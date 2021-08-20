https://ru.sputnik.md/20210820/pravitelstvo-vydelilo-sredstva-remont-gimnazii-sherpeny-44078646.html

Правительство выделило средства на ремонт обгоревшей гимназии в селе Шерпены

Правительство выделило средства на ремонт обгоревшей гимназии в селе Шерпены

Правительство выделило средства на ремонт обгоревшей гимназии в селе Шерпены

2021-08-20T09:52+0300

2021-08-20T09:52+0300

2021-08-20T09:52+0300

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КИШИНЕВ, 20 авг - Sputnik. Крыша пищеблока гимназии в селе Шерпены района Анений Ной, разрушенная пожаром, будет отремонтирована на средства из государственного резерва. Такое решение было принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Как отметили в пресс-службе правительства, было принято решение о выделении из госрезерва строительных материалов на сумму 382 000 леев. Крыша была разрушена на 80% в результате произошедшего 9 июля пожара.Кроме того, на заседании члены комиссии по ЧС решили выделить из интервенционного фонда правительства финансовые средства на покрытие расходов, понесенных на укрепление дамбы для защиты от наводнений в нескольких селах района Штефан-Водэ в июне 2020 года."С этой целью решено выделить из фонда 92 638 леев для села Чобурчу и 89 503 леев для села Рэскайец района Штефан-Водэ", - говорится в сообщении пресс-службы.Как отметили в правительстве, эти суммы покроют расходы на дамбу, построенную в 2020 году спасателями ГИЧС, местными властями района Штефан-Водэ и сел, подверженных риску наводнения - Чобурчу, Рэскайец и Талмаза, с привлечением экономических агентов и населения. Благодаря этому удалось защитить от наводнений 75 домовладений и 500 гектаров сельхозугодий.

https://ru.sputnik.md/20210603/dodon-gosudarstvennyy-rezerv-ischerpan-moldova-mozhet-stolknutsya-s-krizisom-34989604.html

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, новые анены, школа, пожар