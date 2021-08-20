https://ru.sputnik.md/20210820/pravitelstvo-vydelilo-sredstva-remont-gimnazii-sherpeny-44078646.html
Правительство выделило средства на ремонт обгоревшей гимназии в селе Шерпены
Правительство выделило средства на ремонт обгоревшей гимназии в селе Шерпены
Правительство выделило средства на ремонт обгоревшей гимназии в селе Шерпены
2021-08-20T09:52+0300
2021-08-20T09:52+0300
2021-08-20T09:52+0300
в молдове
молдова
новые анены
общество
школа
пожар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/15/31380352_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0b4a11e2c824859ef6d182e03a526d29.jpg
КИШИНЕВ, 20 авг - Sputnik. Крыша пищеблока гимназии в селе Шерпены района Анений Ной, разрушенная пожаром, будет отремонтирована на средства из государственного резерва. Такое решение было принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Как отметили в пресс-службе правительства, было принято решение о выделении из госрезерва строительных материалов на сумму 382 000 леев. Крыша была разрушена на 80% в результате произошедшего 9 июля пожара.Кроме того, на заседании члены комиссии по ЧС решили выделить из интервенционного фонда правительства финансовые средства на покрытие расходов, понесенных на укрепление дамбы для защиты от наводнений в нескольких селах района Штефан-Водэ в июне 2020 года."С этой целью решено выделить из фонда 92 638 леев для села Чобурчу и 89 503 леев для села Рэскайец района Штефан-Водэ", - говорится в сообщении пресс-службы.Как отметили в правительстве, эти суммы покроют расходы на дамбу, построенную в 2020 году спасателями ГИЧС, местными властями района Штефан-Водэ и сел, подверженных риску наводнения - Чобурчу, Рэскайец и Талмаза, с привлечением экономических агентов и населения. Благодаря этому удалось защитить от наводнений 75 домовладений и 500 гектаров сельхозугодий.
https://ru.sputnik.md/20210603/dodon-gosudarstvennyy-rezerv-ischerpan-moldova-mozhet-stolknutsya-s-krizisom-34989604.html
молдова
новые анены
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/15/31380352_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_76544f102b9d69029d85c4068e058c7d.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, молдова, новые анены, школа, пожар
Правительство выделило средства на ремонт обгоревшей гимназии в селе Шерпены
Помощь выделят не только на ремонт школы, но и на дамбы, построенные спасателями в нескольких селах страны еще в 2020 году.
КИШИНЕВ, 20 авг - Sputnik. Крыша пищеблока гимназии в селе Шерпены района Анений Ной, разрушенная пожаром, будет отремонтирована на средства из государственного резерва. Такое решение было принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Как отметили в пресс-службе правительства, было принято решение о выделении из госрезерва строительных материалов на сумму 382 000 леев. Крыша была разрушена на 80% в результате произошедшего 9 июля пожара.
Кроме того, на заседании члены комиссии по ЧС решили выделить из интервенционного фонда правительства финансовые средства на покрытие расходов, понесенных на укрепление дамбы для защиты от наводнений в нескольких селах района Штефан-Водэ в июне 2020 года.
"С этой целью решено выделить из фонда 92 638 леев для села Чобурчу и 89 503 леев для села Рэскайец района Штефан-Водэ", - говорится в сообщении пресс-службы.
Как отметили в правительстве, эти суммы покроют расходы на дамбу, построенную в 2020 году спасателями ГИЧС, местными властями района Штефан-Водэ и сел, подверженных риску наводнения - Чобурчу, Рэскайец и Талмаза, с привлечением экономических агентов и населения.
Благодаря этому удалось защитить от наводнений 75 домовладений и 500 гектаров сельхозугодий.