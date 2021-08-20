https://ru.sputnik.md/20210820/politsiya-moldova-usilit-kontrol-covid-19-44101273.html

Полиция в Молдове усилит контроль за соблюдением эпидемиологических мер

Полиция в Молдове усилит контроль за соблюдением эпидемиологических мер

Полиция в Молдове усилит контроль за соблюдением эпидемиологических мер

2021-08-20T21:02+0300

2021-08-20T21:02+0300

2021-08-20T21:02+0300

коронавирус

в молдове

молдова

полиция

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КИШИНЕВ, 20 авг - Sputnik. Сотрудники полиции для обеспечения соблюдения мер профилактики коронавируса будут патрулировать территорию возле рынков, а также остановки общественного транспорта, автовокзалы и другие места большого скопления людей. Как отметили в Генинспекторате полиции (ГИП), в Молдове растет количество новых заражений COVID-19, в связи с чем Национальной чрезвычайной комиссией были введены новые ограничения. "Полицейские и карабинеры будут патрулировать улицы все дни, включая выходные. Они будут проводить информирование граждан, а также проверки. В ситуациях, когда закон будет нарушен, полицейские будут предпринимать строгие меры", - уточнили в ГИП. Полицейские будут следить за соблюдением следующих правил: В полиции отметили, что граждане, которые не будут соблюдать вышеуказанные требования, подпадут под санкции согласно статье 76 Кодекса о правонарушениях.

https://ru.sputnik.md/20210820/ceban-epidsituatsii-kishineve-ogranicheniya-44078133.html

https://ru.sputnik.md/20210819/novyy-lokdaun-moldova-otvet-gavrilitsy-44066222.html

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в молдове, молдова, полиция