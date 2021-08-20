https://ru.sputnik.md/20210820/pravila-vezda-na-ukrainu-dlya-grazhdan-moldovy-chto-nuzhno-znat-44103138.html

Правила въезда на Украину для граждан Молдовы: что нужно знать

Правила въезда на Украину для граждан Молдовы: что нужно знать

Правила въезда в Украину для граждан Молдовы

2021-08-20T19:00+0300

2021-08-20T19:00+0300

2021-08-20T19:01+0300

коронавирус

украина

молдова

въезд

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КИШИНЕВ, 20 авг - Sputnik. Граждане Молдовы могут въезжать на Украину, в том числе и в целях транзита (за исключением тех, кто прибывает из России или Индии). Об этом сообщили в посольстве Молдовы на Украине. При въезде теперь требуется предъявить один из перечисленных документов на английском языке:Эти документы не нужны для детей младше 12 лет.Кроме того, при въезде будет необходимо установить на телефон приложение "Вдоме" и уйти на карантин на 10 дней, который можно будет снять по прошествии 10 дней, если будет сдан отрицательный тест на коронавирус. "Чтобы избежать помещения на карантин, гражданам Молдовы нужно при въезде не позднее чем через 72 часа сделать тест (ПЦР или на антитела) и получить отрицательный результат. Прибывающие из России и ИндииГраждане Молдовы, прибывающие на территорию Украины из России или Индии, будут обязаны уйти на карантин на 14 дней. Это действует для тех, кто пробыл в этих странах более семи дней. При этом не будет возможности прервать самоизоляцию раньше. Также граждане будут обязаны установить на телефон приложение "Вдоме". В случае отказа его установить, человека не пустят на Украину. МИДЕИ и посольство находятся в постоянном контакте с украинскими властями, чтобы определить механизм, который обеспечил бы транзит украинской территории для граждан Молдовы, пересекающих Украину в/из России.

https://ru.sputnik.md/20210818/tofilat-zheleznodorozhnye-reysy-bolgaria-rumynia-ukraina-43971149.html

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2021

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украина, молдова, въезд