишиневе есть множество проблем, которые требуют решения. Как отметила Попа, она будет "тесно работать с командой PAS в парламенте".Напомним, ранее на заседании парламента народные избранники рассмотрели отчет Генпрокуратуры о расследовании дела о "краже миллиарда" и возвращении украденных средств. По итогам слушаний депутаты приняли постановление, согласно которому парламент негативно оценил работу Генпрокуратуры. В законодательном органе потребовали у инстанции в течение 30 дней разработать эффективный механизм по возвращению средств, украденных из банковской системы.
https://ru.sputnik.md/20210804/munsovetnik-pas-43554292.html
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в молдове, молдова, парламент, pas
PAS остались без одного депутата в парламенте
13:22 20.08.2021 (обновлено: 13:50 20.08.2021)
Парламентское большинство потеряло одного депутата.
КИШИНЕВ, 20 авг - Sputnik. Член фракции "Действие и солидарность" (PAS) Зинаида Попа отказалась от мандата депутата. Об этом она заявила на внеочередном заседании законодательного органа в пятницу.
"Ухожу в отставку с должности депутата парламента Молдовы, как прописано в регламенте. Хочу поблагодарить команду PAS за эту возможность, пусть и на короткое время. Я останусь работать во благо граждан в качестве вице-председателя PAS в Мунсовете", - заявила Попа.
По ее словам, в Кишиневе есть множество проблем, которые требуют решения. Как отметила Попа, она будет "тесно работать с командой PAS в парламенте".
Напомним, ранее на заседании парламента народные избранники рассмотрели отчет Генпрокуратуры о расследовании дела о "краже миллиарда" и возвращении украденных средств.
По итогам слушаний депутаты приняли постановление
, согласно которому парламент негативно оценил работу Генпрокуратуры. В законодательном органе потребовали у инстанции в течение 30 дней разработать эффективный механизм по возвращению средств, украденных из банковской системы.