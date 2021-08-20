https://ru.sputnik.md/20210820/pravila-vezda-na-ukrainu-dlya-grazhdan-moldovy-chto-nuzhno-znat-44103138.html
Правила въезда на Украину для граждан Молдовы: что нужно знать
Правила въезда на Украину для граждан Молдовы: что нужно знать
Правила въезда в Украину для граждан Молдовы
2021-08-20T19:00+0300
2021-08-20T19:00+0300
2021-08-20T19:01+0300
коронавирус
украина
молдова
въезд
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КИШИНЕВ, 20 авг - Sputnik. Граждане Молдовы могут въезжать на Украину, в том числе и в целях транзита (за исключением тех, кто прибывает из России или Индии). Об этом сообщили в посольстве Молдовы на Украине. При въезде теперь требуется предъявить один из перечисленных документов на английском языке:Эти документы не нужны для детей младше 12 лет.Кроме того, при въезде будет необходимо установить на телефон приложение "Вдоме" и уйти на карантин на 10 дней, который можно будет снять по прошествии 10 дней, если будет сдан отрицательный тест на коронавирус. "Чтобы избежать помещения на карантин, гражданам Молдовы нужно при въезде не позднее чем через 72 часа сделать тест (ПЦР или на антитела) и получить отрицательный результат. Прибывающие из России и ИндииГраждане Молдовы, прибывающие на территорию Украины из России или Индии, будут обязаны уйти на карантин на 14 дней. Это действует для тех, кто пробыл в этих странах более семи дней. При этом не будет возможности прервать самоизоляцию раньше. Также граждане будут обязаны установить на телефон приложение "Вдоме". В случае отказа его установить, человека не пустят на Украину. МИДЕИ и посольство находятся в постоянном контакте с украинскими властями, чтобы определить механизм, который обеспечил бы транзит украинской территории для граждан Молдовы, пересекающих Украину в/из России.
https://ru.sputnik.md/20210818/tofilat-zheleznodorozhnye-reysy-bolgaria-rumynia-ukraina-43971149.html
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украина, молдова, въезд
Правила въезда на Украину для граждан Молдовы: что нужно знать
19:00 20.08.2021 (обновлено: 19:01 20.08.2021)
В молдавском диппредставительстве напомнили, как наши граждане могут въезжать на территорию Украины.
КИШИНЕВ, 20 авг - Sputnik. Граждане Молдовы могут въезжать на Украину, в том числе и в целях транзита (за исключением тех, кто прибывает из России или Индии). Об этом сообщили в посольстве Молдовы на Украине.
При въезде теперь требуется предъявить один из перечисленных документов на английском языке:
COVID-сертификат, подтверждающий вакцинацию от коронавируса одной или несколькими дозами вакцин, разрешенных ВОЗ;
отрицательный результат ПЦР-тестирования на COVID-19 или отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса (сделанные не раньше, чем за 72 часа до въезда);
сертификат о наличии медицинской страховки, обеспечивающей лечение от коронавируса и траты на период карантина (от украинской страховой компании или зарубежной, представленной на Украине).
Эти документы не нужны для детей младше 12 лет.
Кроме того, при въезде будет необходимо установить на телефон приложение "Вдоме" и уйти на карантин на 10 дней, который можно будет снять по прошествии 10 дней, если будет сдан отрицательный тест на коронавирус.
"Чтобы избежать помещения на карантин, гражданам Молдовы нужно при въезде не позднее чем через 72 часа сделать тест (ПЦР или на антитела) и получить отрицательный результат.
Прибывающие из России и Индии
Граждане Молдовы, прибывающие на территорию Украины из России или Индии, будут обязаны уйти на карантин на 14 дней.
Это действует для тех, кто пробыл в этих странах более семи дней. При этом не будет возможности прервать самоизоляцию раньше. Также граждане будут обязаны установить на телефон приложение "Вдоме". В случае отказа его установить, человека не пустят на Украину.
МИДЕИ и посольство находятся в постоянном контакте с украинскими властями, чтобы определить механизм, который обеспечил бы транзит украинской территории для граждан Молдовы, пересекающих Украину в/из России.