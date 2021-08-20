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Путин: Россия исполнит обязательства по контракту с Украиной на транзит газа
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КИШИНЕВ, 20 авг - Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил: он заверил канцлера Германии Ангелу Меркель в том, что Россия исполнит все свои обязательства по контракту с Украиной на транзит газа даже после ухода Меркель с ее поста, передает РИА Новости.
"Я заверил федерального канцлера, что мы полностью исполним свои обязательства по транзитному контракту - даже после того, как она покинет свой пост федерального канцлера, Россия будет выполнять все взятые на себя обязательства. Мы делаем это сейчас и будем делать это дальше", - подчеркнул Путин на пресс-конференции по итогам российско-германских переговоров.
Президент РФ заявил, что Россия готова после 2024 года осуществлять транзит газа через Украину. При этом объем и сроки контрактов будут зависеть от потребностей Евросоюза.
Мы готовы и после 2024 года транзитировать газ через территорию Украины, но мы должны понять, на какой срок, в каком объеме, а для этого мы должны получить ответ от наших европейских партнеров - сколько же они готовы у нас закупать, это же очевидная вещь. Мы не можем подписать транзитный контракт, если у нас нет контрактов на поставку нашим потребителям в Европе.
Более надежного источника энергии в ЕС, чем российский газ, нет, - также заявил президент РФ.
"Объемы потребления растут, и я надеюсь, так и будет в ближайшие годы. Более надежного источника, чем российский газ, у немецких и европейских потребителей сегодня нет", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель в Москве.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель приехала в Москву с визитом 20 августа, это ее последняя поездка в статусе канцлера. В пятницу Меркель встретилась с Путиным, а 22 августа посетит Киев.
16 августа, 17:05
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