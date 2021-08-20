https://ru.sputnik.md/20210820/pogodnye-rekordy-moldovy-20-avgusta-44073392.html
Погодные рекорды Молдовы 20 августа
Погодные рекорды Молдовы 20 августа
Погодные рекорды Молдовы 20 августа
2021-08-20T00:01+0300
2021-08-20T00:01+0300
2021-08-20T00:01+0300
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КИШИНЕВ, 20 авг — Sputnik. Самое холодное 20 августа на территории Молдовы было зарегистрировано более семидесяти лет назад.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1949 году в этот день воздух прогрелся всего до +8 градусов по Цельсию.А температурный максимум 20 августа зафиксировали в 1946 году. Тогда термометры показали +37,9 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 29,9 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
https://ru.sputnik.md/20210814/uspenskij-post-chto-nelzya-delat-kak-pitatsya-43892587.html
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прогноз погоды, погода, в молдове
Погодные рекорды Молдовы 20 августа
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.
КИШИНЕВ, 20 авг — Sputnik. Самое холодное 20 августа на территории Молдовы было зарегистрировано более семидесяти лет назад.
Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1949 году в этот день воздух прогрелся всего до +8 градусов по Цельсию.
А температурный максимум 20 августа зафиксировали в 1946 году. Тогда термометры показали +37,9 градуса.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 29,9 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.