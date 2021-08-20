https://ru.sputnik.md/20210820/politsiya-moldova-usilit-kontrol-covid-19-44101273.html
Полиция в Молдове усилит контроль за соблюдением эпидемиологических мер
Полиция в Молдове усилит контроль за соблюдением эпидемиологических мер
Полиция в Молдове усилит контроль за соблюдением эпидемиологических мер
2021-08-20T21:02+0300
2021-08-20T21:02+0300
2021-08-20T21:02+0300
коронавирус
в молдове
молдова
полиция
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КИШИНЕВ, 20 авг - Sputnik. Сотрудники полиции для обеспечения соблюдения мер профилактики коронавируса будут патрулировать территорию возле рынков, а также остановки общественного транспорта, автовокзалы и другие места большого скопления людей. Как отметили в Генинспекторате полиции (ГИП), в Молдове растет количество новых заражений COVID-19, в связи с чем Национальной чрезвычайной комиссией были введены новые ограничения. "Полицейские и карабинеры будут патрулировать улицы все дни, включая выходные. Они будут проводить информирование граждан, а также проверки. В ситуациях, когда закон будет нарушен, полицейские будут предпринимать строгие меры", - уточнили в ГИП. Полицейские будут следить за соблюдением следующих правил: В полиции отметили, что граждане, которые не будут соблюдать вышеуказанные требования, подпадут под санкции согласно статье 76 Кодекса о правонарушениях.
https://ru.sputnik.md/20210820/ceban-epidsituatsii-kishineve-ogranicheniya-44078133.html
https://ru.sputnik.md/20210819/novyy-lokdaun-moldova-otvet-gavrilitsy-44066222.html
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в молдове, молдова, полиция
Полиция в Молдове усилит контроль за соблюдением эпидемиологических мер
Полиция Молдовы начнет более строго следить за соблюдением эпидемиологических мер в связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом.
КИШИНЕВ, 20 авг - Sputnik. Сотрудники полиции для обеспечения соблюдения мер профилактики коронавируса будут патрулировать территорию возле рынков, а также остановки общественного транспорта, автовокзалы и другие места большого скопления людей.
Как отметили в Генинспекторате полиции (ГИП), в Молдове растет количество новых заражений COVID-19, в связи с чем Национальной чрезвычайной комиссией были введены новые ограничения.
"Полицейские и карабинеры будут патрулировать улицы все дни, включая выходные. Они будут проводить информирование граждан, а также проверки. В ситуациях, когда закон будет нарушен, полицейские будут предпринимать строгие меры", - уточнили в ГИП.
Полицейские будут следить за соблюдением следующих правил:
Во всех закрытых общественных местах ( транспорт, остановки, а также на открытых пространствах, где невозможно соблюдать дистанцию в один метр) обязательно ношение защитных масок.
Закрытые помещения, где проводятся массовые мероприятия, должны
быть заполнены не более чем на 50%, однако допускается участие не более 250 человек.
Разрешены массовые мероприятия на открытом воздухе при соблюдении дистанции в один метр.
Соблюдение карантина теми, на ком лежит такая обязанность.
В полиции отметили, что граждане, которые не будут соблюдать вышеуказанные требования, подпадут под санкции согласно статье 76 Кодекса о правонарушениях.