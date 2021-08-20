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Погодные рекорды Молдовы 20 августа
Погодные рекорды Молдовы 20 августа
Погодные рекорды Молдовы 20 августа
2021-08-20T00:01+0300
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КИШИНЕВ, 20 авг — Sputnik. Самое холодное 20 августа на территории Молдовы было зарегистрировано более семидесяти лет назад.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1949 году в этот день воздух прогрелся всего до +8 градусов по Цельсию.А температурный максимум 20 августа зафиксировали в 1946 году. Тогда термометры показали +37,9 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 29,9 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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прогноз погоды, погода, в молдове

Погодные рекорды Молдовы 20 августа

00:01 20.08.2021
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© Sputnik / Mihai Carausприрода
природа - Sputnik Молдова, 1920, 20.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.
КИШИНЕВ, 20 авг — Sputnik. Самое холодное 20 августа на территории Молдовы было зарегистрировано более семидесяти лет назад.
Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1949 году в этот день воздух прогрелся всего до +8 градусов по Цельсию.
Успенский пост 2021 - Sputnik Молдова, 1920, 14.08.2021
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14 августа, 07:30
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А температурный максимум 20 августа зафиксировали в 1946 году. Тогда термометры показали +37,9 градуса.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 29,9 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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