https://ru.sputnik.md/20210820/pogodnye-rekordy-moldovy-20-avgusta-44073392.html

Погодные рекорды Молдовы 20 августа

Погодные рекорды Молдовы 20 августа

Погодные рекорды Молдовы 20 августа

2021-08-20T00:01+0300

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КИШИНЕВ, 20 авг — Sputnik. Самое холодное 20 августа на территории Молдовы было зарегистрировано более семидесяти лет назад.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1949 году в этот день воздух прогрелся всего до +8 градусов по Цельсию.А температурный максимум 20 августа зафиксировали в 1946 году. Тогда термометры показали +37,9 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 29,9 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

https://ru.sputnik.md/20210814/uspenskij-post-chto-nelzya-delat-kak-pitatsya-43892587.html

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2021

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прогноз погоды, погода, в молдове