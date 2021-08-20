https://ru.sputnik.md/20210820/putin-rossiya-ispolnit-obyazatelstva-po-kontraktu-s-ukrainoy-na-tranzit-gaza-44107673.html

Путин: Россия исполнит обязательства по контракту с Украиной на транзит газа

Путин: Россия исполнит обязательства по контракту с Украиной на транзит газа

Что будет с транзитом российского газа на Украине

2021-08-20T22:30+0300

2021-08-20T22:30+0300

2021-08-20T22:30+0300

экономика

в мире

украина

россия

газ

транзит газа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/1c/31830740_0:18:2971:1689_1920x0_80_0_0_87e925ac51fbcc359f5e8d251c10d422.jpg

КИШИНЕВ, 20 авг - Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил: он заверил канцлера Германии Ангелу Меркель в том, что Россия исполнит все свои обязательства по контракту с Украиной на транзит газа даже после ухода Меркель с ее поста, передает РИА Новости.Президент РФ заявил, что Россия готова после 2024 года осуществлять транзит газа через Украину. При этом объем и сроки контрактов будут зависеть от потребностей Евросоюза.Более надежного источника энергии в ЕС, чем российский газ, нет, - также заявил президент РФ.Канцлер ФРГ Ангела Меркель приехала в Москву с визитом 20 августа, это ее последняя поездка в статусе канцлера. В пятницу Меркель встретилась с Путиным, а 22 августа посетит Киев.

https://ru.sputnik.md/20210816/obnovila-rekord-tsena-na-gaz-v-evrope-vyrosla-43944708.html

украина

россия

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, украина, россия, газ, транзит газа